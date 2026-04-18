KienlongBank cảnh báo khách hàng trước tình trạng tội phạm công nghệ cao

Theo các cảnh báo từ các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế, tội phạm công nghệ cao đang gia tăng nhanh chóng. Các thủ đoạn lừa đảo trở nên ngày càng tinh vi, bao gồm: Giả mạo các nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để lừa khách hàng cung cấp thông tin cá nhân; tạo các ứng dụng hoặc trang web giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập; Sử dụng các kỹ thuật social engineering để thuyết phục khách hàng cung cấp mã OTP; Gửi các đường dẫn cài mã độc nhằm thâm nhập vào thiết bị để theo dõi hoạt động của khách hàng.

Trong bối cảnh này, cần khách hàng nâng cao cảnh giác hơn, tuân thủ các cảnh báo an toàn. Tại KienlongBank, hệ thống an ninh bảo mật để bảo vệ khách hàng được đầu tư mạnh mẽ với các giải pháp toàn diện, được xây dựng trên nền tảng xác thực đa lớp, trong đó tất cả các giao dịch của khách hàng trên KienlongBank đều được bảo vệ bằng ba lớp xác thực liên tiếp.

Lớp thứ nhất là xác thực tài khoản thông qua mật khẩu hoặc sinh trắc học như vân tay và khuôn mặt. Lớp thứ hai là xác thực giao dịch thông qua mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký. Lớp thứ ba là xác thực sinh trắc học cho các giao dịch giá trị lớn, tuân thủ theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN. Cơ chế xác thực này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tất cả dữ liệu cá nhân của khách hàng được mã hóa bằng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, và Ngân hàng lưu ý khách hàng không cung cấp cho người khác mật khẩu và mã OTP. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong các máy chủ được bảo vệ bằng tường lửa và các công nghệ bảo mật tiên tiến khác. Ngân hàng thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ để phát hiện các lỗ hổng.

Cùng với việc Ngân hàng triển khai các biện pháp bảo mật toàn diện, an ninh bảo mật, cần sự tuân thủ các quy tắc an toàn của Quý khách hàng. Quý Khách hàng cần bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách không chia sẻ mã OTP với bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Tương tự như vậy, mật khẩu là thông tin bảo mật tối cao và không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Khách hàng cũng không nên chia sẻ CCCD hoặc CMND vì các kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin này để giả mạo.

Để bảo vệ thiết bị, khách hàng cần luôn cập nhật hệ điều hành của điện thoại hoặc máy tính để có được các bản vá bảo mật mới nhất. Sử dụng phần mềm diệt virus uy tín để bảo vệ thiết bị khỏi bị nhiễm mã độc. Khách hàng cũng nên kiểm tra lịch sử giao dịch trên ứng dụng Ngân hàng thường xuyên để phát hiện các hoạt động bất thường, và kiểm tra danh sách các thiết bị đã liên kết với tài khoản để xóa bỏ các thiết bị không sử dụng.

KienlongBank Plus cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao để khách hàng có thể kiểm soát tài khoản của mình một cách hiệu quả. Đồng thời KienlongBank khuyến cáo Khách hàng bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) để yêu cầu xác thực thêm khi đăng nhập từ thiết bị mới. Chủ động điều chỉnh giới hạn cho số tiền có thể rút hoặc chuyển trong một ngày để kiểm soát rủi ro. Nhận và đọc cảnh báo ngay lập tức khi có giao dịch xảy ra trên tài khoản.

KienlongBank liên tục cập nhật hệ thống bảo mật mới nhất để đối phó với các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào liên quan đến tài khoản giao dịch của mình, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với Ngân hàng để được giải đáp kịp thời. KienlongBank luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để chống lại tội phạm công nghệ cao. Ngân hàng tuân thủ các quy định về bảo mật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo định kỳ. Cung cấp thông tin và dữ liệu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra để điều tra các vụ lừa đảo. Hợp tác với Bộ Công an trong các hoạt động phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Để hỗ trợ khách hàng, KienlongBank cung cấp các kênh hỗ trợ 24/7 bao gồm hotline 1900 6929, email khieu-nai@kienlongbank.com, và chat trực tiếp trên App KienlongBank Plus.