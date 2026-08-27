Hợp tác Đèo Cả - Đại học Kiến trúc: Đưa “Học kỳ Đèo Cả” đến gần hơn với sinh viên

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, nhà trường cùng trao đổi, chia sẻ với sinh viên về hành trang nghề nghiệp cũng như những yêu cầu của ngành hạ tầng trong giai đoạn mới.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi lễ

Theo nội dung thỏa thuận, Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Kiến trúc sẽ phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; tổ chức kiến tập, thực tập, học kỳ doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên nhà trường tiếp cận môi trường làm việc tại các văn phòng, dự án, công trường và đơn vị thành viên, đối tác của Đèo Cả. Tập đoàn đồng thời cử chuyên gia, cán bộ, kỹ sư dày dạn kinh nghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời giảng viên, chuyên gia HAU có thể tham gia nghiên cứu, tư vấn, thiết kế cho các dự án của Đèo Cả và các đơn vị thành viên.

Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng môi trường đô thị, nghiên cứu phát triển các ngành, chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Tập đoàn Đèo Cả cũng có chính sách hỗ trợ, cấp và tài trợ học bổng hàng năm cho sinh viên năm cuối các ngành liên quan đến hạ tầng giao thông có thành tích học tập tốt, tiềm năng phát triển và phẩm chất phù hợp.

Học kỳ Đèo Cả: Thực học - Thực hành - Thực thi

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị hóa và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, thông minh và bền vững, nguồn nhân lực cũng cần được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ sư, kiến trúc sư cần có khả năng làm việc trong môi trường thực tế, ứng dụng công nghệ, phối hợp liên ngành và thích ứng với yêu cầu của thị trường.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

“Chúng tôi xác định rằng, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập hay tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mối quan hệ đó cần được phát triển sâu hơn, cùng xác định nhu cầu nhân lực, cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cùng đào tạo, cùng nghiên cứu, cùng chuyển giao công nghệ và cùng phát triển các sản phẩm phục vụ xã hội”, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc sinh viên được kiến tập, thực tập, tham gia học kỳ doanh nghiệp và tiếp cận trực tiếp công việc tại các dự án, công trường của Đèo Cả sẽ góp phần gắn kiến thức với thực tiễn, từng bước chuyển từ “học để biết” sang “học để làm”.

Công trình hạ tầng hiện nay đòi hỏi đồng thời các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn, kiến trúc, cảnh quan, môi trường và giá trị văn hóa.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, kỹ sư giao thông và kiến trúc sư ngày nay không thể đứng tách riêng, hai lực lượng cần phối hợp để tạo ra những công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng hôm nay và tạo giá trị cho ngày mai. Đây cũng là định hướng Đèo Cả hướng tới trong hợp tác với HAU “để kiến trúc và kỹ thuật cùng gặp nhau trong những công trình của tương lai”.

Toạ đàm thu hút sự quan tâm trao đổi của đông đảo sinh viên các ngành của nhà trường, xoay quanh định hướng công việc và những thông tin về "Học kỳ Đèo Cả".

Cũng tại đây, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ về mô hình kết nối ba nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp: trong đó Nhà nước định hướng và tạo cơ chế; Nhà trường cung cấp nền tảng tri thức; Doanh nghiệp đưa bài toán thực tế, công trường và đội ngũ chuyên gia vào đào tạo. “Học kỳ Đèo Cả” được định hướng là cách cụ thể để kết nối ba thành phần, trong đó sinh viên khi tham gia thực tế sẽ có người hướng dẫn, được giao việc, tạo sản phẩm và đánh giá kết quả. Sự kết nối được thực hiện theo hai chiều, đưa bài toán từ công trường vào nhà trường và đưa tri thức từ nhà trường trở lại giải quyết các vấn đề thực tế, hướng tới “Thực học - Thực hành - Thực thi”.

Ông Hồ Minh Hoàng khẳng định: “Đèo Cả đến với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hôm nay không chỉ để tuyển người. Chúng tôi mong muốn cùng nhà trường đào tạo con người, cùng nghiên cứu và cùng giải quyết những bài toán thực tế của các công trình dự án trong tương lai”.

Toạ đàm "Kết nối tri thức – Dẫn lối tương lai"

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm “Kết nối tri thức – Dẫn lối tương lai” giữa doanh nghiệp, nhà trường và đông đảo sinh viên tham dự. Nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu nhân lực, định hướng phát triển của doanh nghiệp, yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực hạ tầng và cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Việc sinh viên được kiến tập, thực tập, tham gia học kỳ doanh nghiệp và tiếp cận trực tiếp công việc tại các dự án, công trường của Đèo Cả sẽ góp phần gắn kiến thức với thực tiễn, từng bước chuyển từ “học để biết” sang “học để làm”.

Em Lê Thái Sơn – Lớp 23GT, chuyên ngành Công trình xây dựng giao thông đặt câu hỏi về những yếu tố giúp một sinh viên mới ra trường tạo được niềm tin và nhận được cơ hội từ doanh nghiệp. Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh yêu cầu nhân sự của Tập đoàn bao gồm 3 yếu tố thể lực – tâm lực – trí lực; trong đó tâm lực là thái độ nghiêm túc, tinh thần dấn thân, quyết tâm và kiên trì theo đuổi công việc được doanh nghiệp chú trọng để trao cơ hội phát triển. Qua các kỳ kiến tập, thực tập và báo cáo kết quả, doanh nghiệp có thể đánh giá tiềm năng cũng như mức độ phù hợp của sinh viên với môi trường làm việc.

