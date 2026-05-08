Kiểm soát khí thải: Vai trò của giải pháp công nghệ

Thứ Sáu, 17:11, 08/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh các quy định về kiểm soát khí thải ngày càng được siết chặt, bên cạnh yếu tố chính sách, các giải pháp công nghệ đang được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhằm giảm phát thải từ phương tiện giao thông.

Công nghệ hỗ trợ nâng cao hiệu quả kiểm soát khí thải

Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới từ ngày 1.3.2026 đã đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với người sử dụng phương tiện cũng như doanh nghiệp vận tải. Thực tế cho thấy, số lượng phương tiện không đạt kiểm định có xu hướng gia tăng, đặt ra nhu cầu cấp thiết về các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo các chuyên gia, để kiểm soát khí thải hiệu quả cần có sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách quản lý và ứng dụng công nghệ. Trong đó, các giải pháp công nghệ như FECO X3 được đánh giá có tiềm năng hỗ trợ cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu, từ đó góp phần giảm lượng khí thải phát sinh.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Dương – đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền FECO X3 tại Việt Nam, Nam Á và Đông Nam Á – cho biết FECO X3 (sản phẩm nhập khẩu từ Đài Loan) được giới thiệu là giải pháp công nghệ hỗ trợ tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

Thiết bị được lắp đặt bên ngoài hệ thống dẫn nhiên liệu và đường nạp khí, nhằm hỗ trợ xử lý nhiên liệu đầu vào. Do không can thiệp trực tiếp vào động cơ, giải pháp này không làm thay đổi kết cấu nguyên bản của phương tiện.

Về nguyên lý hoạt động, theo thông tin từ nhà phát triển, vật liệu nano bán dẫn của thiết bị có khả năng phát ra tia hồng ngoại xa trong dải bước sóng khoảng 8–14 micromet. Dải sóng này được cho là có thể tác động đến trạng thái chuyển động của các phân tử nhiên liệu, hỗ trợ quá trình phân tách và hòa trộn nhiên liệu tốt hơn với không khí trước khi đi vào buồng đốt.

Khi hỗn hợp nhiên liệu – không khí được hòa trộn hiệu quả hơn, quá trình cháy trong động cơ có điều kiện diễn ra tối ưu hơn, từ đó giảm lượng nhiên liệu chưa cháy hết. Nhờ vậy, một số thành phần khí thải như CO, HC và muội than được cải thiện.

Kết quả đo lường khí thải và tiết kiệm nhiên liệu trên xe ô tô
Kết quả đo lường khí thải và tiết kiệm nhiên liệu trên xe gắn máy

Bên cạnh yếu tố môi trường, việc tối ưu quá trình đốt cháy còn góp phần giúp động cơ vận hành ổn định hơn và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng thực tế.

Cần những giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện vận hành

PGS-TS Nguyễn Thành Sa, Phụ trách Viện Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết mức phát thải của ô tô chịu ảnh hưởng lớn từ công nghệ trên xe cũng như thói quen sử dụng của người điều khiển.

Theo ông, các hệ thống hiện đại như phun xăng điện tử, hồi lưu khí thải (EGR) hay bộ xúc tác đã góp phần giảm đáng kể lượng khí thải. Tuy nhiên, bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo dưỡng phương tiện, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ cũng là hướng đi thiết thực giúp phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

“Các quy định về khí thải, cùng với việc người dân nâng cao ý thức bảo dưỡng phương tiện, sẽ góp phần giảm phát thải và hạn chế rủi ro khi tham gia giao thông”, ông Sa nhận định.

Đồng quan điểm, ông Ninh Hữu Chấn – chuyên gia hơn 30 năm trong ngành ô tô, Cố vấn cấp cao, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) – cho rằng thông thường các hãng xe xử lý khí thải bằng hệ thống sau đốt như bộ xúc tác.

Tuy nhiên, theo ông, điểm đáng chú ý của FECO X3 là cách tiếp cận từ giai đoạn đầu của quá trình – tức là hỗ trợ quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí trước khi diễn ra cháy trong buồng đốt. Việc cải thiện khả năng hòa trộn giúp quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn, từ đó giảm phát sinh khí thải.

Qua quá trình thử nghiệm thực tế trên nhiều phương tiện trong khoảng một năm, ông Chấn cho biết hầu hết chỉ số khí thải như CO và HC ghi nhận giảm sâu so với trước khi lắp đặt thiết bị; đồng thời, động cơ vận hành ổn định hơn.

Hình ảnh lắp đặt FECO X3 và đo kiểm thực tế trên xe ôtô

Một ưu điểm khác của thiết bị FECO X3 là thiết kế lắp đặt đơn giản, chỉ cần gắn bên ngoài đường nhiên liệu và đường khí nạp, không can thiệp vào kết cấu động cơ hay hệ thống kỹ thuật của xe. Điều này giúp người sử dụng có thể triển khai thuận tiện trên nhiều dòng phương tiện.

“Theo tôi, đây là một hướng tiếp cận đáng quan tâm trong việc hỗ trợ tối ưu quá trình cháy, góp phần giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam”, ông Chấn nhận định.

Lấp “vùng trắng” pháp lý trong kiểm soát khí thải xe máy

VOV.VN - VOV Giao thông có cuộc trao đổi với PGS.TS. Trịnh Thị Thắm - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về ý nghĩa của Quy chuẩn mới này trong kế hoạch cải thiện chất lượng ô nhiễm không khí hiện nay.

CTV An An/VOV.VN
Bộ NN&MT yêu cầu nhà máy nhiệt điện, xi măng kiểm soát khí thải nghiêm ngặt
VOV.VN - Trước dự báo chất lượng không khí xấu trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn khẩn đề nghị các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty triển khai ngay các biện pháp ứng phó nghiêm ngặt nhằm hạn chế tác động của ô nhiễm không khí.

Kiểm soát khí thải xe mô tô, gắn máy sẽ phải bắt đầu từ con số "0"
VOV.VN - Số lượng xe máy hiện nay rất lớn và nước ta chưa có cơ sở kiểm định nào cả, mọi thứ bắt đầu từ con số "0". Vì vậy cần có bước đi thận trọng, xây dựng lộ trình làm sao phải đảm bảo thực hiện được, nếu không sẽ gây xáo trộn xã hội, tác động lớn đến người dân.

Bộ NN&MT nói gì về thông tin kiểm soát khí thải xe máy sẽ cấm xe máy cũ?
VOV.VN - Theo Bộ NN&MT, không có chủ trương cấm xe máy cũ. Việc kiểm soát khí thải không đồng nghĩa với cấm lưu hành xe. Mục tiêu của chính sách là phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ khí thải đảm bảo đáp ứng quy định mức phát thải khí thải tương ứng với đời xe đang sử dụng...

