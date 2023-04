Masan hướng đến doanh thu 100.000 tỷ nhờ 3 động lực tăng trưởng

Ngày 24/4, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hay “Công ty”) và hai công ty con Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH), Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ) tại TP.HCM với chủ đề “Consumer of Things - Kết nối vạn nhu cầu”.

ĐHCĐ đã mang đến cho các cổ đông, đối tác và khách hàng của Masan cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái độc đáo tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ của công ty hướng tới mục tiêu gia tăng hiệu suất chuỗi giá trị tiêu dùng, và phục vụ các nhu cầu liên tục thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam một cách toàn diện hơn.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ: “Năm 2022, Masan đã thay đổi tư duy cả về những điều chúng tôi đang làm và cách định vị chính mình. Đó là trở thành một công ty dịch vụ, trải nghiệm và thấu hiểu người tiêu dùng".

Ông Danny Lê, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ phát triển nền tảng đa kênh, cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm, từ đó, đáp ứng vạn nhu cầu của khách hàng”.

Năm 2022, Masan phát triển mô hình bán lẻ hiện đại mang tính đột phá, cửa hàng WIN, để củng cố mạng lưới và mở rộng quy mô giỏ hàng.

Ông chỉ ra mô hình tăng trưởng của Masan gắn liền với việc hợp nhất mạng lưới và người tiêu dùng offline, số hóa và “trực tuyến hóa” người tiêu dùng tại các điểm chạm offline. Từ đó giúp mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ để phục vụ người tiêu dùng. Nói cách khác, động cơ tăng trưởng chiến lược của công ty dựa trên 3 trụ cột chính: Tăng trưởng mạng lưới; Tăng trưởng hội viên và Tăng trưởng thị phần chi tiêu. Ba trụ cột này được củng cố bởi dịch vụ hậu cần xuyên suốt trên toàn quốc, để giao hàng hóa cho người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi một cách kịp thời, tiết kiệm chi phí nhất. Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ là nền tảng giúp vận hành mạng lưới thương mại thông minh hơn, và tự động hơn với quy mô ngày càng lớn.

Năm 2022, Masan đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng, tăng tốc các động lực tăng trưởng, cụ thể, Masan tập trung vào việc mở rộng cửa hàng bán lẻ hiện đại, mở gần 2 cửa hàng mỗi ngày vào năm 2022 trong khi thị trường đóng cửa khoảng 1.000 cửa hàng. Điều này đã làm tăng thị phần mạng lưới siêu thị mini & CVS (cửa hàng tiện lợi) của Masan từ 40% vào năm 2021 lên gần 50% vào năm 2022.

Masan cũng đồng thời phát triển mô hình bán lẻ hiện đại mang tính đột phá, cửa hàng WIN, để củng cố mạng lưới và mở rộng quy mô giỏ hàng. Khái niệm trung tâm mua sắm mini này đã mở rộng giỏ hàng tiêu dùng từ 25% lên 68% với tạp hóa, F&B, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính,…

Năm 2023, Masan MEATLife dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 8.500 tỷ đồng và 9.000 tỷ đồng, tăng 78 so với cùng kỳ nhờ mở rộng danh mục sản phẩm thịt lợn và thịt gà.

Chương trình hội viên WIN cho phép Masan thiết lập kết nối trực tiếp với các thành viên của mình dù họ có ở cửa hàng hay không. Bên cạnh đó, các chi phí thu hút khách hàng thấp hơn nhiều so với các nền tảng khác trên thị trường. Đây chính là bản chất của mô hình online to offline của Masan – số hóa để phục vụ người tiêu dùng tại các điểm offline với chi phí thu hút khách hàng thấp hơn và không tốn thêm chi phí khuyến mãi thông thường.

Lộ trình tăng trưởng của Masan trong giai đoạn 2023 - 2025 vẫn được giữ vững, với việc tiếp tục tập trung vào ba động lực tăng trưởng cốt lõi của công ty. Tăng trưởng mạng lưới chiếm lĩnh thị phần bán lẻ hiện đại MT & Hợp tác với bán lẻ truyền thống GT để phục vụ 30 - 50 triệu hội viên WIN.

Tăng quy mô hội viên WIN ở cả offline và online lên 30-50 triệu. Tận dụng mạng lưới online to offline, Masan đặt mục tiêu có 10 triệu thành viên vào năm 2023 và 30 triệu thành viên vào năm 2025. Mở rộng và đào sâu thêm các mong muốn ngoài nhu cầu cơ bản. Masan đặt mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho 5 triệu người tiêu dùng chưa được phục vụ đầy đủ trong vài năm tới. Các động lực tăng trưởng trên sẽ được hỗ trợ bởi khả năng vận hành bởi bộ phận logistics nội bộ - The Supra và Công nghệ AI & ML. Năm 2023, Masan sẽ ra mắt Winnie, AI – Smart PoS tự động hóa quản lý tồn kho tăng cường bởi AI.

Phúc Long Haritage dự kiến sẽ mang lại 2.500 - 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng vững chắc so với năm 2022 nhờ mở thành công 75 - 90 cửa hàng flagship.

Tại đại hội, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer trình bày tầm nhìn của Masan Consumer về xây dựng thương hiệu và sản phẩm vững mạnh. Trong đó xác định các nhiệm vụ cần để đưa 3 thương hiệu ra thế giới: Chin-su, Omachi và Vinacafe. Đến năm 2027, hoạt động kinh doanh thị trường toàn cầu sẽ đóng góp 15% tổng doanh thu của Masan Consumer Holdings.

