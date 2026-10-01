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Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên BB+

Thứ Năm, 16:55, 01/10/2026
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VOV.VN - Fitch Ratings nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời giữ Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

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EVNNPC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cung ứng điện cho khu vực miền Bắc, nơi nhu cầu phụ tải duy trì đà tăng trưởng cao

Việc nâng SCP là điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ đánh giá lần này, phản ánh đánh giá tích cực hơn của Fitch về năng lực tín nhiệm nội tại của EVNNPC, trong bối cảnh cơ chế điều chỉnh giá điện tại Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện và triển khai ngày càng hiệu quả. Fitch đồng thời ghi nhận mức độ gắn kết chặt chẽ giữa EVNNPC và công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); EVNNPC hiện có SCP ở cùng mức với EVN.

Theo Fitch, EVNNPC duy trì vị thế thị trường vững chắc nhờ vai trò phân phối điện tại khu vực miền Bắc và cơ sở khách hàng đa dạng. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố tính ổn định trong hoạt động và nền tảng tín nhiệm của Tổng công ty.

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EVNNPC tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị, vận hành và hiện đại hóa hệ thống lưới điện.

Quy mô và đà tăng trưởng phụ tải tiếp tục khẳng định vai trò của EVNNPC trong hệ thống phân phối điện của EVN. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 106,54 tỷ kWh, chiếm 37,11% sản lượng điện thương phẩm toàn EVN, tiếp tục dẫn đầu các tổng công ty phân phối điện thuộc EVN. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,04% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu phụ tải tại khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.

Fitch đánh giá nhu cầu điện tại địa bàn EVNNPC sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn, đồng thời ghi nhận yêu cầu đầu tư lớn để mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đang tập trung nâng cao năng lực vận hành, chất lượng cung cấp điện, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới một hệ thống phân phối điện hiện đại, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn tốc độ phát triển của nền kinh tế khu vực phía Bắc.

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Fitch Ratings nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời giữ Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

Kết quả xếp hạng lần này tiếp tục ghi nhận nền tảng tín nhiệm ngày càng được củng cố của EVNNPC, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của Tổng công ty trong bảo đảm cung ứng điện cho khu vực miền Bắc – một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp và đô thị lớn của cả nước.

Đây cũng là sự tiếp nối trong hành trình duy trì và nâng cao hồ sơ tín nhiệm quốc tế của EVNNPC: từ mức “BB” được Fitch Ratings xác lập năm 2020, lên “BB” với Triển vọng Tích cực trong giai đoạn 2021–2022, và “BB+”, Triển vọng Ổn định từ năm 2023.

Trong kỳ đánh giá năm 2026, bên cạnh việc duy trì IDR ở mức “BB+”, Fitch đã nâng SCP của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đánh dấu một bước tiến mới trong hồ sơ tín nhiệm độc lập của Tổng công ty.

CTV Phương Anh/VOV.VN
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