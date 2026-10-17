HABECO 8 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Đây là lần thứ 8 liên tiếp HABECO được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực gìn giữ giá trị truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Chính phủ triển khai từ năm 2003, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá vị thế thương hiệu Việt. Năm 2026, cả nước có 227 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tăng so với 190 doanh nghiệp năm 2024.

Hơn 135 năm gìn giữ giá trị truyền thống

Tiền thân của HABECO là Nhà máy Bia Hommel, được người Pháp xây dựng năm 1890. Năm 1958, doanh nghiệp cho ra đời chai bia đầu tiên do người Việt Nam làm chủ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành bia Việt Nam.

Trải qua các giai đoạn chiến tranh, bao cấp, đổi mới và hội nhập, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động HABECO đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và từng bước phát triển doanh nghiệp. Từ một nhà máy có quy mô nhỏ, thiết bị còn lạc hậu, sản lượng chỉ hơn chục triệu lít bia mỗi năm, HABECO đã trở thành thương hiệu bia giàu truyền thống, gắn bó với đời sống và văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Các sản phẩm như Bia Hà Nội, Bia hơi Hà Nội và Bia Trúc Bạch không chỉ tạo dựng dấu ấn trên thị trường mà còn góp phần làm nên nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Qua nhiều thế hệ, thương hiệu Bia Hà Nội đã trở thành lựa chọn quen thuộc của đông đảo người tiêu dùng, gắn liền với những giá trị văn hóa, truyền thống và tinh thần cộng đồng.

Đổi mới sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh

Song hành với việc gìn giữ di sản, HABECO không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, cải tiến chất lượng và mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Năm 2019, doanh nghiệp ra mắt cặp sản phẩm Bia Hanoi BOLD và Hanoi Light theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Năm 2020, Bia Hà Nội 1890 được giới thiệu, đánh dấu 130 năm kế thừa và phát huy tinh hoa lịch sử của thương hiệu.

Giai đoạn 2021–2023, HABECO tiếp tục cải tiến và phát triển các dòng sản phẩm, thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, kết hợp những giá trị truyền thống với tinh thần đổi mới.

Tại kỳ vinh danh năm 2026, sáu sản phẩm của HABECO được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam gồm Bia Hà Nội, Bia Trúc Bạch, Hanoi BOLD, Hanoi Light, Hanoi Premium và Bia hơi Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực xây dựng thương hiệu, duy trì chất lượng và phát huy những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh phát triển kinh doanh, HABECO chú trọng gắn hoạt động sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Tiếp nối di sản, hướng tới tương lai

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc ý nghĩa đối với HABECO, đồng thời khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thương hiệu bia Việt.

Năm 2026, HABECO xác định các định hướng trọng tâm gồm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giữ vững vị thế tại thị trường miền Bắc, mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Với nền tảng lịch sử lâu đời và tinh thần đổi mới, HABECO tiếp tục hướng tới mục tiêu gìn giữ bản sắc truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.