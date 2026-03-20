Lễ tạo khóa chứng thư số MySign, củng cố nền tảng tin cậy cho giao dịch số

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ). Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hoàn thiện hạ tầng tin cậy số, tiếp tục khẳng định cam kết của Viettel trong việc đồng hành cùng cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

“Tạo khóa chứng thư số” là bước thiết lập nền tảng bảo mật cốt lõi cho dịch vụ ký số, giúp mỗi giao dịch điện tử được xác thực an toàn, chính xác và có giá trị pháp lý. Đây là cơ sở để người dùng có thể yên tâm ký hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên môi trường số.

Củng cố niềm tin cho các giao dịch điện tử

Lễ tạo khóa chứng thư số không chỉ là một quy trình kỹ thuật quan trọng trong hoạt động chứng thực điện tử, mà còn là bước khẳng định tính an toàn, tính pháp lý và độ tin cậy của toàn bộ hệ sinh thái chữ ký số Viettel, đặc biệt là dịch vụ chữ ký số từ xa MySign.

Việc tổ chức thành công lễ tạo khóa tiếp tục cho thấy Viettel-CA tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng thực điện tử, đồng thời đáp ứng chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo mật cao. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đầu tư bài bản, dài hạn của Viettel trong việc xây dựng nền tảng ký số an toàn, hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử ngày càng lớn của xã hội.

Ký số đơn giản hơn, thuận tiện hơn cho người dùng

Ra mắt từ tháng 9/2022, MySign được phát triển theo định hướng đưa chữ ký số đến gần hơn với người dùng bằng trải nghiệm đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận.

Chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng MySign, khách hàng có thể ký số online mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị cá nhân mà không cần SIM CA hay USB Token. Dịch vụ hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu phổ biến như PDF, Word, Excel, PowerPoint, XML... đồng thời cho phép ký nhiều văn bản cùng lúc, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm công sức và nâng cao hiệu quả công việc.

Với ưu thế này, MySign đang từng bước biến ký số trở thành một trải nghiệm dễ dùng, thiết thực trong đời sống số, từ ký hồ sơ doanh nghiệp, hợp đồng điện tử, chứng từ tài chính đến các thủ tục hành chính trực tuyến.

Được tin dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực

Đến nay, MySign đã được triển khai tại hơn 600 tổ chức, phục vụ trên 3 triệu giao dịch ký số mỗi ngày, cho thấy năng lực vận hành ổn định, an toàn và khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu giao dịch quy mô lớn.

Dịch vụ hiện đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 34 cổng dịch vụ công cấp tỉnh và 18 cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục số.

Không chỉ hiện diện trong khu vực công, MySign còn được tin tưởng triển khai trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng. Nhiều ngân hàng lớn như MB Bank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Eximbank... đang sử dụng dịch vụ, cho thấy uy tín, năng lực triển khai và khả năng đáp ứng của Viettel trong các môi trường yêu cầu khắt khe về an toàn, bảo mật và độ ổn định hệ thống.

Hướng tới phổ cập chữ ký số cho toàn dân

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Viettel đang phối hợp với nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID để từng bước mở rộng khả năng tiếp cận chữ ký số tới đông đảo người dân. Đây là một trong những nền tảng quan trọng giúp thúc đẩy giao dịch điện tử, dịch vụ số và kinh tế số phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Việc tạo khóa chứng thư số cho MySign với chu kỳ hiệu lực đến năm 2031 tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Viettel trong việc xây dựng hạ tầng tin cậy số. Đây là nền tảng để dịch vụ duy trì khả năng vận hành ổn định, liên tục, an toàn trong 5 năm tới, đồng thời tiếp tục tối ưu trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng phục vụ trên quy mô lớn hơn.

Khẳng định chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Năm 2025, dịch vụ chữ ký số Viettel-CA nằm trong Top 5 CA có chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng thời được ghi nhận với hai danh hiệu: “CA có ứng dụng công nghệ và dịch vụ đa dạng nhất năm 2025” và “CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2025”.

Những ghi nhận này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Viettel trong việc phát triển các giải pháp số lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp giữa công nghệ, an toàn bảo mật và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Với MySign, Viettel tiếp tục hướng tới một trải nghiệm ký số “không khoảng cách” – nơi mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp có thể ký số nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và tin cậy ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.