Ra mắt Vietbank Digital Plus: Mở app săn AirPods 4 giá hời và loạt deal 50%

Người dùng dễ dàng trải nghiệm nhiều tiện ích ngay trên Vietbank Digital Plus

Vietbank Digital Plus là phiên bản nâng cấp toàn diện từ ứng dụng Vietbank Digital trước đây, được phát triển với nhiều cải thiện về giao diện, tính năng và trải nghiệm người dùng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch số trong thời đại mới.

Vietbank Digital Plus, nền tảng ngân hàng số vì người dùng với trải nghiệm tiện ích toàn diện

Vietbank ra mắt Vietbank Digital Plus

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang định hình trải nghiệm tài chính của người Việt, Vietbank chính thức ra mắt nền tảng ngân hàng số Vietbank Digital Plus, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược số hoá toàn diện. Ứng dụng được thiết kế với thông điệp “Nâng tầm trải nghiệm”, hướng đến việc mang lại một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hoá, thông minh và dễ dàng sử dụng.

Đa dạng tiện ích số được tích hợp trên Vietbank Digital Plus

Trên Vietbank Digital Plus, người dùng có thể mở tài khoản trực tuyến chỉ trong vài phút nhờ công nghệ định danh điện tử (eKYC) hiện đại. Giao diện thân thiện cùng khả năng cá nhân hoá linh hoạt theo sở thích, nhiều độ tuổi khác nhau theo phong cách riêng. Bên cạnh các tính năng tài chính cơ bản như chuyển tiền, thanh toán VNPAY-QR, nạp điện thoại, thanh toán hoá đơn, ứng dụng còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích mở rộng: từ đặt vé máy bay, tàu - xe, xem phim, gọi taxi đến mua sắm VnShop – tất cả gói gọn trong một nền tảng duy nhất.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tính năng “Shake QR” – chỉ cần lắc nhẹ điện thoại là có thể chuyển khoản ngay tại màn hình trước khi đăng nhập. Tốc độ xử lý nhanh, giao diện trực quan, cực kỳ an toàn, tôi thấy khá là thú vị.” anh Huy Hoàng, một khách hàng trẻ tại TP.HCM chia sẻ sau khi trải nghiệm ứng dụng Vietbank Digital Plus.

Vietbank tặng “cơn mưa” ưu đãi trải nghiệm Vietbank Digital Plus: Từ mua đồ công nghệ siêu hời đến deal giảm giá 50%

Không chỉ mang lại trải nghiệm số mượt mà, Vietbank còn “chiều lòng” khách hàng bằng loạt ưu đãi khủng trong dịp ra mắt. Cụ thể, khách hàng mở mới hoặc chuyển đổi sang Vietbank Digital Plus thành công sở hữu số thứ tự đăng ký đặc biệt sẽ có cơ hội nhận Phiếu mua hàng với giá trị lên đến 5.290.000 đồng khi mua sản phẩm khi mua tai nghe AirPods 4 hoặc robot hút bụi Xiaomi. Ngoài ra, khách hàng thực hiện chuyển đổi sang Vietbank Digital Plus thành công còn được giảm đến 50% khi sử dụng các tiện ích như: đặt vé xem phim, vé máy bay, đặt vé tàu - xe, gọi taxi từ nay đến hết 07/06/2026.

Chị Thanh Thảo (29 tuổi, tại TP.HCM) cho biết: “Tôi khá bất ngờ khi app Vietbank Digital Plus lại có nhiều tiện ích đời sống như vậy. Từ thanh toán hóa đơn, gọi xe đến đặt vé máy bay chỉ một ứng dụng là đủ. Chưa kể còn được giảm 50% khi tôi đặt vé xem phim cuối tuần cùng gia đình nữa”.

Nền tảng ngân hàng số vì bạn, vì khách hàng

Hướng đến mục tiêu ngân hàng số “nâng tầm trải nghiệm”, Vietbank Digital Plus không dừng lại ở một công cụ giao dịch tài chính, mà trở thành cầu nối giúp người Việt tận hưởng cuộc sống hiện đại, an toàn và tiện lợi hơn. Sự kiện ra mắt lần này đánh dấu bước tiến vững chắc trong chiến lược chuyển đổi số của Vietbank, đồng thời thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc mang công nghệ đến gần hơn với cuộc sống, tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

