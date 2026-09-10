Cách thưởng thức trọn vẹn hương vị mì Hảo Hảo

Vì sao một số người lựa chọn trụng mì trước khi ăn?

Mì ăn liền là một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và đa dạng về hương vị. Thực tế, không ít người tiêu dùng vẫn có thói quen trụng mì trước khi ăn với mong muốn loại bỏ bớt dầu hoặc một số thành phần có trong vắt mì.

Xung quanh mì ăn liền cũng tồn tại một số băn khoăn phổ biến, chẳng hạn như sản phẩm được bảo quản trong thời gian dài nên chứa nhiều chất bảo quản, hay màu vàng của sợi mì đến từ phẩm màu. Những băn khoăn này có thể khiến một số người lựa chọn trụng mì qua nước sôi, chắt bỏ nước đầu được xem như một cách để “rửa bớt” những thành phần này trước khi chế biến.

Quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam được kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm (Ảnh: Acecook Việt Nam)

Thực tế, với mì Hảo Hảo, người tiêu dùng không cần thực hiện thêm công đoạn này. Theo Việt Nam, các nguyên liệu sử dụng trong mì Hảo Hảo đều được quản lý theo các yêu cầu chất lượng, quy định hiện hành về an toàn thực phẩm. Người dùng có thể chế biến trực tiếp vắt mì theo hướng dẫn được in trên bao bì.

Yếu tố tạo nên màu sắc và hương vị của vắt mì Hảo Hảo

Để hiểu rõ hơn liệu có cần trụng mì trước khi chế biến, có thể nhìn vào những nguyên liệu và quy trình tạo nên đặc tính của vắt mì Hảo Hảo.

Trong quá trình sản xuất Hảo Hảo, bột mì được phối trộn cùng dịch nghệ và gia vị theo công thức, góp phần tạo nên màu vàng cùng hương vị đặc trưng của sản phẩm. Các nguyên liệu được sử dụng trong sản phẩm cũng được quản lý theo các yêu cầu về chất lượng và những quy định áp dụng đối với sản phẩm.

Dịch nghệ chiết xuất được phối trộn trực tiếp với bột lúa mì tạo nên màu vàng đặc trưng của sợi mì (Ảnh: Acecook Việt Nam)

Bên cạnh việc được phối trộn theo công thức, chất lượng của từng vắt mì còn được kiểm soát trong suốt quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Ở Acecook Việt Nam, hệ thống quy trình sản xuất được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế, có thể kể đến như: hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP; Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC; Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm IFS Food; Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Đặc biệt, Acecook Việt Nam còn đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 và được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận, nhằm hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thành phẩm theo quy định.

Với Hảo Hảo, người tiêu dùng có thể chế biến trực tiếp theo hướng dẫn trên bao bì mà không cần thêm bước trụng mì. Việc tuân theo lượng nước, thời gian và các bước chế biến được hướng dẫn cũng giúp sản phẩm giữ được đặc trưng hương vị vốn có.

Làm sao để ăn mì Hảo Hảo ngon hơn?

Theo Acecook Việt Nam, để thưởng thức một tô mì ngon, tròn vị, người dùng nên chế biến theo đúng hướng dẫn được in trên bao bì. Mỗi sản phẩm mì ăn liền có thể có cách chế biến và thời gian chế biến khác nhau. Vì vậy, lượng nước, thời gian và các bước thao tác cũng có thể khác biệt.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm các nguyên liệu quen thuộc cũng là một cách đơn giản để món mì trở nên đa dạng hơn. Một ít rau xanh, trứng, thịt hoặc các loại thực phẩm yêu thích có thể được thêm vào tùy khẩu vị, vừa tạo thêm màu sắc, kết cấu cho món ăn, vừa giúp bữa ăn phong phú và đa dạng hơn.

Mì ăn liền có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo nên một bữa ăn phong phú, đa dạng hơn (Ảnh: Acecook Việt Nam)

Với mì Hảo Hảo, người tiêu dùng không cần trụng vắt mì qua nước sôi trước khi chế biến. Để thưởng thức sản phẩm theo hương vị được thiết kế, người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn về lượng nước, thời gian và các bước chế biến được in trên bao bì.

Bên cạnh đó, tùy sở thích, mì có thể được kết hợp cùng rau, trứng, thịt hoặc các thực phẩm khác để món ăn thêm đa dạng.