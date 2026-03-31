MB Bank, Digi Invest và Ancarat hợp tác triển khai kênh mua bạc trực tuyến

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Digi Invest và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat hướng tới triển khai tính năng mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 999 và thanh toán trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số của MBBank. Qua đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm bạc chính hãng với quy trình giao dịch nhanh chóng – an toàn – minh bạch, phù hợp với xu hướng tiêu dùng số và thanh toán không tiền mặt. Các sản phẩm dự kiến phân phối chính thức trên app ngân hàng MB Bank vào 1/4.

Sự kiện hợp tác này có sự tham gia của Bà Phạm Thị Mai Anh - Phó giám đốc Khối Ngân hàng số Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Digi Invest, ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat cùng nhiều khách mời khác

Thông qua nền tảng công nghệ của MB Bank kết hợp cùng giải pháp đầu tư số từ Digi Invest và năng lực sản xuất – phân phối của Ancarat, người dùng có thể lựa chọn đa dạng sản phẩm, từ bạc tích trữ (dạng miếng, thỏi) đến các dòng bạc mỹ nghệ, quà tặng mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa. Đặc biệt, Ancarat còn phân phối độc quyền sản phẩm bạc “Hùng Vương” trên ứng dụng ngân hàng MB Bank.

Việc tích hợp tính năng mua bạc trực tuyến không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng, mà còn được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong quá trình số hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam. Giải pháp này góp phần nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tích sản đến đông đảo người dùng.

Tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Mai Anh - Phó giám đốc Khối Ngân hàng số Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chia sẻ: “Với kênh đầu tư mới này, sự hợp tác giữa MB Bank, Digi Invest và Ancarat là sự kết hợp giữa năng lực tài chính về mặt công nghệ và kinh nghiệm lâu dài trong ngành kim loại quý. Với nền tảng của Digi Invest đang cung cấp trải nghiệm cho 36 triệu khách hàng của MB Bank, kết thúc 2026 sẽ có 40 triệu khách, Ancarat sẽ có cơ hội tiếp cận với tệp khách vô cùng lớn, cũng như tạo hình thức đầu tư mới trên nền tảng số của MB Bank”.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Digi Invest cũng phát biểu: “Năm 2025, Digi Invest có quy mô khách hàng sử dụng nền tảng khoảng 35.000 khách hàng, trong đó khách hàng quan tâm và tìm kiếm Digi Invest khoảng 4 triệu. Chúng tôi đánh giá kết quả này là một trong những ghi nhận xu hướng rõ nét, dịch chuyển thói quen và hành vi khách hàng khi tham gia kênh đầu tư số, đồng thời mở ra cơ hội triển vọng cho MB Bank, Digi Invest và Ancarat. Chúng tôi tin tưởng ngày hôm nay sẽ là khởi đầu của cơ duyên hợp tác giữa Ancarat với hệ sinh thái của MB Bank và Digi Invest”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat cho biết: “MB Bank đang là ngân hàng sở hữu những thành tựu rất ấn tượng. Trong đó, app MB Bank hiện đã trở thành một “app ngân hàng quốc dân” với hơn 35 triệu người dùng, mỗi năm ghi nhận hơn 10 tỷ giao dịch, được vận hành bởi hơn 18.000 cán bộ nhân viên, sở hữu hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch và các chi nhánh ở quốc tế… MB Bank cũng là một trong những ngân hàng dẫn đầu về công nghệ và bảo mật. Vì vậy, chúng tôi tin rằng đây là một thị trường khách hàng vô cùng tiềm năng. Đồng thời, sự đồng hành của Digi Invest với nền tảng công nghệ đầu tư số linh hoạt sẽ góp phần quan trọng trong việc kết nối và hoàn thiện trải nghiệm cho khách hàng”.

Ông Nguyễn Trung Anh còn chia sẻ rằng, Ancarat hướng tới hợp tác toàn diện, lâu dài với MB Bank và Digi Invest nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính – đầu tư toàn diện, nơi khách hàng có thể quản lý tài sản và tích lũy giá trị một cách hiệu quả trên nền tảng số.

Trong thời gian tới, MB Bank, Digi Invest và Ancarat tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp thêm nhiều tính năng mới, tối ưu trải nghiệm người dùng và mở rộng quy mô. Đặc biệt vào quý 2 năm nay, Ancarat, MB Bank và Digi Invest sẽ triển khai dịch vụ mua và bán lại các sản phẩm bạc ngay trên app ngân hàng. Đây là tính năng đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất bên MB Bank thực hiện. Các bên kỳ vọng sẽ đưa giải pháp tích lũy kim loại quý trực tuyến trở thành một lựa chọn phổ biến, đáp ứng nhu cầu của hàng chục triệu người dùng ngân hàng số tại Việt Nam.

Trước đó, Ancarat từng gây tiếng vang khi là đơn vị tiên phong tích hợp công nghệ số vào kinh doanh vàng bạc. Việc tích hợp này giúp thay đổi xu hướng tích trữ của người dân, đồng thời thúc đẩy minh bạch hóa thị trường, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng tiếp cận các sản phẩm kim loại quý, đặc biệt là bạc, thông qua các nền tảng ứng dụng di động.