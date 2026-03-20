EVNHANOI đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng từ đầu năm 2026

Trên các công trường xây dựng, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm. Các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai đồng loạt nhiều hạng mục công trình. Tại một số dự án trạm biến áp và đường dây 110kV, các hạng mục xây dựng móng, lắp dựng kết cấu thép và kéo dây đấu nối đang được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch.

Trạm biến áp 220kV Đại Mỗ – Một trong những công trình trọng điểm của ngành điện Thủ đô

Theo kế hoạch đề ra, EVNHANOI sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình lưới điện cấp điện áp 220kV và 110kV nhằm tăng cường khả năng truyền tải và đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện Hà Nội. Trong đó, Tổng công ty tập trung triển khai các dự án xây dựng mới như Trạm biến áp 220kV Long Biên 2, Trạm biến áp 220kV Sóc Sơn 2, Trạm biến áp 220kV Chương Mỹ cùng các tuyến đường dây đấu nối đồng bộ, góp phần tăng cường nguồn cấp điện cho các khu vực có tốc độ phát triển phụ tải cao.

Bên cạnh các công trình xây dựng mới, EVNHANOI cũng triển khai nhiều dự án nâng công suất các trạm biến áp hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Thủ đô, tiêu biểu như nâng công suất trạm 110kV Phú Nghĩa, trạm 110kV Hải Bối...

Ngoài ra, EVNHANOI tiếp tục triển khai nhiều công trình xây dựng mới và cải tạo lưới điện như Trạm biến áp 110kV Nam An Khánh, Trạm biến áp 110kV Phú Cát, đồng thời đầu tư các tuyến đường dây 110kV đấu nối nhằm nâng cao khả năng liên kết lưới điện và giảm tải cho các trạm biến áp hiện hữu.

Thi công mặt bằng trạm biến áp 110kV Phú Cát và nhánh rẽ

Tại các công trường, các Ban quản lý dự án, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai đồng loạt nhiều hạng mục như xây dựng, lắp dựng kết cấu thép và thiết bị. Nhiều công trình đang được triển khai bám sát tiến độ kế hoạch nhằm sớm đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Thủ đô.

EVNHANOI thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, công tác đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị và quản lý tiến độ thi công luôn được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Tổ chức các hội nghị với các cơ quan quản lý của thành phố, đẩy nhanh tiến độ trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, EVNHANOI đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đồng thời, EVNHANOI áp dụng nhiều giải pháp quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng và ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án nhằm đảm bảo các công trình được triển khai đúng kế hoạch.

Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng lưới điện ngay từ đầu năm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của EVNHANOI trong năm 2026. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, tăng cường độ ổn định của hệ thống điện Thủ đô, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp và các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của thành phố.