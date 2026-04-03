NTK Thái Công nhận danh hiệu nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn ở châu Á năm 2026

Theo ban tổ chức, AMIDA được trao cho những nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng nổi bật trong khu vực châu Á, thể hiện tư duy thẩm mỹ rõ nét, bản sắc văn hóa riêng và những đóng góp mang tính bền vững cho ngành kiến trúc, nội thất. Trong cấu trúc giải thưởng của DOTY, đây là hạng mục danh giá nhất, nhằm vinh danh các cá nhân có vai trò dẫn dắt và định hình xu hướng ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Trong các mùa giải trước, AMIDA từng ghi nhận nhiều tên tuổi quốc tế như Philippe Starck, Kelly Hoppen, Jean-Michel Gathy, Katherine Pooley và kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Đây đều là những nhà thiết kế có công trình mang tính biểu tượng và ảnh hưởng rộng trong ngành sáng tạo toàn cầu.

Theo Hội đồng giám khảo DOTY Awards, Nhà thiết kế Quách Thái Công được lựa chọn nhờ triết lý thiết kế nhất quán, theo đuổi chuẩn mực thẩm mỹ cao và khả năng định hình phong cách xa xỉ mang dấu ấn riêng. Các công trình của ông thường kết hợp nguyên tắc thiết kế cổ điển phương Tây với cách xử lý không gian tinh tế, đề cao tính kỷ luật và sự trường tồn.

Hai dự án được hội đồng chuyên môn dẫn chứng gồm The Thái Công Mansion và The Empire Penthouse. The Thái Công Mansion là công trình dinh thự tư nhân theo phong cách châu Âu cổ điển, chú trọng tỷ lệ, vật liệu và chi tiết thủ công. Trong khi đó, The Empire Penthouse được phát triển theo định hướng cá nhân hóa không gian sống, nhấn mạnh tính sang trọng bền vững và giá trị sử dụng dài hạn.

The Thái Công Mansion - công trình dinh thự theo phong cách châu Âu cổ điển. Ảnh: Thái Công Interior Design

Phát biểu sau lễ trao giải, Quách Thái Công cho biết danh hiệu quốc tế này là sự ghi nhận đối với triết lý thiết kế mà ông theo đuổi trong nhiều năm: “Không chạy theo xu hướng nhất thời, không thỏa hiệp với sự dễ dãi. Tôi tin vào những không gian được kiến tạo bằng sự tinh tế, kỷ luật và giá trị vượt thời gian”.

Designer of the Year Awards là hệ thống giải thưởng quốc tế tôn vinh các cá nhân và đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất tại châu Á. Hạng mục Asia’s Most Influential Designer Award được xem là danh hiệu cao nhất, dành cho những nhà thiết kế có tầm nhìn và sức ảnh hưởng rõ rệt trong khu vực.

Tại Việt Nam, Quách Thái Công là người sáng lập và điều hành THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN. Doanh nghiệp hoạt động trong phân khúc nội thất cao cấp, theo đuổi tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu và các giải pháp thiết kế cá nhân hóa. Theo đại diện công ty, việc được vinh danh tại DOTY Awards được xem là dấu mốc khẳng định vị thế của thương hiệu thiết kế Việt trên bản đồ khu vực.