Cam kết với chiến lược mở rộng thị phần các sản phẩm chất lượng cao ra thế giới, vào tháng 3 vừa qua, Masan đã ra mắt bộ sưu tập các sản phẩm Gia vị mang thương hiệu Chin-su tại Japan Foodex. Bộ sưu tập sẽ được phân phối ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Tái khởi động Trung tâm R&D thế hệ mới theo chuẩn Hàn Quốc và Đài Loan. Masan sẽ phát triển sản phẩm i) đạt tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe toàn cầu/khu vực; bao bì đẳng cấp thế giới; với công nghệ/kĩ thuật tốt nhất cho từng dòng sản phẩm; và đặc biệt là có mùi vị và hương vị vượt trội.

Chuyển đổi cách Masan thấu hiểu người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu. Công ty sẽ xây dựng 5 trung tâm thấu hiểu người tiêu dùng và cải tiến trên khắp Việt Nam để hiểu rõ hơn về người tiêu dùng từ đó phát triển sản phẩm và nội dung truyền thông phù hợp. Ngoài ra, Masan sẽ phân bổ 50% ngân sách Marketing cho kênh kỹ thuật số vào cuối năm 2023 và tái cấu trúc công ty để khai thác hết tiềm năng của mỗi nhóm ngành.

Điều chỉnh cách thức bán hàng để phù hợp với hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng ở khu vực thành thị, và sự tăng trưởng của kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử. Ban lãnh đạo dự kiến ​​sẽ tăng tỷ trọng doanh thu từ kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử từ 40% lên 60% vào cuối năm 2025. Đồng thời, Masan sẽ ra mắt các kênh phân phối mới để tiếp cận người tiêu dùng mua sắm trên đa kênh (GT).

Bên cạnh đó để mở rộng mạng lưới, gia tăng lợi ích hội viên, công ty có kế hoạch hợp tác với nhiều đối tác tên tuổi trong và ngoài nước. Và ngay trong đại hội, Masan đã công bố đối tác đầu tiên, chương trình “đồng thành viên” với Lazada, nơi người tiêu dùng có thể tận hưởng trải nghiệm O2O (Online to Offline) với các sản phẩm và dịch vụ như hàng tạp hóa, tiêu dùng hàng ngày từ WinCommerce, đồ điện tử tiêu dùng, thời trang & làm đẹp từ Lazada. Chương trình đồng thành viên dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 6 năm 2023.

Về kế hoạch năm 2023, Masan dự kiến ​​doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18% và 31% so với mức 76.189 tỷ đồng vào năm 2022. TCX vẫn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng doanh thu chính với tỷ trọng đóng góp hơn 70% vào doanh thu thuần năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi Pre-MI (không bao gồm chi phí một lần) dự kiến ​​nằm trong khoảng 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng vào năm 2022. Kịch bản tiêu cực, trong đó các điều kiện vĩ mô khó khăn hơn dự kiến ​​và tâm lý thắt chặt tiêu dùng vẫn tồn tại, ban điều hành dự kiến ​​lợi nhuận các mảng hàng đầu sẽ tăng từ 10% đến 15%. TCX dự kiến ​​đạt doanh thu thuần trong khoảng 65.000 - 72.300 tỷ đồng, tăng 16% - 29% so với năm 2022.

WCM dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu thuần trong khoảng 36.000 và 40.500 tỷ đồng vào năm 2023, tăng 23% - 38% so với cùng kỳ. Động lực chính của sự tăng trưởng này là việc tiếp tục mở cửa hàng mới thành công và tăng doanh thu cấp cửa hàng.

Doanh thu thuần của MCH dự kiến ​​đạt 30.500 và 33.500 tỷ đồng vào năm 2023 nhờ tập trung vào nỗ lực R&D, tăng 15% - 30% so với năm trước. Về hàng tiêu dùng có thương hiệu Masan, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu 50.000 tỷ đồng với 20% tỷ suất lợi nhuận hoạt động vào năm 2025. PLH dự kiến ​​sẽ mang lại 2.500 - 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng vững chắc từ 58% - 90% so với năm 2022 nhờ mở thành công 75 - 90 cửa hàng flagship và duy trì hiệu suất doanh thu cửa hàng mới như các cửa hàng hiện có.

WinCommerce dự kiến sẽ mang lại doanh thu thuần trong khoảng 36.000 và 40.500 tỷ đồng vào năm 2023, tăng 23% so với cùng kỳ.

MML dự kiến ​​đạt doanh thu thuần trong khoảng 8.500 - và 9.000 tỷ đồng, tăng 78% -88% so với cùng kỳ nhờ mở rộng danh mục sản phẩm thịt lợn và thịt gà, đặc biệt là thịt chế biến và tăng cường phân phối qua kênh WCM (giảm chênh lệch giá so với chợ truyền thống bằng cách trở thành hội viên WIN, sẽ tạo ra thử nghiệm và chuyển đổi người tiêu dùng từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại).

MHT dự kiến ​​đạt doanh thu thuần từ 16.500 - 18.200 tỷ đồng, tăng 6% - 17% so với kỳ trước. Các sáng kiến ​​chính sẽ là tập trung vào tối ưu hóa chi phí, tích hợp với Nyobolt và chuẩn bị liên tục cho phế liệu vonfram và tái chế khối đen. MHT sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội trong nước và quốc tế để bán hàng tồn kho bằng đồng.

Masan sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế trên thị trường vốn để kéo dài thời gian đáo hạn nợ, cải thiện lãi suất và giải phóng thu nhập thông qua việc giảm nợ. Tầm nhìn của Masan vẫn giữ vững nhiều năm, nâng cao năng suất của chuỗi giá trị, và xây dựng một nền tảng tài chính cho đại đa số người dân. Đặc biệt giờ đây Masan hoàn toàn nắm trong tay nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn này./.