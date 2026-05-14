  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Thứ Năm, 17:32, 14/05/2026
VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Sự kiện khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Chương trình vinh dự chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo cơ quan Sở ngành, ban quản lý khu kinh tế và chính quyền địa phương.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát chính thức khởi công

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Hải An, sở hữu vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông: đường bộ - đường biển - đường sông - đường hàng không - đường sắt. Cụ thể, dự án kế cận cảng Lạch Huyện - cảng biển quốc tế duy nhất ở miền Bắc, di chuyển ra sân bay quốc tế Cát Bi trong 10-15 phút, tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong chưa đầy 10 phút và kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính thành phố.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đúng dịp chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khẳng định cam kết của Vinhomes luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố. Với kết cấu hạ tầng hiện đại, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng

Với lợi thế về năng lực quy hoạch tổng thể, tốc độ và chất lượng xây dựng hạ tầng, dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp – cảng biển – logistics, góp phần gia tăng lợi thế cho thành phố, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Tag: Vinhomes Khu công nghiệp Nam Tràng Cát
Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản uy tín nhất Việt Nam lần thứ 8
VOV.VN - Ngày 30/3, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) được vinh danh tại vị trí số 1 trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội.

“Vinhomes Green Paradise là chuẩn mới cho cuộc sống thịnh vượng của thế kỷ 21”
VOV.VN - Ứng viên chính thức của “7 Kỳ quan Đô thị tương lai” Vinhomes Green Paradise phát đi tín hiệu về sự vươn mình: Từ một quốc gia sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ đến một biểu tượng toàn cầu về khát vọng và sự sáng tạo con người - International Business Times (IBTimes) viết về siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise là ứng viên đầu tiên của “7 kỳ quan đô thị tương lai”
VOV.VN - Vinhomes Green Paradise vừa được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động.

