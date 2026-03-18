EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026

Trong tháng 2/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Nhân viên PC Lạng Sơn kiểm tra dây sau công tơ, chỉnh trang dây cáp điện đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử.

Để bảo đảm điện trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm, EVNNPC đã bố trí hàng nghìn ca trực tại các đơn vị, bao gồm trực lãnh đạo, trực vận hành và lực lượng sửa chữa điện 24/24 giờ. Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc được triển khai đồng bộ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành thông suốt.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, điện thương phẩm tháng 2/2026 đạt 7,16 tỷ kWh; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 16,29 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng 13,95% kế hoạch năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (116,75 tỷ kWh). Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên... phản ánh tín hiệu tích cực của sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế khu vực phía Bắc.

Công tác quản trị vận hành tiếp tục đạt kết quả khả quan khi tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát hiệu quả, đạt 1,64% trong tháng 2 và 2,28% lũy kế, giảm so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch giao. Số vụ sự cố lưới điện 110kV trong 2 tháng đầu năm chỉ xảy ra 2 vụ, giảm mạnh so với năm trước. Đặc biệt, chỉ số SAIDI do sự cố giảm gần 30%, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng tăng cường điện thoại viên đảm bảo thông tin thông suốt trong thời gian bầu cử.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhiều dự án lưới điện 110kV đã được nghiệm thu, đóng điện, góp phần nâng cao năng lực cấp điện. Tính đến nay, EVNNPC đã khởi công 3 dự án (lũy kế 6/81 dự án, đạt 7,4% kế hoạch) và đóng điện 4 dự án (lũy kế 7/90 dự án, đạt 7,7% kế hoạch), trong đó tiến độ đóng điện vượt 116% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, các dự án cấp điện nông thôn, miền núi, vùng khó khăn tiếp tục được triển khai, nâng cao khả năng tiếp cận điện lưới quốc gia.

EVNNPC cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành như trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái (UAV), dự báo phụ tải, ứng dụng thực tế ảo (VR) trong đào tạo và các hệ thống giám sát từ xa.

Hiện đơn vị quản lý hơn 11,7 triệu công tơ điện tử, với tỷ lệ đo xa đạt 99,99%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,28%, cho thấy hiệu quả rõ nét của chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng.

Các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo cung cấp điện tại các điểm diễn ra bầu cử.

Đáng chú ý, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. EVNNPC xác định tập trung phát triển hệ thống điện, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong tháng 3/2026, EVNNPC triển khai các phương án bảo đảm cung cấp điện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trên địa bàn quản lý có 11.592 đơn vị bầu cử, trong đó gồm 79 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 292 đơn vị cấp tỉnh và 11.221 đơn vị cấp xã, phường.

Các phương án cấp điện, trực vận hành, kiểm tra lưới điện và chuẩn bị vật tư dự phòng được thực hiện đầy đủ, bảo đảm phục vụ sự kiện chính trị quan trọng.

Song song với đó, EVNNPC tiếp tục triển khai các giải pháp vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án trung thế nhằm san tải lưới 110kV; tăng cường ứng dụng AI trong giám sát, phát hiện khiếm khuyết lưới điện; kiểm soát chặt chẽ các chỉ số sự cố, độ tin cậy và tổn thất điện năng; mở rộng hệ thống đo xa và chủ động phương án cung ứng điện mùa nắng nóng 2026.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới khách hàng và cộng đồng. Điểm nhấn là chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất 2026, với sự kiện tắt đèn từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 28/3/2026. Tổng công ty kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia tắt các thiết bị điện không cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.

EVNNPC cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm (13h00–15h00 và 20h00–23h00), đồng thời sử dụng điều hòa ở mức từ 26°C trở lên kết hợp quạt để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.