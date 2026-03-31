中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hành trình giải mã “kiến trúc là âm nhạc đóng băng” thông qua Art.itecture

Thứ Ba, 17:30, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong dòng chảy của lịch sử, kiến trúc và âm nhạc chưa bao giờ là hai thực thể tách biệt. Nếu kiến trúc là sự sắp xếp của vật chất trong không gian, thì âm nhạc là sự sắp đặt của âm thanh trong thời gian, và cả hai đều “chạm” đến để tạo ra cảm xúc, mang đến những rung cảm sâu sắc nhất.

Điều gì sẽ xảy ra khi kiến trúc có thể “cất tiếng hát”?

Để hiểu tại sao kiến trúc lại có thể “đối thoại” với âm thanh, hãy ngược dòng thời gian về thế kỷ 18. Đại văn hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe đã để lại một định nghĩa kinh điển làm kim chỉ nam cho giới sáng tạo: “Kiến trúc là âm nhạc đóng băng”. Nếu âm nhạc là sự sắp xếp của âm thanh theo thời gian, thì kiến trúc là sự sắp xếp của hình khối trong không gian. Cả hai đều vận hành dựa trên những quy luật nghiêm ngặt về tỷ lệ, nhịp điệu và sự cân bằng.

Có thể thấy, những kiệt tác vĩ đại thường là kết quả của sự giao thoa này. Tiêu biểu phải kể đến Tu viện La Tourette tại Pháp. Tại đây, kiến trúc sư huyền thoại Le Corbusier đã cộng tác cùng nhạc sĩ Iannis Xenakis để tạo nên những “nhịp điệu cửa sổ” (undulating glass panes). Dựa trên các quãng âm và cấu trúc của một bản giao hưởng, họ đã biến những mảng tường bê tông thành một bản hòa âm thị giác sống động, nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe cửa tạo nên những giai điệu thay đổi theo từng giờ trong ngày.

Hay như Nhà hát Opera Sydney, những đường cong hình vỏ sò biểu tượng không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật che nắng gió, mà chính là sự hữu hình hóa của những giai điệu sóng biển phóng khoáng. Ở đó, kiến trúc thoát ly khỏi những khối đá tĩnh lặng để trở thành một thực thể biết rung động, biết kể chuyện và biết hát.

Đi tìm sự rung động ấy trong thực tại, KTS Hoàng Vũ Lân – người khởi xướng Art.itecture – mang đến góc nhìn của một người làm thiết kế luôn trăn trở về giới hạn sáng tạo. Ông cho rằng, nhiều người đôi khi tự bó hẹp trong những “ốc đảo” chuyên môn, khiến công trình thiếu đi hơi thở của các loại hình nghệ thuật khác và chính sự thiếu kết nối đa chiều ấy là nguyên nhân dẫn đến sự “bí ý tưởng”.

“Có lẽ nếu chúng ta hiểu biết hơn về các bộ môn nghệ thuật khác, và về văn hóa, thì cái ‘bí’ ý tưởng của chúng ta hoàn toàn được giải quyết,” KTS Hoàng Vũ Lân nhận định.

Với ông, kiến trúc không chỉ là xây dựng công trình, mà là xây dựng những "khoảng trống" có hồn. Khi người kiến trúc sư biết đưa nhịp điệu của âm nhạc, nghệ thuật vào không gian, công trình ấy sẽ tự biết "cất tiếng hát" để giao tiếp với con người. Đó chính là sứ mệnh mà chuỗi đối thoại Art.itecture hướng tới khi tìm kiếm những câu hỏi tốt hơn từ nghệ thuật để giải quyết các bài toán của kiến trúc.

Khi âm nhạc không chỉ để nghe, mà là không gian để “chạm” vào

Nếu "hành trình" đầu tiên đưa ta đi từ những hình khối tĩnh lặng đến nhịp điệu sống động, thì ở chiều ngược lại, một câu hỏi thú vị được đặt ra là làm thế nào những làn sóng âm thanh vô hình có thể kiến tạo nên cảm giác về không gian và những "va chạm" vật lý? Câu trả lời phần nào nằm ngay trong cách âm nhạc được kiến tạo.

Các nhà soạn nhạc vĩ đại thường ví bản giao hưởng của mình như một tòa lâu đài được xây dựng bằng âm thanh. Một bản nhạc hay luôn có nền móng (bass/nhịp độ), cột trụ (chủ đề chính) và những chi tiết trang trí (biến tấu). Sự tương đồng này được bóc tách một cách trực quan thông qua quan sát của Nhạc trưởng Olivier Ochanine – Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO).

