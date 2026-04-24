“Hồi sinh” đôi chân nhờ phẫu thuật bằng robot AI tại Vinmec Nha Trang

Robot CORI kiểm soát từng milimet trong ca thay khớp gối phức tạp

Ở tuổi 63, bà Trần Thị Ngọc Liên đã trải qua nhiều năm sống chung với tình trạng đau khớp gối kéo dài. Cơn đau âm ỉ tăng dần theo thời gian, khiến việc đi lại, đứng lên hay ngồi xuống trở nên khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Dù đã điều trị nội khoa, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Theo thời gian, bệnh tiến triển thành thoái hóa khớp gối hai bên, trong đó khớp gối trái ở giai đoạn nặng nhất (độ IV), gần như mất chức năng vận động.

Đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, bà được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối trái với sự hỗ trợ của hệ thống robot CORI - công nghệ hàng đầu của Mỹ, tích hợp trí tuệ nhân tạo và đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển. Tại Việt Nam, Vinmec hiện là đơn vị tiên phong ứng dụng robot CORI trong phẫu thuật thay khớp gối.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối với sự hỗ trợ của thế hệ robot hiện đại từ Mỹ

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo chuyên môn của GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cùng sự tham gia của ThS.BS Hoàng Xuân Hùng - bác sĩ Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Vinmec Nha Trang.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, thay khớp gối là phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao do khớp gối chịu lực lớn và tham gia vào hầu hết hoạt động vận động hàng ngày. Sai lệch dù chỉ vài milimet trong quá trình cắt xương, đặt khớp hay cân bằng dây chằng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả vận động lâu dài, thậm chí làm giảm tuổi thọ của khớp nhân tạo.

Khác với phương pháp mổ truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và cảm nhận của phẫu thuật viên, việc ứng dụng robot mang lại cách tiếp cận hoàn toàn mới. Hệ thống cho phép dựng mô hình khớp ngay tại phòng mổ mà không cần chụp CT trước đó, giúp giảm phơi nhiễm bức xạ, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các thông số giải phẫu được đo lường và hiển thị theo thời gian thực.

“Robot giúp chúng tôi kiểm soát từng bước trong phẫu thuật, từ cắt xương đến đặt khớp và cân bằng phần mềm. Nhờ đó, người bệnh không chỉ được phẫu thuật với độ chính xác cao, đảm bảo sai số dưới 1 mm, mà còn có trải nghiệm hồi phục tốt hơn, ít đau, sớm vận động và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường”, ThS.BS Hoàng Xuân Hùng cho biết.

Nhờ sự hỗ trợ của robot, bệnh nhân phục hồi tốt và được tập vận động sớm

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng cá thể hóa điều trị. Mỗi ca mổ được điều chỉnh linh hoạt theo cấu trúc giải phẫu riêng của từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một “mẫu số chung”. Điều này đặc biệt quan trọng trong phẫu thuật thay khớp, khi sự khác biệt rất nhỏ ở từng bệnh nhân có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả lâu dài.

Ngay sau phẫu thuật, tình trạng của bà Liên được kiểm soát tốt, vết mổ khô và không ghi nhận biến chứng. Bà có thể ngồi dậy, đứng lên và tập đi với sự hỗ trợ của bác sĩ ngay trong ngày mổ, đồng thời sớm bước vào chương trình phục hồi chức năng với các bài tập vận động bài bản. Nhờ đáp ứng điều trị tích cực, biên độ gập – duỗi khớp cùng khả năng vận động được cải thiện rõ rệt qua từng ngày.

10 năm kiến tạo nền tảng y học công nghệ cao tại Nam Trung Bộ

Ca phẫu thuật thay khớp gối bằng robot tại Vinmec Nha Trang không chỉ là dấu mốc thành công về mặt chuyên môn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển 10 năm của bệnh viện.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Vinmec theo đuổi chiến lược phát triển đồng bộ giữa đội ngũ chuyên gia và nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh. Trọng tâm của chiến lược này là mở rộng khả năng tiếp cận chuyên môn cao và công nghệ hiện đại từ Hà Nội, TP.HCM tới các địa phương.

“Ca phẫu thuật tại Vinmec Nha Trang là minh chứng cho việc người bệnh ở Khánh Hòa hoàn toàn có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến với kết quả tương đương các trung tâm lớn”, GS. Dũng khẳng định.

Vinmec Nha Trang là một trong những đơn vị y tế tiên phong triển khai công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị tại khu vực Nam Trung Bộ

Thực tế, việc triển khai thành công phẫu thuật robot ngay tại Vinmec Nha Trang mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người bệnh không cần di chuyển xa, từ đó giảm chi phí và áp lực tâm lý trong quá trình điều trị. Đồng thời, thời gian tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt với các bệnh lý mạn tính như thoái hóa khớp.

Sau một thập kỷ hình thành và phát triển, Vinmec Nha Trang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở y tế chất lượng cao tại khu vực Nam Trung Bộ. Với nền tảng chuyên môn được xây dựng bài bản, bệnh viện đang từng bước nâng tầm năng lực điều trị thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như phẫu thuật robot, xu hướng tất yếu của y học chính xác.

Cột mốc 10 năm là bệ phóng để Vinmec Nha Trang tiếp tục tăng tốc đầu tư vào nguồn nhân lực và công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y học chuyên sâu, hiện đại của khu vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng của người dân.