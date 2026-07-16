Khoản tín dụng BOT lớn nhất Việt Nam cho cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận

Huy động toàn bộ nguồn lực từ khu vực tư nhân

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận và liên danh 6 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 27.094 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính triển khai dự án mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Liên danh tài trợ vốn gồm Vietcombank giữ vai trò ngân hàng đầu mối, cùng VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank. Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng; lãnh đạo các ngân hàng tài trợ, liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Với tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng, dự án không sử dụng ngân sách nhà nước. Toàn bộ nguồn lực được huy động từ khu vực tư nhân, gồm 5.426 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 3.605 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh nhà đầu tư, cho rằng việc ký kết hợp đồng tín dụng không chỉ là một thỏa thuận tài chính, mà còn thể hiện niềm tin và tinh thần đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư đối với một công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt với khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, cao tốc TP.HCM - Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên của cả nước, mở ra một giai đoạn phát triển mới của hạ tầng giao thông Việt Nam. Trong khi đó, dự án Trung Lương - Mỹ Thuận từng đình trệ nhiều năm trước khi Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành từ năm 2019, phối hợp cùng các bên tháo gỡ khó khăn và đưa công trình vào khai thác.

Thực tế vận hành cho thấy lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến tăng nhanh, có thời điểm vượt 60.000 lượt xe mỗi ngày, cao hơn đáng kể so với quy mô thiết kế ban đầu. Việc mở rộng tuyến vì vậy trở nên cấp thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn và tạo thêm động lực phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước phải cân đối cho nhiều nhiệm vụ, ông Hồ Minh Hoàng cho rằng huy động nguồn lực xã hội thông qua phương thức đối tác công tư là hướng đi phù hợp và cần tiếp tục được phát huy.

“Để một dự án PPP thành công, cần có nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm; sự đồng hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cùng vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức tín dụng trong việc hợp vốn, cung cấp nguồn lực đầu tư cho dự án”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Việc sáu ngân hàng cùng tham gia cấp tín dụng, theo ông, mang ý nghĩa lớn hơn giá trị của một hợp đồng tài chính. “Đó là niềm tin. Niềm tin được hình thành từ những dự án đã hoàn thành, những cam kết đã được thực hiện và trách nhiệm mà các bên cùng chia sẻ trong suốt quá trình hợp tác”, ông Hồ Minh Hoàng nói.

Trước lễ ký kết, các tổ chức tín dụng đã đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong quá trình xây dựng phương án đầu tư, đánh giá rủi ro, hoàn thiện phương án tài chính và thiết lập nguồn vốn dài hạn. Việc thu xếp thành công khoản tín dụng hợp vốn quy mô lớn cho thấy phương án đầu tư, năng lực quản trị và khả năng thực hiện cam kết của nhà đầu tư đã được các ngân hàng thẩm định kỹ lưỡng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh nhà đầu tư phát biểu.

Với vai trò là ngân hàng đầu mối, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết hợp đồng là kết quả của quá trình phối hợp khẩn trương giữa doanh nghiệp dự án, liên danh nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước. Với hạn mức hơn 27.000 tỷ đồng, đây là dự án BOT giao thông có quy mô tài trợ vốn tín dụng lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt và chủ trương đầu tư được công bố, Vietcombank đã phối hợp với VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank triển khai thẩm định, thống nhất kết quả phê duyệt để kịp thời bố trí nguồn vốn.

“Tinh thần quyết liệt, khẩn trương của Chính phủ cũng chính là cam kết hành động của các ngân hàng thương mại khi đồng hành với dự án”, Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định.

Sớm chuyển hóa nguồn vốn thành khối lượng thi công

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá sự kiện là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng tài chính để dự án tiếp tục triển khai theo tiến độ. Theo Thứ trưởng, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc sáu ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia tài trợ vốn cho thấy phương án đầu tư, phương án tài chính của dự án đã được nghiên cứu, thẩm định nghiêm túc; đồng thời thể hiện niềm tin đối với năng lực của liên danh nhà đầu tư và triển vọng của dự án.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực của sáu ngân hàng trong quá trình thẩm định, hoàn thiện điều kiện cấp tín dụng và thống nhất cơ chế phối hợp để thu xếp nguồn vốn quy mô lớn. Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao sự chủ động của liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong hoàn thiện thủ tục, xây dựng phương án tài chính và chuẩn bị nguồn lực.

Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định, với hạn mức hơn 27.000 tỷ đồng, đây là dự án BOT giao thông có quy mô tài trợ vốn tín dụng lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Để nguồn vốn tín dụng sớm được chuyển hóa thành khối lượng thi công trên công trường, Thứ trưởng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bám sát quá trình triển khai, phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là các vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu.

Liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các điều kiện giải ngân, bố trí đủ vốn chủ sở hữu, quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học. Các ngân hàng tài trợ cần giải ngân kịp thời theo khối lượng, tiến độ, đồng thời tăng cường giám sát việc sử dụng vốn.

“Với uy tín, kinh nghiệm và năng lực của liên danh nhà đầu tư; sự đồng hành của các tổ chức tín dụng; sự hỗ trợ của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, Bộ Xây dựng tin tưởng dự án sẽ được tổ chức triển khai quyết liệt, khoa học và hiệu quả, hướng tới mục tiêu về đích sớm, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội khu vực”, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng phát biểu.

“Mỗi đồng vốn phải mang lại giá trị lâu dài”

Tại dự án, nhà đầu tư tiếp tục áp dụng mô hình PPP++ do Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, phát triển và triển khai tại các dự án trọng điểm như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Bên cạnh các thành tố của phương thức PPP, mô hình PPP++ mở rộng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và các nhà thầu thi công. Việc cộng hưởng nguồn lực giúp dự án chủ động hơn về tài chính, tổ chức thi công và quản trị trong suốt vòng đời đầu tư, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro và cùng thực hiện trách nhiệm.

Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận và liên danh 6 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 27.094 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ông Hồ Minh Hoàng khẳng định, sự tin tưởng của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tín dụng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với Tập đoàn Đèo Cả và liên danh nhà đầu tư.

“Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, quản trị dự án công khai, minh bạch; tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn, qua đó bảo đảm mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả, mang lại giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và xã hội”, ông Hồ Minh Hoàng phát biểu.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, một dự án PPP chỉ thực sự thành công khi Nhà nước đạt mục tiêu phát triển hạ tầng; người dân có tuyến đường an toàn, thuận lợi; doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh; tổ chức tín dụng bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và nhà đầu tư có cơ hội tiếp tục đóng góp cho những công trình mới.

Đó cũng là tinh thần của mô hình PPP++ được khái quát bằng phương châm: “Cộng nguồn lực - Chia rủi ro - Nhân giá trị - Trừ lãng phí”.

Hướng tới mô hình “cao tốc số”

Dự án được triển khai trong điều kiện tuyến đường hiện hữu vẫn phải duy trì khai thác với mật độ phương tiện lớn. Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp vận tải, các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, chia công trường thành từng khu vực và giai đoạn, qua đó kiểm soát xung đột giữa hoạt động xây dựng và khai thác tuyến hiện hữu.

Huy động thành công hơn 27.000 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tập đoàn Đèo Cả đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình. Mô hình thông tin công trình BIM và các nền tảng số được tích hợp từ khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công đến quản lý vận hành, bảo trì. Dữ liệu dự án được quản lý xuyên suốt, đồng bộ và minh bạch, tạo nền tảng từng bước hình thành mô hình “cao tốc số”.

Tại các khu vực nền đất yếu, dự án nghiên cứu áp dụng giải pháp cọc đất gia cố xi măng CDM nhằm kiểm soát độ lún giữa phần đường mở rộng và nền đường hiện hữu, hạn chế lún lệch, rút ngắn thời gian thi công và giảm nhu cầu sử dụng cát đắp.

Đến nay, công tác thiết kế kỹ thuật cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đã huy động gần 1.100 nhân sự, hơn 400 máy móc, thiết bị; tổ chức 67 mũi thi công, triển khai 38 dây chuyền khoan cọc đất gia cố xi măng CDM và 36 dây chuyền khoan cọc nhồi. Giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 1.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực thông hành trên trục cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long; giảm thời gian và chi phí vận tải; tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm với trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển quốc tế. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long và toàn vùng phía Nam.