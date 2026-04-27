  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng

Thứ Hai, 21:52, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ.

Tham dự sự kiện có ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập), ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người dân địa phương. Đây cũng là sự kiện quan trọng hướng tới kỉ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, sự kiện là thời khắc hết sức có ý nghĩa đối với mảnh đất giàu tiềm năng du lịch như Phan Thiết - Mũi Né.

"Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, các sở ban ngành của tỉnh Lâm Đồng, sự vào cuộc quyết liệt, chuyên nghiệp của Tập đoàn Sun Group - doanh nghiệp đã chứng minh năng lực của mình qua thực tiễn đầu tư xây dựng, vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và đầu tư mở rộng, vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC. Đây là minh chứng cho thấy doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đủ tầm, đủ lực để tham gia vào những công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia - không chỉ tham gia mà còn làm tốt, làm nhanh và làm có trách nhiệm".

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 2
Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại sự kiện

Tọa lạc tại phường Mũi Né, dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, diện tích gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E - cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm ở giai đoạn 1. Dự án được hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư đến chính thức khởi công chỉ sau 5 tháng và cam kết hoàn thành trong vòng 2 năm là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng chiến lược quốc gia, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò kinh tế tư nhân.

Trái tim của công trình là nhà ga hành khách rộng 18.000 m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa. Chiều sâu văn hóa, câu chuyện lịch sử nghìn năm được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa- Khát vọng vươn cao.

Theo đó, diện mạo nhà ga mô phỏng hình dáng những tòa tháp Poshanu - một trong những kiến trúc tâm linh đặc sắc nhất của văn hóa Champa, biểu trưng cho quyền năng và sự phồn vinh. Kỹ thuật xây gạch corbel đặc trưng, hình vòm giật cấp vươn lên bầu trời và sắc đỏ gạch trầm mặc theo thời gian... tạo nên nhận diện riêng cho sân bay ngay từ khi hành khách đặt chân tới.

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 3
Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Cấu trúc mái vòm 13 tầng của nhà ga với 12 tầng tượng trưng cho một chu kỳ trọn vẹn, còn tầng thứ 13 là bước chuyển tiếp mở ra hành trình mới, kỷ nguyên mới và khát vọng vươn mình. Hệ cột nâng đỡ tại mặt tiền chính được thiết kế như điểm giao thoa giữa tĩnh và động, nơi dòng chảy năng lượng được đón nhận tỏa ra bốn hướng. Cổng vòm được cách điệu thành tam giác hướng lên theo biểu trưng của lửa và sinh khí, kết hợp với ánh sáng len qua từng lớp kết cấu giật cấp, tạo nên nhịp chuyển liên tục giữa sáng và tối, đặc và rỗng. Không gian nhà ga trở thành một tạo tác hài hòa không đứng yên mà luôn vận động, như một ngọn đuốc thắp sáng dẫn lối cho hàng triệu hành trình.

Đây là lần đầu tiên một cảng hàng không tại Việt Nam được kiến tạo với triết lý: kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để cảm nhận những tầng ý nghĩa của nền văn minh Champa quyến rũ. Từ đây, mỗi chuyến bay cất cánh mang theo cả bản sắc và khát vọng của vùng đất này ra với thế giới.

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 4

Sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ đáp ứng cả dòng máy bay thân rộng Code E lẫn thân hẹp Code C, kết nối thông suốt qua hệ thống đường lăn vào nhà ga. Đài kiểm soát không lưu cao 45m trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, đảm bảo năng lực điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một cảng hàng không hoàn chỉnh, vận hành khép kín và hiệu quả. Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né - Phan Thiết trong tương lai gần.

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 5
Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Khi đi vào hoạt động, sân bay Phan Thiết sẽ đưa Lâm Đồng trở thành địa phương tiếp theo trên cả nước sở hữu hai cảng hàng không. Công trình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Phú Quốc tới Phan Thiết, mở ra cơ hội đón hàng triệu lượt khách nội địa và quốc tế mỗi năm.

sun group khoi cong cang hang khong dan dung phan thiet hon 3.900 ty dong hinh anh 6
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Sự hiện diện của Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết là tín hiệu mạnh mẽ thu hút làn sóng đầu tư mới vào bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo thêm hàng nghìn việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng – tỉnh có diện tích lớn nhất nước. Ở tầm nhìn vĩ mô, Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục dân dụng còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, tăng cường kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định: "Cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không quy mô lớn mà Sun Group định hướng đầu tư tại Lâm Đồng trong thời gian tới. Qua đó, góp phần hình thành không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, và nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho toàn khu vực và đồng thời tạo sự thuận tiện đi lại cho người dân địa phương".

Đây cũng là sân bay thứ 3 do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng. Trước đó, các đơn vị thành viên Sun Group đã là nhà đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Sun Group cũng đồng thời sở hữu hãng hàng không hạng sang Sun Air và hãng hàng không thương mại Sun PhuQuoc Airways. Việc bổ sung Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết vào bản đồ sân bay do Sun Group phát triển trên toàn quốc tiếp tục khẳng định khát vọng xây dựng “Tập đoàn hàng không tư nhân” đầu tiên tại Việt Nam.

ky-ket-1771475004351-1771475005705230147140.jpeg

Sun Group ký đơn hàng mua tàu bay Boeing đầu tiên trị giá 22,5 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 18/2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19/2 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group đã ký kết hợp đồng mua tàu bay.

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, quy mô hơn 423 ha, dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

