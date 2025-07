Sẽ có một VNPT tinh gọn, linh hoạt, thông minh và hiệu quả hơn

VNPT đạt TOP 3 tại giải Vô địch an ninh mạng thế giới

VOV.VN - Tại vòng chung kết giải đấu an ninh mạng lớn nhất thế giới về phòng thủ và bảo vệ các hệ thống mạng (The International Cybersecurity Championship) vừa diễn ra tại Liên bang Nga, đội tuyển an ninh mạng VNPT Cyber Immunity của Việt Nam vào Top 3 chung cuộc, ghi danh Việt Nam vào thành tích bảng vàng an ninh mạng