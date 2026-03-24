Eximbank chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, tăng cường kết nối thị trường tài chính

Thứ Ba, 14:43, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc đặt trụ sở tại Thủ đô là bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển của ngân hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Trụ sở mới của Eximbank tọa lạc tại khu vực trung tâm tài chính của Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 5 phút đi bộ. Tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, với không gian làm việc hiện đại và hệ thống hạ tầng được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường kết nối giữa các đơn vị và hỗ trợ các hoạt động quản trị trong toàn hệ thống.

eximbank chuyen tru so chinh ra ha noi, tang cuong ket noi thi truong tai chinh hinh anh 1
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cổ đông Công ty CP Tập đoàn Gelex cùng lãnh đạo Eximbank thực hiện nghi thức cắt băng khai trương trụ sở chính Eximbank, sáng 24/3/2026 tại Hà Nội

Việc chuyển trụ sở ra Hà Nội nhằm tăng cường khả năng kết nối với các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong quá trình triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Trần Tấn Lộc, Quyền Tổng Giám đốc Eximbank cho biết: “Việc đặt trụ sở chính tại Hà Nội là bước đi quan trọng trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững của Eximbank. Từ nền tảng này, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác.”

eximbank chuyen tru so chinh ra ha noi, tang cuong ket noi thi truong tai chinh hinh anh 2
Phát biểu của Ông Trần Tấn Lộc, Quyền Tổng Giám Đốc Eximbank trong Lễ khai trương Trụ sở chính tại Hà nội của Eximbank

Tại sự kiện, đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 ghi nhận nỗ lực của Eximbank trong việc củng cố nền tảng hoạt động và nâng cao năng lực quản trị trong thời gian qua. Đồng thời, định hướng ngân hàng tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy các thế mạnh trong lĩnh vực ngoại hối, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, cũng như tích cực tham gia các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế trên địa bàn.

eximbank chuyen tru so chinh ra ha noi, tang cuong ket noi thi truong tai chinh hinh anh 3
Tòa nhà trụ sở được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, đáp ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế LEED Gold, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng vận hành và đáp ứng các tiêu chí quốc tế về không gian làm việc

Đại diện cơ quan quản lý cũng kỳ vọng, với nền tảng mới và môi trường làm việc hiện đại, Eximbank sẽ tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trụ sở mới được thiết kế theo định hướng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo trong đội ngũ nhân sự, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

CTV Anh Anh/VOV.VN
Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro giai đoạn chuyển đổi
Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro giai đoạn chuyển đổi

VOV.VN - Năm 2025 được xem là một năm "bản lề" đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết đoán của Eximbank. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng, ngân hàng đã chủ động lựa chọn ưu tiên làm sạch bảng cân đối kế toán và đầu tư mạnh mẽ vào tái cấu trúc toàn diện.

Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro giai đoạn chuyển đổi

Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, ưu tiên dự phòng rủi ro giai đoạn chuyển đổi

VOV.VN - Năm 2025 được xem là một năm "bản lề" đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết đoán của Eximbank. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng, ngân hàng đã chủ động lựa chọn ưu tiên làm sạch bảng cân đối kế toán và đầu tư mạnh mẽ vào tái cấu trúc toàn diện.

Tín dụng Eximbank tăng 8,51%, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm đạt 2.049 tỷ đồng
Tín dụng Eximbank tăng 8,51%, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm đạt 2.049 tỷ đồng

VOV.VN - Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Tín dụng Eximbank tăng 8,51%, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm đạt 2.049 tỷ đồng

Tín dụng Eximbank tăng 8,51%, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm đạt 2.049 tỷ đồng

VOV.VN - Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

