Hành trình kết nối và truyền cảm hứng khởi nghiệp Spa Mẹ & Bé từ người mẹ 3 con

Đối với người phụ nữ, chị Trang Phương đã trải qua 3 lần vượt cạn cùng với những thay đổi chóng mặt về cơ thể cũng như tinh thần, con đường phục hồi rất vất vả. Đối với một người mẹ, chị trải qua những khó khăn trong việc tìm kiếm những sản phẩm chất lượng và an toàn cho các bé yêu của mình. Hai trăn trở đó cùng với đầu óc kinh doanh và số kiến thức tích luỹ suốt những năm đi học và điều hành doanh nghiệp, chị Trang Phương đã sáng lập ra thương hiệu BON Spa.

Mrs. Trang Phương – Founder & CEO BON Spa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hải Hưng Group

Trước tiên chị Phương có thể chia sẻ về trải nghiệm mẹ bầu, mẹ bỉm đi đến thành công BON Spa cho độc giả?

Phương sinh cả 3 bé đều là vượt cạn trong phòng mổ, lúc đó cơ thể trải qua phẫu thuật cả 3 lần nên cơ thể và sức khoẻ đã có những thay đổi đáng kể. Tự bản thân Phương cũng đã phải học, thu thập rất nhiều kiến thức khác nhau và tự thực hành quá trình phục hồi thể trạng của mình. Cũng đã có những lúc bản thân cảm thấy chán nản, không có động lực trên con đường hồi phục để chăm sóc cho các con yêu của mình. Vì thế tất cả tâm tư này được nhào nặn để cho ra đời thương hiệu BON Spa, nhằm giúp đỡ tất cả chị em phụ nữ cũng như các mẹ bầu, mẹ bỉm sữa như Phương.

Các cơ sở chăm sóc mẹ bầu – hay còn gọi là spa bầu cũng đã phổ biến trong thị trường những năm vừa qua, chị Trang Phương có sợ mở BON Spa vào thời điểm như thế liệu rằng đã “chậm chân”?

Nhu cầu của thị trường này luôn có, chỉ là không được chú trọng. Thời điểm ấy cũng có người nói Phương “chậm chân”, nhưng Phương thấy giá trị mà thương hiệu mình mang lại mới là quan trọng. Và thật may mắn cho BON Spa đã đi đúng hướng và nhận được nhiều ủng hộ gắn bó dài lâu từ phía chị em phụ nữ cùng như mẹ bầu.

Diễn viên – MC Vân Hugo là một trong những khách hàng thân thiết của BON Spa

Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp cùng phân khúc tìm kiếm công nghệ hiện đại, vì sao BON Spa lại chọn phương pháp sử dụng sản phẩm thiên nhiên?

Cũng trải qua những thử nghiệm như các chị em phụ nữ khác, Phương thấy rằng các sản phẩm thảo dược rất lành tính, thích hợp cho mẹ và bé.

Theo thông tin được biết, BON Spa đang tìm kiếm những đối tác nhượng quyền thương hiệu của mình. BON Spa cho rằng đâu là ưu thế cạnh tranh của mình trong cuộc đua này?

Thật ra Phương muốn tạo cơ hội cho các chị em phụ nữ có thể mở spa mẹ và bé dễ dàng hơn thôi. Nên những điều mà BON Spa đem lại cho đối tác không chỉ là lợi nhuận. Ưu thế khi đối tác đến BON Spa chính là brand name đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ cùng các phương pháp độc quyền, BON Spa còn hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo kỹ thuật viên; phân phối nguyên vật liệu, thiết bị; hỗ trợ vận hành; truyền thông,…

Chị Phương có thể chia sẻ thêm về lĩnh vực đào tạo không?

BON Spa muốn hướng đến một “ngôi nhà an toàn”, xuất phát điểm rèn giũa kiến thức cũng nhưu kĩ năng cần thiết để thành thạo nghề và trở thành chủ spa “có tâm, có tầm”.

Về đào tạo, BON Spa cung cấp tài liệu chât lượng từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành vì tin rằng nền tảng tốt sẽ tạo ra giá trị cốt lõi, định hướng sự nghiệp của mình.

Về trang thiết bị, học viện tại BON Spa sẽ được tiếp xúc với các trang thiết bị cùng công nghệ mới nhất ngay trong buổi học.

Về cơ hội hành nghề, học viên tại BON Spa sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng bởi Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam. Với bằng cấp xác thực này, học viên hoàn toàn tự tin hành nghề hoặc mở Spa riêng cho mình, BON Spa cũng sẵn sàng hỗ trợ làm việc tại Spa để tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Hệ sinh thái của BON Spa còn nhiều tiềm năng, chị có ý định mở rộng không?

Thật ra thì đây lại là một điều Phương đã ấp ủ khá lâu và Sắp tới Phương sẽ cho ra mắt BON Natural Cosmetics – thương hiệu chăm sóc da thảo dược do BON Spa gia công sản xuất. Cùng với đó là BON Home - sản phẩm chăm sóc gia đình và BON Store - cửa hàng tiện ích cho mẹ và bé.

Thật cảm ơn CEO Trang Phương đã có những chia sẻ đầy cảm hứng, chị có muốn nhắn gửi điều gì đến chị em phụ nữ cũng như các mẹ bầu, mẹ bỉm sữa nhân dịp này không?

Đã từng đối mặt với nhiều chông gai mới đi được đến ngày hôm nay, Phương muốn (nếu có thể) sẽ mang lại nguồn động lực cũng như cảm hứng khởi nghiệp đến các chị em phụ nữ cùng chí hướng.

Chị Trang Phương cùng khách hàng trong tiệc Thank You Party

Bản thân Phương và BON Spa tâm niệm người phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin và chúng tôi biết bí quyết để có được điều này. Nếu ngoài kia có những chị em với suy nghĩ mong muốn điều đó, hãy thử một lần đến BON Spa để hiểu và trải nghiệm những gì chúng tôi mang đến nhé!

BON Spa always welcome you.