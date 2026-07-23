Hiệu quả nguồn vốn tín dụng "tam nông" của Agribank nâng giá trị cây quế Trà Bồng

Bên cạnh nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đã góp phần tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, hình thành chuỗi giá trị bền vững cho cây quế.

Nhờ nguồn vốn vay tín dụng của Agribank, một số doanh nghiệp ở xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ổn định sản xuất

Tại xưởng chế biến của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (thôn Trung, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) những vỏ quế thô do người dân mang đến được chế biến thành tinh dầu, nhang quế, nước lau sàn, tăm quế và nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Việc đầu tư chế biến sâu không chỉ nâng giá trị sản phẩm mà còn tạo đầu ra ổn định cho vùng nguyên liệu quế của địa phương.

Mỗi năm, Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng mua hàng nghìn tấn quế và nhiều nông sản của người dân vùng Tây Quảng Ngãi. Đến nay, doanh nghiệp có 9 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, năm 2026 doanh nghiệp vay khoảng 14-15 tỷ đồng vốn lưu động từ Agribank.

Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng cho biết, nguồn vốn tín dụng của Agribank giúp doanh nghiệp chủ động mua nguyên liệu vào chính vụ, duy trì sản xuất quanh năm và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

"Tôi vay vốn Agribank cũng gần 20 năm rồi, năm nào cũng vay. Năm nay doanh nghiệp vay khoảng 14 - 15 tỷ đồng để thu mua nguyên liệu quế. Nhờ có nguồn vốn này, công ty chủ động dự trữ nguyên liệu, duy trì sản xuất quanh năm. Agribank luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất phù hợp, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi và hiệu quả hơn" - ông Nguyễn Đức Lương nói.

Không chỉ doanh nghiệp chế biến, nhiều hộ sản xuất tại vùng quế Trà Bồng cũng có điều kiện mở rộng quy mô nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Agribank. Tại vườn ươm của ông Đỗ Ngọc Tư, ở thôn Bình Trung, xã Đông Trà Đông, tỉnh Quảng Ngãi hàng trăm nghìn cây giống quế, keo, cau đang được chăm sóc để cung cấp cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hơn 12 năm gắn bó với nghề, ông Tư cho biết, nhờ có nguồn vốn tín dụng tam nông của Agribank giúp gia đình chủ động tái đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (bên trái, ngoài cùng) kiểm tra công nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ từ cây quế

Hằng năm, ông Tư vay khoảng 1 tỷ đồng để duy trì hoạt động của vườn ươm. Sau mỗi vụ sản xuất, nguồn vốn tiếp tục được quay vòng, giúp hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Ông Đỗ Ngọc Tư, hộ sản xuất cây giống ở xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Năm nào tôi cũng vay Agribank. Bán cây giống xong thì đến hạn trả ngân hàng rồi tiếp tục vay để làm vụ mới. Nguồn vốn này tạo điều kiện cho người dân có tiền xoay vòng sản xuất, duy trì việc làm và phát triển vườn ươm".

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Trà Bồng tiếp tục xác định cây quế là cây trồng chủ lực, gắn phát triển vùng nguyên liệu với chế biến sâu và phát triển các sản phẩm OCOP. Cùng với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, nguồn vốn tín dụng cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đang tạo động lực để người dân đầu tư phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy giá trị thương hiệu quế Trà Bồng: "Ngoài thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ trực tiếp cho người dân, UBND xã cũng đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Nguồn vốn có lãi suất thấp, đáp ứng nhu cầu của bà con, góp phần tạo điều kiện để người dân đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập".

Theo Agribank Chi nhánh Trà Bồng, đơn vị hiện phục vụ hơn 2.000 khách hàng với tổng dư nợ trên 670 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 550 tỷ đồng, tập trung vào phát triển cây quế, cây keo, chăn nuôi và chế biến lâm sản. Nguồn vốn được triển khai thông qua các tổ vay vốn, tạo điều kiện để người dân vùng miền núi tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn.

Không chỉ tại Trà Bồng, nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang góp phần thúc đẩy nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hiện dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chiếm hơn 84% tổng dư nợ; trong đó lĩnh vực nông lâm và thủy sản chiếm hơn 47%.

Từ nguồn vốn này, nhiều mô hình sản xuất đã phát huy hiệu quả. Tại huyện đảo Lý Sơn, nghề nuôi cá lồng bè, đặc biệt là cá bớp, mang lại giá trị kinh tế cao. Ở các địa phương miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, cây quế, rừng keo và chăn nuôi tiếp tục là sinh kế của hàng nghìn hộ dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi hiện duy trì hơn 1.000 tổ vay vốn với tổng dư nợ khoảng 2.300 tỷ đồng; đồng thời tổ chức xe giao dịch lưu động phục vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giúp người dân thực hiện các giao dịch ngân hàng ngay tại địa phương.

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Hiện nay Agribank luôn tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực Tam nông. Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ để đưa nguồn vốn đến với bà con nhanh hơn, thuận lợi hơn. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 tổ vay vốn với dư nợ khoảng 2.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank duy trì xe giao dịch lưu động đến các vùng sâu, vùng xa để phục vụ giải ngân và các dịch vụ ngân hàng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận tiện, kịp thời".

Thực tế tại Trà Bồng cho thấy, khi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, cây quế không chỉ dừng ở sản phẩm nguyên liệu mà từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ có giá trị gia tăng. Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng phục vụ Tam nông của Agribank đang góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng vùng nguyên liệu quế bền vững ở miền núi Quảng Ngãi.