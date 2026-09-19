Những góc nhìn chiến lược, kiến tạo giá trị cho Việt Nam

Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: “Năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030, nền kinh tế cần có bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng thể chế và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Cùng với đó, Việt Nam cần phát triển cân bằng hơn nữa giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn; mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Một hệ sinh thái tài chính đa tầng, minh bạch và vận hành hiệu quả sẽ góp phần giảm áp lực lên kỳ hạn, lên hệ thống ngân hàng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động và biến động của bên ngoài”.

Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt, được dẫn dắt bởi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, cùng sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu và quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC). Techcombank Investment Summit 2026 tập trung các đối thoại chiến lược chuyên sâu làm rõ những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, góp phần kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và khơi mở những động lực tăng trưởng quốc gia trong dài hạn, kiến tạo một Việt Nam phồn vinh, hưng thịnh, đồng thời với đó là bài toán gìn giữ và trao truyền giá trị cho các thế hệ tương lai.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết: “Tăng trưởng nhanh cần đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, huy động vốn lớn cần đi cùng với kỷ luật của thị trường, đổi mới sáng tạo cần đi cùng với quản trị rủi ro. Tôi rất tin tưởng trong sự kiện ngày hôm nay, Techcombank Investment Summit 2026, sẽ mang lại những trao đổi có chiều sâu, những sáng kiến thiết thực nhằm khơi thông các nguồn lực tư nhân với phát triển hạ tầng, kết nối Việt Nam hiệu quả hơn với các dòng vốn quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa mới nâng hạng ngày hôm qua. Tôi kỳ vọng các ngân hàng thương mại Việt Nam trong đó có Techcombank sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới nâng cao năng lực quản trị, phát triển các giải pháp tài chính dài hạn và đồng hành có trách nhiệm cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

Trên cơ sở những định hướng chiến lược được chia sẻ từ góc độ quản lý nhà nước và đóng góp từ các chuyên gia đầu ngành, diễn đàn tiếp tục mở rộng thảo luận về các động lực tăng trưởng và vai trò của khu vực tư nhân đối với nền kinh tế Việt Nam.

Tổng Giám đốc Techcombank, Tiến sĩ Jens Lottner, nhận định: “Mọi giai đoạn phát triển đột phá của một quốc gia đều cần những thể chế tiên phong, những dòng vốn dài hạn và sự chung tay của khu vực công lẫn tư nhân. Việt Nam đang hội tụ các điều kiện đó. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm để chuyển hóa những tham vọng lớn thành các cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần xây dựng nền tảng thịnh vượng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai”.

Theo ông, thách thức của Việt Nam hiện nay không chỉ là thu hút vốn mà còn là phân bổ hiệu quả nguồn lực để tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế. Cùng với quá trình tạo lập những giá trị mới cho nền kinh tế, việc gìn giữ, phát triển và chuyển giao những thành quả đó cho các thế hệ tương lai sẽ là nền tảng để xây dựng một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường.

Techcombank Investment Summit 2026 đồng thời cũng trình bày các phiên thảo luận về cơ sở hạ tầng – tăng trưởng không đánh đổi bảng cân đối, và chuyên đề trao đổi chuyên sâu về bảo hiểm - gìn giữ sức khỏe và gia sản của một quốc gia đang giàu lên. Trong đó có thảo luận về hoạt động của ngành bảo hiểm giúp bổ sung thêm chi phí vốn hợp lý cho trung và dài hạn, đồng thời đặt ra sự cần thiết về việc bảo vệ sức khỏe và thành quả tích lũy của các cá nhân đóng vai trò trụ cột kinh tế.

Techcombank Investment Summit đã trở thành một diễn đàn đầu tư quốc tế thường niên thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, kết nối góc nhìn chiến lược về chính sách, thị trường và đầu tư nhằm góp phần định hình các động lực phát triển dài hạn của Việt Nam. Thông qua diễn đàn, Techcombank khẳng định vai trò tiên phong của một Doanh nghiệp Quốc gia và hệ sinh thái tài chính dẫn dắt, không chỉ đồng hành cùng quá trình tạo lập tăng trưởng mà còn góp phần gìn giữ, phát triển và trao truyền giá trị qua nhiều thế hệ, tiếp tục đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam phồn vinh và phát triển bền vững.