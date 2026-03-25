Ngày 24/3, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp đồng tín dụng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2 trị giá 1.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh giai đoạn 2 chính thức được “bơm” thêm 1.400 tỷ đồng tín dụng từ VPBank, tạo cú hích tài chính quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, sự chủ động của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, cùng quá trình thẩm định, đánh giá năng lực kỹ lưỡng của VPBank, khoản tín dụng trị giá 1.400 tỷ đồng đã chính thức được ký kết, qua đó khơi thông nguồn lực tài chính quan trọng, tạo thêm động lực thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, nhấn mạnh rằng cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực Đông Bắc, đi qua những địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là “phên dậu” của Tổ quốc, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Tuy nhiên, đây cũng là khu vực còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, hạ tầng chưa đồng bộ, rất cần những cú hích đủ lớn để tạo đà phát triển. Trong bối cảnh đó, việc VPBank tiếp tục đồng hành, cấp tín dụng cho giai đoạn 2 thể hiện cam kết dài hạn, nhất quán và trách nhiệm đối với đất nước, xã hội và người dân tại các vùng địa đầu Tổ quốc.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng 1.400 tỷ dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 2.

“Sự đồng hành này khẳng định niềm tin lớn mà VPBank dành cho năng lực tổ chức, quản trị và triển khai dự án của nhà đầu tư. Niềm tin đó không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình chúng ta cùng nhau vượt qua nhiều thách thức ở giai đoạn 1, từ cơ chế chính sách, điều kiện thi công khó khăn, áp lực tiến độ, cho đến việc tối ưu thiết kế, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư”, ông Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh.

Báo cáo về tình hình triển khai, ông Nguyễn Đức Thuận-Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án giai đoạn 2 cho biết các nhà thầu hiện đang tập trung thi công đoạn mở rộng quy mô nền đường của giai đoạn 1 (từ Km0+000 đến Km93+350), với giá trị sản lượng đạt khoảng 429 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/01/2026 rà soát đề xuất phương án điều chỉnh mở rộng nền đường 22m phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 117:2024/BGTVT, đến nay nhiều hạng mục công trình thiết kế phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 1 (cầu, cống, hầm chui dân sinh, mặt đường BTN, ATGT,...) đã kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với giai đoạn hoàn chỉnh và triển khai thi công đồng thời, tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hoàn thành tăng cường kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Cao Bằng – Lạng Sơn.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự án phấn đầu hoàn thành đồng bộ công tác mở rộng 93km cùng giai đoạn 1 để đưa vào khai thác sử dụng, rút ngắn tiến độ 8 tháng so với hợp đồng. Đối với đoạn tuyến xây mới (từ Km93+000 đến Km123+861), mục tiêu trong năm 2026 là hoàn thành nền đường K95, kết cấu phần dưới các cầu và đào thông ba hầm.

Tại buổi lễ, đại diện VPBank cho biết với vai trò tài trợ vốn tín dụng cho giai đoạn 1, ngân hàng đặt niềm tin vào năng lực của các nhà đầu tư và đối tác, cũng như tính khả thi, hiệu quả của giai đoạn 2 dự án. “VPBank tin tưởng dự án sẽ mang lại hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài và mong muốn Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục hợp tác, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn”.

Trước đó, VPBank đã cung cấp khoản tín dụng lên tới 2.300 tỷ đồng cho giai đoạn 1 dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Việc tiếp tục cấp tín dụng cho giai đoạn 2 khẳng định sự đồng hành xuyên suốt và cam kết dài hạn của VPBank đối với dự án, đồng thời thể hiện niềm tin vào tính khả thi, hiệu quả đầu tư. Qua đó, ngân hàng cũng cho thấy trách nhiệm đối với đất nước, xã hội và người dân tại các khu vực đặc biệt khó khăn, vùng phên dậu của Tổ quốc.

Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, đi qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc khai thác 80 km/h. Tuyến bắt đầu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và kết thúc tại Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 26.187 tỷ đồng theo phương thức PPP, UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh với tổng mức đầu tư là 11.219 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 2 là Tập đoàn Đèo Cả - Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568 - Công ty CP Đầu tư ĐCT 559 - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty CP Tân Thành. Dự án được kỳ vọng tạo đột phá trong kết nối của tỉnh Cao Bằng với các trung tâm kinh tế trong nước, đồng thời mở ra hướng tuyến giao thương liên thông với khu vực phía Tây, Tây Nam Trung Quốc, xa hơn là Trung Á và châu Âu. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng xuống còn khoảng 3,5 giờ, đồng thời tăng cường kết nối giao thương qua Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận tải và tạo thêm sức hút đầu tư cho địa phương.