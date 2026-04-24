Doanh nghiệp cơ khí Việt nâng cao năng lực sản xuất thiết bị inox

Tại Việt Nam, nhu cầu thiết bị bếp công nghiệp bằng inox tăng 15–17%/năm, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp cơ khí nội địa đầu tư công nghệ CNC, laser fiber hiện đại nhằm cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu.

Không còn chỉ gia công đơn giản, các đơn vị sản xuất trong nước hiện nay đã chuyển sang mô hình khép kín - từ tư vấn thiết kế, chế tạo tại nhà máy đến vận chuyển và lắp đặt tại công trình. Sự chuyển mình này giúp sản phẩm nội địa đáp ứng cả tiêu chuẩn khách sạn 4–5 sao lẫn bếp ăn tập thể quy mô hàng nghìn suất/ngày.

Quy trình sản xuất thi công và lắp đặt thiết bị bếp công nghiệp inox của công ty Cơ Khí Đại Việt

Thị trường thiết bị inox tăng trưởng mạnh

Theo Hiệp hội Cơ khí Việt Nam (VAMI), nhu cầu thiết bị inox phục vụ bếp công nghiệp giai đoạn 2023–2025 tăng bình quân 15–17%/năm. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy ngành dịch vụ lưu trú — ăn uống đạt doanh thu hơn 670.000 tỷ đồng năm 2025, kéo theo nhu cầu thiết bị bếp tăng mạnh.

Các yếu tố thúc đẩy chính gồm:

● Sự mở rộng nhanh chóng của chuỗi nhà hàng, khách sạn trên cả nước

● Nhu cầu bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học

● Quy định ngày càng nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm

● Làn sóng FDI vào ngành chế biến thực phẩm (nguồn: Bộ Công Thương)

So sánh thiết bị inox nhập khẩu và sản xuất nội địa

Bảng so sánh cho thấy lợi thế rõ ràng của sản phẩm nội địa — đặc biệt về khả năng tùy chỉnh, yếu tố quan trọng khi mỗi bếp công nghiệp có diện tích và quy trình vận hành khác nhau.

Doanh nghiệp nội địa đầu tư mạnh vào công nghệ

Nhiều đơn vị cơ khí phía Nam đã đầu tư máy cắt laser fiber, máy chấn CNC và hệ thống hàn tự động nhằm nâng cao độ chính xác, giảm tỷ lệ phế phẩm.

Cơ Khí Đại Việt (Công ty TNHH SX TM Cơ Khí Siêu Thị Đại Việt - giacongsatinox.com) — đơn vị có văn phòng tại 518 Hương lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM (ĐT: 0906.63.84.94) và nhà máy sản xuất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai — là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu. Đơn vị chuyên thiết kế, gia công inox theo yêu cầu và cung cấp trọn gói thiết bị bếp công nghiệp cho nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể.

Ông Nguyễn Minh Phú — Trưởng phòng Kỹ thuật, Quản lý dự án tại Cơ Khí Đại Việt với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo — chia sẻ: "Mỗi bếp công nghiệp có diện tích và quy trình vận hành riêng. Chúng tôi triển khai mô hình thiết kế — gia công — lắp đặt khép kín, đảm bảo sản phẩm phù hợp từng công trình. Riêng năm 2025, đơn vị đã hoàn thành hơn 20 dự án bếp công nghiệp tại khu vực phía Nam."

Thiết bị bếp công nghiệp inox hoàn thiện lắp đặt tại nhà hàng khách sạn

Bài toán nhân lực và tiêu chuẩn chất lượng

Theo khảo sát VAMI năm 2024, khoảng 60% doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ phía Nam gặp khó trong tuyển dụng thợ hàn inox tay nghề cao. Để giải quyết, nhiều đơn vị đã:

● Liên kết đào tạo với trường cao đẳng nghề

● Xây dựng lộ trình nâng bậc tay nghề nội bộ

● Áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng đa tầng: kiểm tra vật liệu đầu vào → kiểm tra mối hàn → thử nghiệm độ bền → nghiệm thu xuất xưởng

Sản phẩm phục vụ khách sạn 4–5 sao, bếp bệnh viện đều tuân thủ tiêu chuẩn vật liệu inox SUS 304 food-grade, độ phẳng bề mặt và khả năng chịu nhiệt theo quy chuẩn ngành.

Triển vọng giai đoạn 2026–2030

Các doanh nghiệp như Cơ Khí Đại Việt cùng nhiều đơn vị tại Bình Dương, Long An đang mở rộng thị trường ra miền Trung, Tây Nguyên — khu vực có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất cả nước. Để cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp nội địa cần tiếp tục đầu tư ba trụ cột: công nghệ sản xuất, nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Thiết bị bếp công nghiệp inox gồm những sản phẩm nào?

Gồm bàn chế biến inox, tủ đông — tủ mát công nghiệp, bếp gas công nghiệp, chụp hút khói, kệ inox, bồn rửa công nghiệp, xe đẩy inox và dây chuyền rửa — sấy chuyên dụng. Vì sao inox SUS 304 được ưu tiên cho bếp công nghiệp?

Inox SUS 304 có khả năng chống ăn mòn cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (food-grade), chịu nhiệt tốt và dễ vệ sinh — phù hợp quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian gia công thiết bị inox theo yêu cầu mất bao lâu?

Tùy quy mô dự án, thời gian trung bình từ 7–15 ngày với doanh nghiệp có nhà máy và dây chuyền hiện đại. Chi phí thiết bị bếp công nghiệp nội địa so với nhập khẩu?

Sản phẩm sản xuất trong nước thấp hơn 25–40% so với hàng nhập khẩu cùng chất lượng, đồng thời linh hoạt tùy chỉnh kích thước theo công trình. Xu hướng ngành cơ khí inox Việt Nam giai đoạn tới?

Nội địa hóa thiết bị bếp, ứng dụng công nghệ CNC — laser, mở rộng thị trường miền Trung — Tây Nguyên và hướng tới xuất khẩu sản phẩm inox công nghiệp.