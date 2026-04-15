Kết nối nguồn lực đa chiều, thúc đẩy phát triển bền vững tại Quảng Ngãi

Mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, đồng hành cùng thế hệ trẻ

Năm 2026, Sáng kiến phát triển sinh viên, thuộc Chương trình Ươm mầm Tài năng - 1 trong 5 chương trình mục tiêu của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác tới tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng học sinh, sinh viên (HSSV) trên hành trình học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Chương trình được đồng hành bởi Tập đoàn TH, BAC A BANK và Báo Giáo dục & Thời đại.

Trong năm nay, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ trao tặng 30 suất học bổng cho sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tài trợ giải thưởng cho các ý tưởng khởi nghiệp do sinh viên thực hiện và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho sinh viên với tổng giá trị 400 triệu đồng. Các hoạt động này được triển khai tại Trường Cao đẳng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ký kết hợp tác và trao tài trợ tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Quảng Ngãi

Những suất học bổng được trao không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn góp phần giữ chân HSSV trên hành trình học tập. Đây là sự hỗ trợ cần thiết để các em có thể yên tâm học tập và mở ra cơ hội phát triển và ổn định nghề nghiệp trong tương lai.

Trong khi đó, tài trợ các sáng kiến khởi nghiệp tạo điều kiện để sinh viên mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng của mình, từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần chủ động. Thay vì chỉ là người tìm việc, sinh viên được khuyến khích trở thành người tạo ra giá trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song song với hỗ trợ tài chính và ý tưởng, các hoạt động tập huấn kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị những năng lực thiết yếu như tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp và định hướng nghề nghiệp. Đây là những yếu tố giúp sinh viên thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi ra trường.

BSCKI Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum

Theo BSCKI Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum, trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho HSSV trên địa bàn tỉnh, đồng thời, liên kết đào tạo các cấp trình độ khác nhau theo nhu cầu xã hội và kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Tuy vậy, việc triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Đặc thù của nhà trường có tỷ lệ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, không đảm bảo được chi phí sinh hoạt hàng tháng nên bỏ học giữa chừng. Nguồn hỗ trợ rất thiết thực và là động lực cho các em trong quá trình học tập” - ông Hiếu cho biết.

Việc hợp tác với hai cơ sở giáo dục không chỉ mang ý nghĩa mở rộng địa bàn, mà còn thể hiện cam kết đồng hành với những nhóm sinh viên yếu thế, tạo động lực cho các sinh viên tài năng phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tạo dựng nền móng vững chắc khi tham gia vào thị trường lao động.

TS. Nguyễn Tố Như - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết Trường có sứ mệnh chính trị quan trọng giúp sinh viên địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận giáo dục đại học và hiện có hơn 50% sinh viên là người dân tộc thiểu số. Tuy vậy, những khó khăn về kinh tế và cơ hội có thể sẽ trở thành rào cản cho một số sinh viên trong quá trình học tập.

TS. Nguyễn Tố Như phát biểu tại Lễ ký kết

Hợp tác này cũng là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. TS. Nguyễn Tố Như đánh giá cao sự đồng hành quan trọng của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và khẳng định: "Nhà trường cam kết triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, đảm bảo mỗi phần hỗ trợ đều mang lại giá trị thiết thực nhất tiến đến hợp tác toàn diện. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đào tạo gắn liền với thực tiễn của nhà trường".

Sau nhiều năm triển khai, Sáng kiến phát triển sinh viên đã ghi nhận những kết quả tích cực với hàng nghìn lượt sinh viên tham gia và sự đồng hành của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp. Từ năm học 2024–2025, chương trình chuyển đổi mô hình, hợp tác trực tiếp với các cơ sở đào tạo đại học, tăng cường vai trò chủ động của sinh viên trong việc kiến tạo giá trị.

Không chỉ là người thụ hưởng, sinh viên được khuyến khích trở thành những người chủ động kiến tạo giá trị, đóng góp cho cộng đồng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Đồng thời, việc cải thiện điều kiện sống tại địa phương giúp tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Đồng hành với người dân vùng biên giới

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, các hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tại Quảng Ngãi còn mở rộng tới việc cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn khó khăn, trong đó có xã Mô Rai – một xã vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

Năm 2026, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, chương trình tập trung vào hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu của người dân. Trong đó, 2 công trình giếng khoan sẽ được xây dựng tại Làng KĐin và Làng Kênh, phục vụ sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa khô cho gần 1.000 người dân. Các đơn vị cũng trang bị máy phun thuốc diệt muỗi giúp người dân phòng ngừa dịch bệnh. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ là 250 triệu đồng.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ký kết hợp tác với UBND xã Mô Rai

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Quang Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá cao sự hỗ trợ từ các đơn vị và cho biết: “Đây là những phần quà có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt”.

Trước đó vào tháng 1, Tập đoàn TH cũng đã hỗ trợ trang bị 05 máy vi tính và 7 máy in với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các thôn, làng trên địa bàn xã Mô Rai, tiếp sức cho xã trong công cuộc chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

“Chúng tôi tin rằng, những thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ những nhu cầu rất căn bản của cuộc sống, từ nguồn nước sạch, điều kiện vệ sinh, cho đến việc chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện học tập cho trẻ em. Để làm được điều đó, rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng” - bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết.

Mô Rai chính là vùng đất Tập đoàn TH đang triển khai Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tổng vốn đầu tư 2.544 tỷ đồng, với định hướng lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường. Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và giữ chân nguồn nhân lực trẻ ngay trên chính quê hương mình. Đáng chú ý, Tập đoàn TH đã bắt đầu triển khai tuyển dụng từ đầu năm 2026 nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành, đồng thời tổ chức đào tạo bài bản ngay từ sớm để người lao động có thể làm chủ công nghệ khi dự án đi vào hoạt động.

Từ những công trình giếng nước, những suất hỗ trợ học tập hay cơ hội việc làm được mở ra, mỗi hoạt động tuy nhỏ nhưng đang âm thầm góp phần thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Khi những nhu cầu thiết yếu dần được đáp ứng, nền tảng cho sự phát triển bền vững cũng được hình thành. Và hành trình ấy, dù bắt đầu từ những điều rất giản dị, vẫn đang được tiếp nối bằng sự chung tay của nhiều bên, từng bước tạo nên những đổi thay lâu dài cho cộng đồng.