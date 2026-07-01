Hưng Yên: Khởi động dự án trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu cả nước

Ngày 29/6, tại Hà Nội, đoàn công tác UBND tỉnh Hưng Yên do ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, cùng đại diện các sở, ngành, UBND xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả, thống nhất định hướng phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”, phấn đấu khởi công vào dịp 19/8/2026, hoàn thành và đưa vào khai giảng trong năm học 2027 - 2028.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục

Việc triển khai dự án được đặt trong tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục. Trên cơ sở đó, Trường THPT Nghĩa Trụ được xác định không chỉ là công trình giáo dục cấp thiết của địa phương, mà còn là mô hình mới, huy động nguồn lực xã hội, tổ chức đầu tư, vận hành và phát triển giáo dục phổ thông.

Theo định hướng thống nhất, Trường THPT Nghĩa Trụ hướng tới hình thành một mô hình giáo dục mới, gắn học tập văn hóa với nghệ thuật, khoa học công nghệ và kỹ năng sống. Mô hình này được xây dựng trên tinh thần: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, nhà trường dẫn dắt, học sinh trưởng thành, xã hội thụ hưởng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc.

Việc triển khai dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã Nghĩa Trụ. Sau khi hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa phương Long Hưng, Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc, xã Nghĩa Trụ hiện chưa có trường THPT. Học sinh trên địa bàn phải học tại các trường lân cận, trong khi khu vực này đang chịu áp lực gia tăng dân số, di dân cơ học và tác động từ hành lang phát triển đường Vành đai 4. Dự báo trong các năm học tới, nhu cầu tuyển sinh lớp 10 tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu sớm bổ sung hạ tầng giáo dục phù hợp.

Quy mô dự kiến 30 lớp, phục vụ đến 1.350 học sinh

Dự án được đề xuất triển khai trên khu đất khoảng 4,79 ha, quy mô dự kiến 30 lớp học, phục vụ ổn định từ 900 - 1.200 học sinh và có khả năng mở rộng lên khoảng 1.350 học sinh.

Không gian trường học được định hướng hiện đại, tích hợp các khu học tập, nghiên cứu, thể thao, nghệ thuật, trải nghiệm thực hành và sinh hoạt cộng đồng. Quyết tâm khởi công vào dịp 19/8, hoàn thành phục vụ khai giảng năm học 2027-2028

Tại buổi làm việc ngày 29/6, UBND tỉnh Hưng Yên, xã Nghĩa Trụ và Tập đoàn Đèo Cả thống nhất mục tiêu khởi công dự án vào dịp 19/8/2026. Các bên xác định công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng thời, không theo tư duy tuần tự thông thường; trong đó các nhóm việc về chủ trương đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn vốn và đề án vận hành phải có đầu mối phụ trách, mốc tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Trước khi bắt đầu cuộc họp, địa phương và doanh nghiệp đã cùng nhau dâng hương báo cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Bác của Văn Phòng Tập đoàn Đèo Cả, thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết trách nhiệm trong việc phối hợp triển khai dự án đúng tiến độ, đúng mục tiêu đã đề ra. Đây được xem là lời hứa trách nhiệm của địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc chung tay xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ theo mô hình “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Đèo Cả và xã Nghĩa Trụ để hoàn thiện chủ trương đầu tư trước ngày 5/7.

Để cụ thể hóa tiến độ này, các bên thống nhất phân chia dự án thành các hợp phần rõ ràng: UBND xã Nghĩa Trụ làm Chủ đầu tư Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Giao Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng trường THPT Nghĩa Trụ; giao Sở Giáo dục & Đào tạo nghiên cứu đề xuất Dự án thành phần 3 (hoặc Đề án): Vận hành và phát triển mô hình giáo dục, đào tạo.

Ông Phạm Trung Thành – Bí thư xã Nghĩa Trụ, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Tập đoàn Đèo Cả để sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, làm cơ sở triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp trình bày về các vướng mắc từ phê duyệt chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, cơ chế huy động vốn đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho rằng quá trình triển khai dự án còn nhiều việc khó. Tuy nhiên, với quyết tâm của địa phương, đặc biệt là cam kết của Bí thư xã Nghĩa Trụ về việc đồng hành, tháo gỡ và tạo đồng thuận trong nhân dân, nhà đầu tư có thêm niềm tin để cùng tỉnh Hưng Yên triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, Dự án này không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào khi các bên được chung tay đóng góp cho quê hương Nghĩa Trụ, quê hương của Tổng Bí thư Tô Lâm qua đó cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 71 về huy động nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục.

Phương án kiến trúc hiện đại – Một trong các phương án kiến trúc đang được nghiên cứu.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý hồ sơ theo chức năng được giao, không để phát sinh tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm; Tập đoàn Đèo Cả làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với xã Nghĩa Trụ, Sở Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình chuyên biệt, tổ chức tham quan học tập mô hình, chuẩn bị giáo viên, tuyển sinh… bảo đảm tiến độ vận hành trường trong năm học 2027 - 2028.

Các bên cũng thống nhất, thành lập ngay Ban Chỉ đạo thực hiện dự án để điều phối công việc, kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm các mốc triển khai đã đề ra.

Áp dụng PPP++ để huy động nguồn lực xã hội

Trên tinh thần Nghị quyết 71 về huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội cho giáo dục, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất áp dụng mô hình PPP++ đối với Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ. Đây là mô hình PPP kết hợp với sáng kiến huy động nguồn lực xã hội để Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trương chung tay trên tinh thần: Cộng nguồn lực, chia rủi ro, nhân giá trị, trừ lãnh phí.

Mô hình PPP++ mà Tập đoàn Đèo Cả đầu tư tại Trường THPT Nghĩa Trụ gồm 03 lớp hợp tác chính: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và không gian giáo dục; đào tạo, hướng nghiệp, thực hành và trải nghiệm thực tiễn; học bổng, bảo trợ học sinh và phát triển nhân tài. Qua đó, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu xây dựng trường học, mà còn tạo cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia lâu dài vào vận hành, hỗ trợ đào tạo và phát triển học sinh làm cơ sở để nhân rộng mô hình giảm thiểu gánh nặng đầu tư công cho ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án: Để minh bạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng và hình thành bộ chuẩn hóa nhân rộng mô hình Tập đoàn Đèo Cả sẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án, bao gồm BIM trong thiết kế, quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí và dữ liệu công trình. Mô hình quản lý số sẽ hỗ trợ cho việc vận hành, bảo trì hiệu quả, phát triển bền vững.

Kỳ vọng tạo mô hình Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu để nhân rộng

Với cách tiếp cận mới, Trường THPT Nghĩa Trụ được kỳ vọng trở thành mô hình giáo dục tiên phong theo định hướng “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”.

Từ thực tiễn triển khai, dự án sẽ là cơ sở để nghiên cứu, tổng kết và hoàn thiện phương thức huy động nguồn lực xã hội, tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành và phát triển giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đó, mô hình Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam có thể từng bước được nhân rộng tại các địa phương có điều kiện phù hợp, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với tinh thần “xây người trước khi xây đường, xây trường trước khi xây nhà”, Trường THPT Nghĩa Trụ được kỳ vọng trở thành mô hình giáo dục kiểu mẫu được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng, góp phần đặt nền tảng con người cho quá trình phát triển lâu dài của địa phương và đất nước trong kỷ nguyên mới.