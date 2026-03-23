Hơn 100.000 phụ nữ được nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng cuộc sống

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Unilever Việt Nam, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 21 tỉnh, thành phố, là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, chia sẻ các mô hình triển khai hiệu quả tại cơ sở và thống nhất định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027, Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam đã tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe. Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy các hoạt động không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà còn góp phần thay đổi tư duy, phát huy nội lực và sự tự tin giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống và tích cực đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao quyền và hỗ trợ đúng lúc, chị em sẽ trở nên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho hạnh phúc của gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.”

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam cho biết: “Tại Unilever Việt Nam, chúng tôi tin rằng khi phụ nữ được trao cơ hội tiếp cận kiến thức, nguồn lực và mạng lưới hỗ trợ phù hợp, họ không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tạo ra tác động tích cực cho gia đình và cộng đồng. Từ nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để mở rộng các mô hình hỗ trợ, nâng cao năng lực kinh tế và chất lượng sống cho phụ nữ, hướng tới phát triển bền vững.”

Hợp tác công – tư thúc đẩy trao quyền toàn diện cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác dài hạn giai đoạn 2022–2027, chương trình giữa Unilever Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò của một mô hình hợp tác công – tư hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chương trình được triển khai theo ba trụ cột trọng tâm:

- Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh, sức khỏe, môi trường và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

- Thúc đẩy quyền năng kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập

- Tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và gia đình dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến động xã hội

Cải thiện sức khỏe, vệ sinh và dinh dưỡng – Nền tảng cho gia đình khỏe mạnh và cộng đồng bền vững

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy vệ sinh và dinh dưỡng, giai đoạn 2022–2025 đã ghi nhận những tác động rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tiêu biểu, chuỗi sự kiện “Sạch khuẩn về làng – Xây dựng thói quen sạch khỏe cùng chị em phụ nữ” do Unilever Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy triển khai đã mang đến các hoạt động khám sức khỏe tổng quát miễn phí, tư vấn y tế, hướng dẫn rửa tay đúng cách với 6 bước và truyền thông về vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. Cách tiếp cận trực tiếp, gần gũi giúp chương trình tạo được sự thay đổi tích cực từ những thói quen hàng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Song song đó, chương trình tập huấn “Dọn nhà 3 Sạch” với sự đồng hành của nhãn hàng Vim đã trang bị cho phụ nữ kiến thức và kỹ năng vệ sinh nhà cửa an toàn, khoa học, phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại gia đình. Không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, chương trình còn thúc đẩy mô hình dịch vụ gia đình gắn với vệ sinh – chăm sóc, mở ra thêm cơ hội sinh kế bền vững cho phụ nữ thông qua việc tham gia nền kinh tế chăm sóc.

Nâng cao quyền năng kinh tế: Từ tăng cường năng lực đến tự chủ sinh kế

Là một trụ cột xuyên suốt của hợp tác, các chương trình nâng cao quyền năng kinh tế trong giai đoạn 2022–2025 đã hỗ trợ hàng chục nghìn phụ nữ tiếp cận kiến thức, nguồn lực tài chính và kỹ năng kinh doanh, giúp họ từng bước cải thiện sinh kế, tăng thu nhập và chủ động hơn trong đời sống kinh tế.

Thông qua chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” với sự hỗ trợ của nhãn hàng Sunlight, các hoạt động tập huấn khởi sự kinh doanh, quản lý tài chính và phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình đã được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương. Từ năm 2022 đến nay, chương trình đã hỗ trợ cấp vốn khởi sự cho 137 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Nhiều phụ nữ sau khi tham gia chương trình đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh, hướng đến tự chủ tài chính và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.

Là một trong những người được hỗ trợ thông qua chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, chị Phạm Thị Diệu Liên, chủ dự án “Tranh vẽ trên lá sen” đến từ An Giang cho biết: “Khi có sự hỗ trợ từ các lớp tập huấn của chương trình, tôi đã biết cách định giá, phát triển và quảng bá sản phẩm. Đó cũng là nền tảng và bước ngoặt để tôi phát triển sản phẩm của mình đến đa dạng đối tượng hơn. Trong thời gian tới, tôi mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Sunlight tiếp tục đồng hành cùng chị em phụ nữ để tiếp tục chắp cánh được cho phụ nữ để họ hiện thực hoá những ý tưởng của mình.”

Bên cạnh đó, chương trình “Quỹ Khởi đầu mới” do Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ yếu thế tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh nhỏ, chăn nuôi và trồng trọt, góp phần giải quyết nhu cầu vốn và hướng tới hình thành mô hình sinh kế bền vững, kinh tế xanh và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của phụ nữ.

Đồng hành cùng phụ nữ trước thiên tai và biến động xã hội

Bên cạnh đó, hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam còn chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ phụ nữ và gia đình khó khăn trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai, dịch bệnh và các biến động xã hội.

Thông qua mạng lưới Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh thiết yếu và truyền thông nâng cao nhận thức đã được triển khai nhanh chóng tới các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và từng bước phục hồi sinh kế.

Nối dài hành trình vì tương lai bền vững cho phụ nữ

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2026–2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu các chương trình hợp tác, tập trung vào xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và cải thiện chất lượng sống cho phụ nữ và gia đình Việt Nam.

Sự đồng hành giữa hai bên tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác công – tư trong việc tạo ra tác động xã hội tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và sứ mệnh của Unilever: “Brighten everyday life for all - Để mỗi ngày thêm tươi sáng”.