Tại Học kỳ Đèo Cả, sinh viên sẽ được giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên ngành và năng lực, có đội ngũ cán bộ, kỹ sư hướng dẫn và kết quả đầu ra để đánh giá. Các nhiệm vụ gắn với thực tế trên công trường, từ yêu cầu về an toàn lao động đến bản vẽ, thiết kế và công việc chuyên môn.

Về phía nhà trường, TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung cho biết học kỳ doanh nghiệp đã được Nhà trường đưa vào trở thành một phần trong chương trình đào tạo chính thức, nằm trong kế hoạch học tập của sinh viên, tạo điều kiện để các em trải nghiệm môi trường nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của sinh viên Nguyễn Đăng Khoa – Lớp 23ME về những hỗ trợ và giá trị nhận được trong thời gian thực tập, ông Hồ Đắc Đăng Khoa – Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn cho biết, tại công trường dự án, ban lãnh đạo Đèo Cả bố trí ăn ở, đi lại, sinh hoạt và rèn luyện sức khoẻ cho các sinh viên tham gia, cung cấp trang thiết bị và môi trường thực tế để sinh viên tập trung học tập. Quan trọng hơn, các em được tiếp cận công việc thực tế, chuyển hóa kiến thức trên giảng đường thành sản phẩm cụ thể.

Những câu hỏi "nóng" được các sinh viên Kiến trúc đặt câu hỏi với lãnh đạo ập đoàn Đèo Cả.

“Mỗi một hành trình thực tập, kiến tập tại Tập đoàn Đèo Cả đều là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này của các bạn. Nếu tận dụng tốt 3 - 4 tháng học kỳ doanh nghiệp tại Đèo Cả, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi tham gia vào thị trường lao động, các bạn sẽ là một kỹ sư cứng, một kỹ sư thực thụ và một người làm được việc ngay”, ông Hồ Đắc Đăng Khoa chia sẻ.

Theo đại diện Ban Nhân sự Tập đoàn, khi sinh viên đã có nền tảng thực tế và có thể làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đào tạo, phát triển, đồng thời người trẻ có thêm nền tảng để nâng cao năng lực chuyên môn và cơ hội phát triển thu nhập.

Trước băn khoăn trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay thế con người ở một số công việc kỹ thuật cơ bản, Phó Chủ tịch/Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, với hạ tầng giao thông, công nghệ không còn là kiến thức kỹ sư “nên biết”, mà đã trở thành yêu cầu trong quá trình làm việc.

“Quan điểm của Đèo Cả là công nghệ không thể thay thế con người, mà chỉ thay thế những nhân sự lười sử dụng, lười tìm hiểu và lười kiểm soát công nghệ. Vì vậy, các bạn cần làm chủ công nghệ, không phụ thuộc công nghệ mà đánh mất tư duy của mình”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ với sinh viên nhà trường tại Tọa đàm.

Tại Đèo Cả, kỹ sư trẻ có cơ hội tiếp cận các công nghệ hiện đại, công nghệ số trong quản trị, tư vấn, thiết kế và triển khai công việc, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, sinh viên ngay từ bây giờ cần chủ động trang bị kiến thức về AI để hỗ trợ xử lý công việc nhanh hơn.

Chia sẻ về những kỹ năng công nghệ cần chuẩn bị trước sự phát triển của BIM và AI, ông Mai Mạnh Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Xây dựng A2Z (đơn vị tư vấn đối tác của Tập đoàn Đèo Cả) cho biết công nghệ số và BIM đang được ứng dụng từ khảo sát, thiết kế đến thi công, quản lý dự án và vận hành công trình. Ông khuyến nghị sinh viên chủ động học và sử dụng các phần mềm chuyên ngành, qua đó có nền tảng công nghệ để thuận lợi hơn khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Trả lời câu hỏi về sức hút của ngành xây dựng hạ tầng và những yếu tố giúp người trẻ lựa chọn, gắn bó lâu dài với nghề, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng đã có những chia sẻ về hành trang để theo đuổi nghề. Theo ông, người trẻ trước hết cần có niềm tin vào nghề nghiệp đã lựa chọn, nuôi khát vọng để có động lực vươn lên, giữ sự kiên định theo đuổi mục tiêu và sống tri ân với những người đã tin tưởng, hỗ trợ, đồng hành. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người kỹ sư cần có năng lực thực tế và tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Cuối phiên trao đổi, em Dương Hoàng Phong – Lớp 23D1, Khoa Đô thị đặt câu hỏi về việc người trẻ nên chờ đến khi đủ giỏi mới nhận việc hay vừa làm vừa học. Ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, sinh viên không nên chờ đến khi hoàn toàn giỏi mới bắt đầu, mà có thể nhận việc trên nền tảng kiến thức đã tích lũy và tiếp tục hoàn thiện trong quá trình làm việc với sự hướng dẫn của đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Lễ ký kết và những trao đổi tại tọa đàm mở ra một bước kết nối cụ thể giữa Đèo Cả và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đưa kiến thức từ giảng đường đến gần hơn với những bài toán thực tế tại công trường. Thông qua “Học kỳ Đèo Cả” cùng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hai bên hướng tới xây dựng nguồn nhân lực vừa vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, vừa có năng lực thực hành và sẵn sàng làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hạ tầng trong giai đoạn mới.