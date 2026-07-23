Khi chung kết World Cup trở thành đại tiệc cảm xúc

Tại Việt Nam, Coca-Cola lần đầu mang đến siêu sự kiện diễn ra xuyên suốt 24 giờ, quy tụ các hoạt động giải trí, âm nhạc, ẩm thực và thể thao, trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng yêu bóng đá.

Sự kiện Văn hóa - Thể thao 24H Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng COCA-COLA

Kết nối cộng đồng yêu bóng đá

Qua nhiều thập kỷ đồng hành cùng FIFA World Cup™ với vai trò nhà tài trợ chính thức, Coca-Cola không ngừng mang đến những trải nghiệm gắn kết người hâm mộ thông qua thể thao và những khoảnh khắc sẻ chia đầy cảm xúc.

Tại Việt Nam, hòa cùng không khí sôi động của FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola triển khai nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ như ra mắt bao bì phiên bản đặc biệt, các nội dung tương tác sôi nổi trên nền tảng số, tổ chức các chương trình khuyến mại trúng thưởng, giúp các cổ động viên Việt Nam đến gần hơn với FIFA World Cup™.

Tiếp nối hành trình này, lễ hội “24H Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng Coca-Cola” được tổ chức như một điểm hẹn dành cho cộng đồng yêu bóng đá. Chương trình diễn ra xuyên suốt ngày 19 tới rạng sáng 20 tháng 7 năm 2026 với nhiều hoạt động giải trí, tương tác cộng đồng và theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026™ dành cho người tham dự.

Đặc biệt, Coca-Cola phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để mang không khí sôi động của sự kiện đến với đông đảo khán giả trên toàn quốc thông qua chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên VTV3 vào khung giờ từ 21:00 đến 23:00 ngày 19/07/2026.

Không gian trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc

Tại “24H Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng Coca-Cola”, người tham dự có cơ hội hòa mình vào các hoạt động thể thao, giải trí và tương tác cộng đồng được thiết kế dành riêng cho mùa FIFA World Cup™.

Sự kiện quy tụ nhiều khu vực trải nghiệm đa dạng như khu vận động thể chất, không gian giao lưu cộng đồng, khu thưởng thức ẩm thực quốc tế đa dạng, cùng các hoạt động giải trí xuyên suốt ngày đêm. Không gian lễ hội được thiết kế nhằm khuyến khích mọi người cùng kết nối, vui chơi và tận hưởng bầu không khí bóng đá theo cách của riêng mình.

Khu vực Foodzone được thiết kế với những gian hàng ẩm thực đa quốc gia

Bên cạnh đó là khu cắm trại lấy cảm hứng từ các hoạt động ngoài trời kết hợp trình diễn âm nhạc được giới trẻ yêu thích. Tại đây, người tham dự có thể thưởng thức các tiết mục âm nhạc sôi động từ các nghệ sĩ trẻ hàng đầu và hòa mình vào bầu không khí lễ hội cùng bạn bè.

Điểm nhấn của hành trình 24 giờ là khoảnh khắc người hâm mộ cùng hướng về trận chung kết FIFA World Cup 2026™, được trình chiếu trực tiếp trên màn hình LED cỡ lớn 1000m² tại khuôn viên sự kiện. Trải nghiệm này mang đến không gian kết nối để mọi người hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của mùa giải và tận hưởng trận cầu chung kết đỉnh cao.

Màn hình LED cỡ lớn 1000m² theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026™

Tiếp tục đồng hành cùng thể thao và cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động đồng hành cùng người hâm mộ qua nhiều kỳ FIFA World Cup™, Coca-Cola cũng tích cực đồng hành cùng thể thao Việt Nam thông qua nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ. Thương hiệu từng đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn, đồng thời phối hợp tổ chức các buổi lễ rước cúp FIFA Women’s World Cup 2023™, FIFA World Cup 2014™ và FIFA World Cup 2010™ tại Việt Nam, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Thông qua sự kiện “24H Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng Coca-Cola”, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết mang đến những trải nghiệm kết nối tích cực cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan và niềm vui gắn kết thông qua thể thao.

Đại diện Coca-Cola Việt Nam chia sẻ: “Thông qua sự kiện, Coca-Cola mong muốn tạo nên một không gian trải nghiệm mới mẻ dành cho cộng đồng yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi mọi người có thể cùng tận hưởng không khí FIFA World Cup™ theo cách sôi động, gắn kết và giàu cảm xúc hơn. Coca-Cola sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thể thao và cộng đồng, mang đến thêm nhiều khoảnh khắc kết nối cho mọi người.”