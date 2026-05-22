Xi măng Đồng Lâm được tin chọn xây nhiều công trình trọng điểm miền Trung

Trong ngành vật liệu xây dựng, năng lực của một thương hiệu không chỉ thể hiện qua chỉ số kỹ thuật mà còn được kiểm chứng qua những công trình thực tế. Với sự hiện diện tại nhiều dự án hạ tầng và dân dụng trọng điểm khu vực miền Trung, Xi măng Đồng Lâm đang từng bước khẳng định vị thế thương hiệu gắn liền với độ bền chắc, ổn định và tin cậy trong thi công.

Hiện diện tại các công trình hạ tầng quy mô lớn

Đối với các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, chất lượng vật liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng do môi trường thi công phức tạp và yêu cầu vận hành dài hạn. Một trong những dự án nổi bật có sử dụng Xi măng Đồng Lâm là Hầm Đèo Cả – công trình giao thông trọng điểm với yêu cầu cao về độ an toàn, khả năng chịu lực và độ bền kết cấu. Bên cạnh đó, Xi măng Đồng Lâm cũng hiện diện tại các dự án Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự án hạ tầng quy mô lớn của cả nước.

Các công trình thủy điện là nhóm công trình có yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe đối với xi măng do phải chịu áp lực nước lớn, độ ẩm cao và yêu cầu độ bền kết cấu trong thời gian dài. Vì vậy, vật liệu sử dụng cần đảm bảo khả năng chịu lực, độ ổn định và chất lượng đồng đều trong suốt quá trình thi công. Xi măng Đồng Lâm tự hào được sử dụng tại nhiều dự án thủy điện tại miền Trung như Thủy điện A Lin, Thủy điện A Lưới và Thủy điện Rào Trăng – minh chứng cho năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao và chất lượng ổn định của thương hiệu trong thực tế công trình. Ngoài hạ tầng giao thông & thủy điện, thương hiệu còn được tin dùng cho các sân bay như Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Quảng Trị cùng nhiều công trình tòa nhà thương mại và dân dụng tại khu vực miền Trung.

Các công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Đồng Lâm

Việc được lựa chọn trong các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao góp phần củng cố thêm uy tín của thương hiệu trong mắt khách hàng và đối tác. Theo các chuyên gia xây dựng, đối với công trình lớn, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở cường độ mà còn ở sự đồng đều giữa các lô sản phẩm. Một sản phẩm có chất lượng ổn định giúp các đơn vị thi công dễ kiểm soát phối trộn, tối ưu tiến độ và hạn chế rủi ro phát sinh.

Theo ông Tôn Thất Tùng Thành, Giám Đốc Chất Lượng, Trưởng Phòng Thí Nghiệm – KCS & DVKT – Công ty CP Xi măng Đồng Lâm: “Sự ổn định về chất lượng xi măng Đồng Lâm được nhà máy ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, hỗn hợp vữa và hỗn hợp bê tông sử dụng xi măng Đồng Lâm có tính công tác tốt, độ dẻo cao, trong khi đó nhu cầu nước thấp hơn trung bình thị trường (theo các Thử nghiệm nội bộ trong điều kiện tiêu chuẩn) giúp tăng độ bền & hạn chế xâm thực”.

Xi măng Đồng Lâm tập trung vào chất lượng ổn định và khả năng đáp ứng thực tế trong thi công, phù hợp với nhu cầu dự án quy mô lớn. Không chỉ vậy, thương hiệu cũng mang cùng tiêu chuẩn chất lượng tới các công trình dân dụng. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng đề cao sự chắc chắn, an tâm và giá trị sử dụng lâu dài. Với nhiều gia chủ, việc một thương hiệu được lựa chọn tại các công trình trọng điểm mang ý nghĩa như một sự kiểm chứng đáng tin cậy, là bằng chứng thực tế cho năng lực đáp ứng của sản phẩm trong điều kiện thi công khắt khe.

Một công trình dân dụng tại Đà Nẵng sử dụng xi măng Đồng Lâm trong thi công

Theo chị Dung, chủ một Đại lý Vật liệu xây dựng tại Huế, Xi măng Đồng Lâm được người dân Huế tin chọn trong xây nhà nhờ tính ổn định cao, xây bền, ít nứt, cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tận tâm & kịp thời.

Xi măng Đồng Lâm tại Kho Đại Lý VLXD - Huế

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới chất lượng xây dựng, việc lựa chọn thương hiệu đã được kiểm chứng qua thực tế trở thành một tiêu chí quan trọng. Từ các công trình trọng điểm miền Trung đến những ngôi nhà dân dụng, Xi măng Đồng Lâm đang từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với sự ổn định, đáng tin cậy và bền vững theo thời gian.

Phòng điều khiển trung tâm – Nhà máy Xi măng Đồng Lâm

