EVNHCMC bảo đảm cung cấp điện trong những ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Thứ Sáu, 08:25, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) yêu cầu đơn vị thành viên không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt theo kế hoạch làm ảnh hưởng đến khách hàng (trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác) trong thời gian diễn ra các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị có liên quan lập và ban hành phương án đảm bảo cung cấp điện chi tiết trong thời gian nêu trên. Đặc biệt là phải tổ chức diễn tập tại các khu vực, sự kiện trọng điểm (chương trình, sự kiện chính trị, lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người…).

Kiểm tra hệ thống cầu dao

EVNHCMC cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời mọi khiếm khuyết trên lưới điện; tổ chức phát quang, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây….

Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại tất cả các kho, trạm, nhà điều hành, khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các địa điểm tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn quản lý cũng được ngành điện TP.HCM quán triệt thực hiện nghiêm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và bố trí lực lượng để xử lý nhanh chóng mọi sự cố có thể xảy ra.

Nhân viên kỹ thuật Kiểm tra hệ thống điện tại các chung cư và hộ gia đình

Trong các ngày nghỉ lễ, thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ, Tổng công ty Điện lực TP.HCM kêu gọi mọi người, mọi nhà sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bằng các hành động nhỏ nhất như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; không sử dụng bóng đèn sợi đốt; tận dụng ánh sáng tự nhiên…để đảm bảo nguồn cung cấp điện.

EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ bầu cử

VOV.VN - Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho hơn 5.000 điểm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn TP.HCM.

CTV Đỗ Cường/VOV.VN
Tin liên quan

EVNHCMC ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ khách hàng
EVNHCMC ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ khách hàng

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tại Hội nghị “Các giải pháp cung ứng điện và các dịch vụ điện đối với khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất” khu vực Bắc và Đông Bắc của Thành phố tổ chức ngày 23/12/2025.

EVNHCMC ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ khách hàng

EVNHCMC ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ khách hàng

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tại Hội nghị “Các giải pháp cung ứng điện và các dịch vụ điện đối với khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất” khu vực Bắc và Đông Bắc của Thành phố tổ chức ngày 23/12/2025.

EVNHCMC bảo mật thông tin khách hàng như thế nào?
EVNHCMC bảo mật thông tin khách hàng như thế nào?

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNHCMC chính là công cụ hữu hiệu để khách hàng và ngành điện giao tiếp đa chiều qua môi trường số.

EVNHCMC bảo mật thông tin khách hàng như thế nào?

EVNHCMC bảo mật thông tin khách hàng như thế nào?

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNHCMC chính là công cụ hữu hiệu để khách hàng và ngành điện giao tiếp đa chiều qua môi trường số.

EVNHCMC đảm bảo điện phục vụ mùa cao điểm cuối năm
EVNHCMC đảm bảo điện phục vụ mùa cao điểm cuối năm

Ngành điện TP.HCM cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao của các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

EVNHCMC đảm bảo điện phục vụ mùa cao điểm cuối năm

EVNHCMC đảm bảo điện phục vụ mùa cao điểm cuối năm

Ngành điện TP.HCM cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao của các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

