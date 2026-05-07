  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến

Thứ Năm, 18:54, 07/05/2026
VOV.VN - VinMetal và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh với công nghệ tiên tiến, xanh và số hoá theo chuẩn quốc tế.

Việc hợp tác với Primetals Technologies không chỉ là bước đi chiến lược của VinMetal trong hành trình kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, đồng bộ và quy mô hàng đầu khu vực, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn ESG quốc tế, góp phần định hình một động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể (Technology Integrator), đồng hành cùng VinMetal trong việc kiến tạo và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn chuỗi quy trình, từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm; đồng thời điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và các tổng thầu EPC, đảm bảo tính tích hợp liền mạch ở quy mô tổ hợp.

Hợp tác với Primetals giúp VinMetal giảm thiểu đáng kể các rủi ro tích hợp kỹ thuật trong mô hình triển khai đa gói thầu, đồng thời rút ngắn tiến độ phát triển dự án thông qua việc chuẩn hóa các giải pháp công nghệ và tài chính ngay từ giai đoạn đầu.

Không dừng lại ở phạm vi công nghệ, hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, vận hành - bảo trì và chuyển đổi số, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả vận hành tổng thể và phát triển bền vững trong dài hạn.

anh_2.jpg

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng Giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: “Hợp tác với Primetals - đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ luyện kim - là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VinMetal. Chúng tôi hướng tới xây dựng một tổ hợp thép quy mô lớn, hiện đại, xanh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.”

Ông Kosei Tsuji, Phó Chủ tịch điều hành, Tập đoàn Primetals chia sẻ: “VinMetal là đối tác sở hữu tầm nhìn dài hạn và cam kết rõ ràng đối với phát triển bền vững trong ngành luyện kim. Chúng tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ hàng đầu của Primetals và định hướng chiến lược của VinMetal sẽ kiến tạo nên một tổ hợp thép tiên tiến, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.”

Hiện VinMetal đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Việc ký kết MoU với Primetals là nền tảng then chốt để VinMetal tăng tốc triển khai dự án, đảm bảo tính đồng bộ vượt trội về công nghệ, tài chính và vận hành, hướng tới kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, hiệu quả và bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Primetals Technologies được hình thành từ sự hợp nhất giữa Siemens VAI (Đức) - biểu tượng công nghệ luyện kim và tự động hóa châu Âu - với Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (Nhật Bản), hiện thuộc sở hữu của Mitsubishi Heavy Industries.

Primetals nổi tiếng toàn cầu về công nghệ luyện thép tích hợp, cán thép, tự động hóa Level 1-3 và các giải pháp số hóa nhà máy thép cho các tổ hợp thép quy mô lớn.

Đây là một trong số ít các công ty trên thế giới có khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ toàn chuỗi cho ngành thép, kết hợp tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu với năng lực công nghiệp và quản trị Nhật Bản.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Vingroup thành lập công ty sản xuất thép vinmetal – Gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

VOV.VN - Ngày 06/10/2025, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Vingroup và Viettel hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

VOV.VN - Việc hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam hợp tác xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vì mục tiêu phát triển bền vững quốc gia sẽ góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

VNPT và Vingroup hợp tác cùng thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

VOV.VN - VNPT và Vingroup sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hoá của nhau, cùng nhau thúc đẩy phát triển những dự án tiềm năng, mang lại lợi ích cho cả hai bên nhằm đạt được mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

