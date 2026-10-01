VNPT Cloud chính thức công bố hợp tác chiến lược với Westcon-Comstor, nhà phân phối đầu tiên của Amazon Web Services (AWS) tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này ghi nhận bước tiến quan trọng trong lộ trình củng cố hệ sinh thái đối tác công nghệ của VNPT Cloud, nhằm nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp điện toán đám mây kết hợp (Hybrid Cloud) và đa đám mây (Multi-Cloud) cho thị trường nội địa.

VNPT Cloud hợp tác cùng Westcon-Comstor, mở rộng năng lực dịch vụ AWS và giải pháp Multi-cloud tại Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự kết hợp giữa hạ tầng đám mây chủ quyền trong nước và các nền tảng điện toán toàn cầu đang trở thành xu hướng tối ưu hóa hạ tầng cho doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Cloud và Westcon được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc hiện đại hóa hệ thống CNTT, đảm bảo tính tuân thủ pháp lý nội địa đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Xây dựng mô hình hạ tầng đám mây linh hoạt và đa tầng

Mục đích hợp tác thiết lập cơ chế hỗ trợ đa tầng cho thị trường dựa trên thế mạnh của các bên. Trong đó, VNPT Cloud đóng vai trò cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu nội địa đạt chuẩn Uptime Tier III, am hiểu môi trường kinh doanh và các quy định pháp lý tại Việt Nam. Westcon đảm nhận vai trò nhà phân phối, kết nối kỹ thuật và triển khai các chương trình hỗ trợ đối tác. Nền tảng AWS cung cấp hệ sinh thái dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu.

Thông qua mô hình hợp tác này, doanh nghiệp tại Việt Nam có thể lưu trữ dữ liệu cốt lõi trên hạ tầng VNPT Cloud để đáp ứng các yêu cầu về an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu, đồng thời kết nối song song với hệ sinh thái AWS để khai thác các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Machine Learning.

Phát biểu về định hướng hợp tác, Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc VNPT Cloud cho biết: "Việc tăng cường hợp tác chiến lược với Westcon và mở rộng năng lực trên nền tảng AWS không chỉ dừng lại ở mục tiêu thương mại, mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái điện toán đám mây bền vững, an toàn và có khả năng mở rộng cao, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia."

Nâng cao chất lượng dịch vụ quản trị và tối ưu hóa chi phí

Một nội dung trọng tâm trong hợp tác là chương trình đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn AWS dành cho đội ngũ kỹ sư của VNPT Cloud. Việc chuẩn hóa năng lực nhân sự theo các chứng chỉ chuyên môn quốc tế giúp VNPT Cloud nâng cao chất lượng tư vấn, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai dịch vụ quản trị (Managed Services), hỗ trợ doanh nghiệp vận hành liên tục 24/7 và giảm thiểu rủi ro gián đoạn khi dịch chuyển hệ thống.

Bên cạnh đó, hợp tác qua nhà phân phối Westcon giúp đơn giản hóa quy trình thương mại cho khách hàng sử dụng dịch vụ AWS thông qua VNPT Cloud, bao gồm việc thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) và đảm bảo các thủ tục hóa đơn, chứng từ tài chính theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, VNPT Cloud và Westcon sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề và hoạt động tư vấn chuyên sâu nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tối ưu hóa hạ tầng công nghệ và chi phí vận hành.