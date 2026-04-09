HDHomes nhập cuộc dự án Vinhomes Hải Vân Bay toàn quốc, chinh phục phân khu mới

Ngày 7/4, sự kiện kick-off “Let victory make history” do Chủ đầu tư Vinhomes tổ chức chính thức diễn ra đồng loạt tại Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM, quy tụ gần 6.000 chiến binh kinh doanh từ các đại lý phân phối chiến lược trên toàn quốc. Không chỉ là một buổi ra quân, sự kiện còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khởi động hành trình chinh phục Vinhomes Hải Vân Bay – dự án thấp tầng ven biển giàu tiềm năng bậc nhất thị trường. Sự kiện được xem như cột mốc khơi dậy vận hội của một Đô thị vịnh biển quốc tế, nơi những giá trị thực chất hội tụ và bứt phá.

Vinhomes Hải Vân Bay hiện được đánh giá là dự án thấp tầng ven biển giàu tiềm năng bậc nhất thị trường hiện nay, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư ngay từ những ngày đầu khởi động

Trong không khí sôi động và đầy khí thế đó, HDHomes ghi dấu ấn với sự hiện diện chuyên nghiệp, tinh nhuệ và tinh thần sẵn sàng bứt tốc. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn cùng năng lực tổ chức – bán hàng đã được khẳng định, HDHomes bước vào giai đoạn mới với tâm thế chủ động, quyết liệt, sẵn sàng chinh phục những cột mốc tăng trưởng ấn tượng.

Tại sự kiện, các đại lý đã được cập nhật chiến lược phát triển dự án, lắng nghe những chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư 3 miền, đồng thời nắm bắt chính sách bán hàng chính thức. Đáng chú ý, thông điệp “đánh thức vận hội của báu vật” được nhấn mạnh, khẳng định định hướng kiến tạo một chuẩn mực sống mới và giá trị thịnh vượng bền vững cho khu vực di sản. Bên cạnh đó, hoạt động vinh danh các đại lý dẫn đầu và đội ngũ kinh doanh xuất sắc cũng góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tại lễ kick-off, chính sách bán hàng cũng chính thức được công bố và được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất hiện nay. Đây chính là chất xúc tác giúp doanh số bán hàng bùng nổ. Nổi bật trong số đó là chương trình hỗ trợ lãi suất “5 năm không lo lãi suất”. Chương trình này giúp khách hàng vay mua nhà với lãi suất thấp, chỉ từ 3,3%/năm đến 7,8%/năm tương ứng với các gói vay từ 18-36 tháng, và được đảm bảo lãi trần 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Lễ ra quân rầm rộ này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, làm nóng thị trường bất động sản ven biển trong Quý 2 năm 2026

Là Đại lý hạng A phân phối chính thức dự án Vinhomes Hải Vân Bay, HDHomes không chỉ đóng vai trò kết nối sản phẩm đến khách hàng mà còn là “cánh tay nối dài” của chủ đầu tư trong việc lan tỏa giá trị dự án ra thị trường. Trước thềm lễ kick-off, nhiều quỹ căn đẹp tại khu Bạch Vân đã nhanh chóng có chủ. Không ít dòng sản phẩm đã “cháy hàng”, khiến cuộc đua sở hữu những căn cuối cùng trước thời điểm đóng bảng hàng ngày 15/4 càng thêm nóng. Trong 7 ngày tới, khi thời điểm đóng bảng hàng Bạch Vân cận kề, giao dịch được dự báo sẽ ngày càng sôi động.

Lễ ra quân là điểm khởi đầu – và HDHomes đã sẵn sàng cho một cuộc đua bứt phá cùng Vinhomes Hải Vân Bay!