Nhạc trưởng Olivier Ochanine – Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) làm diễn giả trong Art.itecture #2

Dưới góc nhìn của mình, Olivier cho rằng khi lắng nghe Beethoven, chúng ta thực chất đang du hành qua một cấu trúc vô hình, đi qua những miền không gian rộng lớn và cả những khoảnh khắc nghẹt thở trước khi vỡ òa như bước vào một khoảng trời rạng rỡ. Một bản giao hưởng vĩ đại được kiến tạo chẳng khác gì một công trình tầm vóc, nó cần nền móng vững chãi, những cột trụ âm thanh tương phản và một tỷ lệ đối xứng hoàn hảo.

“Sẽ như thế nào nếu âm nhạc không chỉ là những gì ta nghe thấy, mà là không gian ta có thể bước vào? Và sẽ như thế nào nếu kiến trúc không chỉ là những gì ta nhìn thấy, mà là điều khiến ta có thể cảm nhận, tựa như âm thanh?”

Không chỉ dừng lại ở những chiêm nghiệm lý thuyết, vào ngày 4/4 sắp tới tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự kiện Art.itecture #2 -  cuộc đối thoại do Ban Quản lý Thiết kế (Sun Group) tổ chức, sẽ hiện thực hóa thế giới quan ấy. Thông qua phần trình bày kết hợp biểu diễn trực tiếp từ các nghệ sĩ SSO, Nhạc trưởng Olivier sẽ trực tiếp “giải phẫu” những viên gạch âm thanh để khán giả thấy được kiến trúc ẩn mình trong từng khuông nhạc. Đồng hành cùng Nhạc trưởng Olivier trong cuộc đối thoại này là KTS Hoàng Vũ Lân - người sẽ mang đến góc nhìn đối ứng từ những bản vẽ và chất liệu vật lý.

Art.itecture #2 là không gian để các kiến trúc sư, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo tìm thấy sự đồng điệu, để hiểu rằng kiến trúc định hình không gian, và chính không gian cộng hưởng cùng âm nhạc sẽ tạo nên sức mạnh kỳ diệu giúp nuôi dưỡng mỗi tâm hồn.

Nếu đang tìm kiếm một nguồn cảm hứng để phá vỡ những giới hạn trong công việc sáng tạo, hay đơn giản là muốn cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống qua một lăng kính khác, hãy bước vào miền không gian của Art.itecture #2 – nơi thanh âm khởi tạo nên những biểu tượng.

Art.itecture #2 - Xây dựng cảm xúc: Cách âm nhạc và kiến trúc định hình trải nghiệm của con người 

Thời gian: 08:30 - 11:30 thứ Bảy, ngày 04.04.2026

Địa điểm:

            Hội trường lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
            77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ:  Vietnam National Academy of Music

Ngôn ngữ sự kiện: Tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt
Để biết thêm thông tin, truy cập landing page: artitecturetalk.com; Fanpage: https://www.facebook.com/Art.itecture.series/

Sun Group ký đơn hàng mua tàu bay Boeing đầu tiên trị giá 22,5 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 18/2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19/2 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group đã ký kết hợp đồng mua tàu bay.

 

CTV Thanh Huyền/VOV.VN
Tag: Art.itecture âm nhạc kiến trúc lịch sử cảm xúc sun group
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa
TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, quy mô hơn 423 ha, dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, quy mô hơn 423 ha, dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Sun Group tiếp quản sân bay Phú Quốc từ ACV chuẩn bị cho APEC 2027
Sun Group tiếp quản sân bay Phú Quốc từ ACV chuẩn bị cho APEC 2027

VOV.VN - Sun Group chính thức tiếp quản toàn bộ hạ tầng sân bay Phú Quốc từ ACV để đẩy nhanh dự án mở rộng sân bay phục vụ APEC 2027. Việc bàn giao tài sản được hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng, mở đường triển khai nhà ga T2 và các hạng mục then chốt, bảo đảm Phú Quốc sớm đạt công suất 20 triệu khách/năm.

Sun Group tiếp quản sân bay Phú Quốc từ ACV chuẩn bị cho APEC 2027

Sun Group tiếp quản sân bay Phú Quốc từ ACV chuẩn bị cho APEC 2027

VOV.VN - Sun Group chính thức tiếp quản toàn bộ hạ tầng sân bay Phú Quốc từ ACV để đẩy nhanh dự án mở rộng sân bay phục vụ APEC 2027. Việc bàn giao tài sản được hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng, mở đường triển khai nhà ga T2 và các hạng mục then chốt, bảo đảm Phú Quốc sớm đạt công suất 20 triệu khách/năm.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng