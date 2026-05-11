Y- FEST 2026 Quảng Ninh: Khi công nghệ và nghệ thuật “Hòa nhịp thấu cảm”

Diễn ra liên tiếp trong 3 ngày từ 15 đến 17/5, lần đầu tiên nhạc hội hoành tráng kết hợp triển lãm hệ sinh thái số của Viettel mang tên Y-Fest được tổ chức tại Quảng Ninh, hứa hẹn mang lại hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho hàng vạn khán giả và khách du lịch ở thành phố biển.

Hành trình trải nghiệm hệ sinh thái số liền mạch

Tiếp nối tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, Y-Fest 2026 kiến tạo một không gian nơi công nghệ không còn là khái niệm khô khan mà trở thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu. Tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh, Viettel mang đến một hệ sinh thái số được kết nối chặt chẽ, cho phép khách tham quan dấn thân vào một hành trình trải nghiệm liền mạch:

Bảo tàng số Viettel: Là sự kết hợp sáng tạo giữa công nghệ và nghệ thuật giúp người xem được trải nghiệm tự họa nên bức chân dung số “độc bản”.

Tammi Home: Khu vực tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Y-Fest.

Hệ thống các Zone trải nghiệm: Zone Tammi, Zone 5G và Zone TV360 được thiết kế chuyên biệt, giúp người dùng tận hưởng sức mạnh của hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới và các dịch vụ giải trí đỉnh cao.

Đêm nhạc hội "Hòa nhịp thấu cảm" cùng dàn sao triệu view

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 17/05/2026. Với sân khấu được thiết kế ứng dụng tối đa công nghệ trình chiếu và âm thanh chuẩn quốc tế, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop hiện nay: SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange, cùng sự góp mặt của 24K.Right và DJ KS.

Sân khấu Y-Fest 2026 tại Quảng Ninh được tạo hình như cánh buồm đỏ thắm

Mỗi tiết mục biểu diễn đều là một câu chuyện về sự kết nối, nơi âm nhạc hòa quyện cùng các hiệu ứng ánh sáng và công nghệ số để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Sự kiện cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360 để phục vụ khán giả trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 15 – 17 (Hoạt động trải nghiệm bảo tàng số diễn ra từ ngày 15-17/5; Chương trình âm nhạc bắt đầu lúc 19h30 ngày 17/5).

Địa điểm: Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức tham dự: Khán giả có thể tham gia trải nghiệm bảo tàng số tại sự kiện để có cơ hội nhận vé miễn phí. Vé Fanzone được phát hành thông qua các chương trình tương tác trên các nền tảng số Viettel sở hữu: Tammi, TV360.

Y-Fest 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, dùng công nghệ để thấu hiểu và làm giàu thêm giá trị cuộc sống.