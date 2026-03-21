Thêm ngân hàng muốn thành lập pháp nhân tại Trung tâm Tài chính VIFC

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 20-3, cổ đông Nam A Bank đã thông qua kế hoạch này giúp ngân hàng nhằm mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và tăng cường khả năng huy động vốn ngoại.

Ông Trần Khải Hoàn, thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng giám đốc, phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay - Ảnh: D.B

Thông qua việc thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) cũng giúp ngân hàng có thể đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính và hệ sinh thái để cung cấp cho khách hàng có nhu cầu giao dịch xuyên biên giới, cũng như tận dụng các cơ chế ưu đãi về thuế, khung pháp lý linh hoạt và điều kiện hoạt động đặc thù để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua chủ trương mở rộng hoạt động thông qua việc thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và quản lý quỹ...

Cùng với đó, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tài chính, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao và từng bước hội nhập sâu vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Trước đó, vào ngày 11-2-2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC) chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa TP.HCM trở thành cực tăng trưởng tài chính của khu vực. Tại sự kiện, Nam A Bank đã chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của VIFC - HCMC.

Tăng vốn điều lệ lên mức hơn 22.500 tỉ đồng, chia cổ tức với tỉ lệ 20%

Đại hội năm nay Nam A Bank cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2031. Theo đó, các cổ đông đã đồng thuận cao thông qua danh sách 7 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 2 thành viên độc lập gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ. Đại hội cũng đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2026, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỉ đồng, tăng 15%, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỉ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên mục tiêu này còn phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp.

Cổ đông cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỉ đồng.

Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý 2 và quý 3 năm nay thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.