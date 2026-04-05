MEDLATEC chung tay nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động

Chương trình “Ngày hội vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4).

hông khí nhộn nhịp tại khu vực khám sức khỏe miễn phí do MEDLATEC phục vụ trong khuôn khổ chương trình.

Sự kiện có sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan Trung ương, Bộ Y tế, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Sở Y tế Hà Nội, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước cùng đông đảo người dân tham gia.

Hệ thống Y tế MEDLATEC - Dấu ấn nổi bật tại “Ngày hội vì một Việt Nam khỏe mạnh”

MEDLATEC ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành đơn vị y tế tư nhân duy nhất tham gia sự kiện, điều này thể hiện uy tín, vị thế vững chắc trong lĩnh vực y tế, cũng như khẳng định tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng trong hành trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam.

Tham dự chương trình có GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng cố vấn MEDLATEC GROUP; cùng Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt và đông đảo cán bộ nhân viên.

Chia sẻ tại chương trình, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí đánh giá cao ý nghĩa và tính thực tiễn của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sức khỏe chủ động và cam kết sự đồng hành của MEDLATEC (ngồi thứ 2 từ trái qua)

Ông nhấn mạnh: “Việc lựa chọn chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” cho thấy rõ ưu tiên của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay: chuyển từ tư duy tập trung vào điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời. MEDLATEC cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh của một hệ thống y tế tư nhân tiên phong, đồng hành cùng ngành y tế trong việc thúc đẩy các hoạt động phòng bệnh, tầm soát sớm và quản lý sức khỏe chủ động cho người dân”.

Vinh dự đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm quan gian hàng

Ngay từ những giờ đầu diễn ra chương trình, khu vực gian hàng của MEDLATEC đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của MEDLATEC tại sự kiện chính là chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí được triển khai bài bản và thiết thực, bao gồm: Xét nghiệm tổng phân tích máu 18 chỉ số; Siêu âm tuyến giáp hoặc siêu âm ổ bụng.

Đội ngũ y bác sĩ tận tình thăm khám và dành thời gian giải đáp chi tiết từng thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như cách phòng tránh các bệnh lý thường gặp.

Đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng được huy động để phục vụ khoảng 2.000 người dân tham gia khám chữa bệnh

Không chỉ tạo dấu ấn với các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, gian hàng còn vinh dự đón tiếp nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và động viên. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo còn dành thời gian trực tiếp ghé thăm khu vực xét nghiệm, ân cần hỏi thăm người dân.

Các đồng chí lãnh đạo ân cần hỏi thăm người dân tại khu vực xét nghiệm

Là người sử dụng dịch vụ lâu năm của MEDLATEC, bác Trần Thanh Nhàn (57 tuổi, phường Yên Hòa) cho hay: “Gia đình tôi đã tin tưởng sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MEDLATEC suốt nhiều năm nay vì sự tiện lợi và lợi ích cho sức khỏe. Hôm nay đến với triển lãm, người dân còn được xét nghiệm và siêu âm tuyến giáp miễn phí, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi”.

Bày tỏ niềm vui sau khi thực hiện siêu âm tuyến giáp miễn phí, bác Trần Thị Thám (60 tuổi, phường Hồng Hà): “Các thiết bị của MEDLATEC rất hiện đại, nhân viên chuyên nghiệp, kết quả trả nhanh chóng. Thông qua ứng dụng My Medlatec, tôi có thể theo dõi kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lưu trữ hồ sơ y tế một cách tiện lợi”.

MEDLATEC đồng hành vì Việt Nam khỏe mạnh, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật cho cộng đồng

Sự tham gia của Hệ thống Y tế MEDLATEC tại Ngày Sức khỏe khỏe toàn dân không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng do cơ quan quản lý nhà nước phát động. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm và sức khỏe cộng đồng làm giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của MEDLATEC.

Người dân bày tỏ sự hài lòng đối với chất lượng chuyên môn và dịch vụ của MEDLATEC

Việc góp mặt tại một sự kiện quy mô lớn, quy tụ nhiều đơn vị y tế công lập uy tín trên cả nước một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn vững mạnh cũng như uy tín, thương hiệu của MEDLATEC trong hệ thống y tế Việt Nam.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, MEDLATEC không ngừng đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là xây dựng đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tận tâm với người bệnh. Đây chính là nền tảng giúp đơn vị mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Thông qua những đóng góp thiết thực và ý nghĩa tại chương trình, Hệ thống Y tế MEDLATEC tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị y tế uy tín, luôn đồng hành cùng người dân trên hành trình bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, MEDLATEC đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn - nơi mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và hiện đại.