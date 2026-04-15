Cấy tóc tự thân trở thành xu hướng thẩm mỹ được nhiều người quan tâm

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và định hướng điều trị cá nhân hóa, Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn - người dày dặn chuyên môn trong lĩnh vực cấy tóc, giúp khách hàng cải thiện mái tóc và lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Sinh năm 1981 tại Phú Thọ, Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn là bác sĩ chuyên khoa ngoại, được đào tạo bài bản trong môi trường y khoa chính quy. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Nguyên và hoàn thiện trình độ chuyên môn với chương trình Thạc sĩ Y học Lâm sàng tại Học viện Quân Y.

Nền tảng học vấn vững chắc đã giúp Bác sĩ Tuấn xây dựng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa và phục hồi tổn thương. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để ông định hướng phát triển chuyên môn trong lĩnh vực cấy ghép tóc – ngành đòi hỏi độ chính xác cao, tư duy thẩm mỹ và sự am hiểu sâu về cấu trúc nang tóc.

Không dừng lại ở đó, bác sĩ Tuấn còn tích cực tham gia các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước nhằm cập nhật những công nghệ tiên tiến. Ông đặc biệt chú trọng ứng dụng các kỹ thuật hiện đại từ Hoa Kỳ như: FUE, HAT hay cấy tóc sợi dài PNS vào thực tiễn điều trị. Góp phần nâng cao hiệu quả và cá nhân hóa theo nhu cầu, điều kiện tài chính của khách hàng.

Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn - Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế

Trước khi chuyên sâu vào lĩnh vực cấy ghép tóc, Bác sĩ Tuấn đã có thời gian giảng dạy tại trường Cao đẳng Y Tế Phú Thọ và làm việc tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Tích lũy kinh nghiệm trong khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến ngoại khoa và da đầu.

Hiện nay, ông đang công tác tại Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế, trực tiếp đảm nhiệm các vai trò quan trọng như: thăm khám, chẩn đoán, xây dựng phác đồ và tham gia thủ thuật, tái khám.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Tuấn còn tham gia đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, chuẩn hóa quy trình cấy tóc theo tiêu chuẩn y khoa. Đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều và duy trì tỷ lệ thành công cao cho toàn hệ thống.

Không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dặn, Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn còn tạo dấu ấn nhờ tư duy điều trị bài bản, linh hoạt và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Năng lực chuyên môn của bác sĩ được thể hiện rõ qua các điểm nổi bật:

● Chẩn đoán chính xác: Sử dụng máy Hair & Scalp Analysis 4D để đánh giá tình trạng nang tóc, mật độ, mức độ tổn thương,...

● Cá nhân hóa phác đồ: Thiết kế đường chân tóc và xây dựng lộ trình điều trị riêng cho từng khách hàng, phù hợp với tình trạng, nhu cầu và điều kiện tài chính, giúp nâng cao hiệu quả thẩm mỹ, tối ưu chi phí.

● Làm chủ kỹ thuật: Ứng dụng thành thạo các phương pháp FUE, HAT, cấy tóc sợi dài PNS giúp hạn chế xâm lấn, không để lại sẹo. Đảm bảo tóc mọc tự nhiên với tỷ lệ sống của nang tóc lên tới 98%.

● Định hướng điều trị an toàn, bền vững: Tính toán kỹ mật độ, hướng mọc, thao tác chuẩn xác, đảm bảo an toàn, hạn chế biến chứng, duy trì kết quả ổn định theo thời gian.

● Đồng hành xuyên suốt: Tận tình hướng dẫn cách chăm sóc hậu phẫu, tái khám định kỳ và theo sát toàn bộ tiến trình mọc tóc cho tới khi hoàn thiện.

Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn - Người đứng sau hàng ngàn ca cấy tóc thành công

Trong hơn 10 năm làm nghề, Bác sĩ Tuấn đã giúp 10.000+ khách hàng khôi phục mái tóc dày khỏe và lấy lại sự tự tin. Trong đó, có nhiều gương mặt nổi tiếng như: Ca sĩ Phạm Trưởng, Ca sĩ Lê Bảo Bình, Diễn viên Quỳnh Nga, Á hậu Phạm Kim Duyên, Miss Supranational Vietnam 2024 - Lydie Vũ, Hot Tiktok Trang Mun,...

Sự tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là những người của công chúng là minh chứng rõ ràng cho uy tín và năng lực của Bác sĩ Tuấn. Đây cũng là cơ sở giúp bác sĩ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực cấy ghép tóc tự thân tại Việt Nam.

Liên hệ với Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn: - CS1: 38 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Hà Nội - CS2: 260 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM - CS3: Lô 8A1, Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng - Hotline: 024.3219.1111 - 028.3520.0009 - Email: phongkhamcaytocquocte@gmail.com