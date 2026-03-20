WinCommerce ghi nhận doanh thu tăng hơn 32% trong hai tháng đầu năm

Theo cập nhật mới nhất từ doanh nghiệp, doanh thu thuần hai tháng đầu năm 2026 đạt 7.872 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới mà còn từ hiệu quả của các cửa hàng hiện hữu khi doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm hoá mỹ phẩm uy tín được bày bán tại WinMart

Kết quả này giúp WinCommerce vượt kế hoạch tăng trưởng doanh thu đề ra cho năm 2026, khi mức tăng trưởng hiện tại cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng 15–21% của doanh nghiệp.

Tiêu dùng nội địa duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho bán lẻ hiện đại mở rộng

Sự tăng trưởng của WinCommerce diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục mở rộng nhờ nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định.

Theo số liệu Cục thống kê (Bộ tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong hai tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 1.236,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm khoảng 76,4% tổng doanh thu, cho thấy tiêu dùng hàng hóa vẫn là động lực chính của thị trường.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh thu nhập người dân dần cải thiện và hành vi mua sắm ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, các mô hình bán lẻ hiện đại với hệ thống vận hành bài bản đang có nhiều cơ hội gia tăng thị phần.

WinCommerce tăng tốc mở rộng mạng lưới, củng cố độ phủ tại các thị trường trọng điểm

Song song với tăng trưởng doanh thu, WinCommerce tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã mở mới 145 cửa hàng, đưa tổng số điểm bán lên 4.737 cửa hàng WinMart và WinMart+ trên toàn quốc.

Chuỗi WinMart, WinMart+, WiN đặt mục tiêu mở 1.000 - 1.500 điểm bán mới trong năm 2026

Đáng chú ý, 123 cửa hàng mở mới thuộc mô hình WinMart+ Nông thôn, chiếm khoảng 85% số cửa hàng mở mới, phản ánh chiến lược đẩy mạnh thâm nhập khu vực ngoài đô thị, nơi vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng cho bán lẻ hiện đại.

Việc mở rộng mạng lưới được tập trung chủ yếu tại khu vực miền Bắc và miền Trung, giúp gia tăng mật độ cửa hàng và tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng, đồng thời củng cố lợi thế thị trường của doanh nghiệp tại các khu vực này.

Quy mô và hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện, củng cố vai trò nền tảng bán lẻ trong hệ sinh thái Masan

Theo cập nhật từ doanh nghiệp, các cửa hàng mở mới trong giai đoạn đầu năm đã đóng góp tích cực vào lợi nhuận của hệ thống, cho thấy chiến lược mở rộng đi kèm hiệu quả vận hành đang phát huy tác dụng.

Khách hàng mua sắm, tích điểm thưởng hội viên tại WiN, hưởng các ưu đãi độc quyền trong hệ sinh thái Masan

Trong ngành bán lẻ, việc duy trì kỷ luật tài chính trong quá trình mở rộng mạng lưới được xem là yếu tố quan trọng để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Khả năng cân bằng giữa quy mô và hiệu quả vận hành đang giúp các chuỗi bán lẻ hiện đại từng bước củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Trong chiến lược phát triển của Masan, WinCommerce đóng vai trò là nền tảng bán lẻ quy mô lớn kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, đồng thời tạo kênh phân phối cho các thương hiệu tiêu dùng trong hệ sinh thái. Với hơn 4.700 cửa hàng trên toàn quốc, hệ thống này đang phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi ngày và đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Tấp nập khách mua sắm tại siêu thị WinMart.

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục tăng trưởng và bán lẻ hiện đại dần gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu thị trường, các doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối quy mô lớn, chuỗi cung ứng hiệu quả và hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng được kỳ vọng sẽ nắm bắt nhiều cơ hội tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Với tốc độ mở rộng mạng lưới nhanh, doanh thu tăng trưởng mạnh và hiệu quả vận hành cải thiện ngay từ đầu năm, WinCommerce đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong hành trình củng cố vị thế của một trong những hệ thống bán lẻ nội địa lớn nhất Việt Nam.

Box: WinCommerce là công ty thành viên của Masan Group (HoSE: MSN), vận hành hệ thống WinMart/WiN/WinMart+, hiện là chuỗi bán lẻ thực phẩm hiện đại có độ phủ lớn nhất Việt Nam. Với hơn 4.700 cửa hàng trên toàn quốc, WCM đóng vai trò nền tảng bán lẻ kết nối trực tiếp người tiêu dùng với các thương hiệu trong hệ sinh thái Masan. Trong chiến lược dài hạn, WinCommerce là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng giúp Masan xây dựng nền tảng consumer–retail–tech phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.