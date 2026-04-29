Dũng English chia sẻ khác biệt "văn hóa" khi du học

Người sáng lập Dũng English, Hoàng Tiến Dũng, từng theo học ngành Quản trị kinh doanh (Business Management), chuyên ngành Khởi nghiệp (Entrepreneurship) tại Keuka College (Mỹ). Từ trải nghiệm cá nhân trong giai đoạn du học, anh cho rằng “sốc văn hóa” không chỉ đến từ khác biệt đời sống, mà chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cách học và cách tiếp cận tri thức.

“Phần lớn mọi người nghĩ khó khăn nằm ở giao tiếp, nhưng thực tế áp lực lớn nhất lại đến từ việc học”, anh chia sẻ.

Áp lực học thuật và khoảng cách giữa “đủ điều kiện” và “đủ năng lực”

Theo Dũng English, một trong những nguyên nhân khiến du học sinh dễ bị “ngợp” là sự chênh lệch giữa yêu cầu đầu vào và năng lực thực tế khi học.

Dũng English mong muốn học sinh chuẩn bị tiếng Anh “thực chiến” để tránh “sốc văn hóa” khi đi du học

Nhiều học sinh đạt mức điểm vừa đủ trong kỳ thi IELTS, chẳng hạn 6.5 và cho rằng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, mức điểm này chủ yếu phản ánh khả năng đáp ứng điều kiện nhập học, chưa đảm bảo người học có thể theo kịp chương trình.

Trong môi trường đại học quốc tế, sinh viên phải đọc lượng tài liệu lớn, thường là các bài nghiên cứu dài với nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Bên cạnh đó là yêu cầu viết luận, trình bày quan điểm và tham gia thảo luận trên lớp.

“Có những buổi học, nếu không tập trung cao độ, bạn có thể không hiểu hết nội dung. Tài liệu thì dài và khó hơn rất nhiều so với những gì mình từng học trước đó”, đại diện Dũng English cho biết.

Ngoài ra, phương pháp giảng dạy cũng là một thay đổi lớn. Thay vì học thụ động, sinh viên được yêu cầu chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và tham gia vào quá trình xây dựng bài học. Điều này khiến nhiều du học sinh Việt Nam – vốn quen với việc nghe giảng và làm bài tập - cảm thấy lúng túng trong thời gian đầu.

Dũng English cho rằng để giảm áp lực này, người học cần chuẩn bị vượt mức yêu cầu đầu vào, đặc biệt ở hai kỹ năng đọc và nghe. Đồng thời, việc luyện tập kỹ năng nói và phản biện từ sớm cũng giúp quá trình thích nghi diễn ra thuận lợi hơn.

Vượt qua rào cản tâm lý và thích nghi với môi trường mới

Bên cạnh yếu tố học thuật, tâm lý và khả năng hòa nhập cũng ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm du học. Theo Dũng English, một số học sinh dù có nền tảng tiếng Anh tốt nhưng vẫn gặp khó khăn vì thiếu chủ động trong giao tiếp.

Việc ngại nói, ngại tham gia hoạt động hoặc chỉ giao tiếp trong cộng đồng người Việt khiến cơ hội cải thiện ngôn ngữ bị hạn chế. Về lâu dài, điều này có thể làm chậm quá trình thích nghi và tạo cảm giác cô lập.

“Ngôn ngữ chỉ thực sự phát triển khi được sử dụng trong môi trường thực tế. Nếu không chủ động, bạn sẽ rất khó tiến bộ nhanh”, anh Dũng chia sẻ.

Để khắc phục, Dũng English khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ hoặc làm việc nhóm ngay từ những ngày đầu. Đây không chỉ là cách cải thiện tiếng Anh mà còn giúp hiểu hơn về văn hóa và cách làm việc của môi trường quốc tế.

Dũng English đưa ra lời khuyên nên làm quen với cách học chủ động để giảm “sốc văn hóa” khi du học.

Ngoài ra, việc chuẩn bị trước về mặt tâm lý cũng được xem là yếu tố quan trọng. Du học không chỉ là thay đổi nơi học, mà còn là thay đổi thói quen sinh hoạt, cách giao tiếp và cách giải quyết vấn đề.

Trong quá trình chuẩn bị, nhiều học sinh hiện nay tận dụng các công cụ công nghệ như ChatGPT để luyện viết, sửa lỗi hoặc tìm tài liệu học tập. Dũng English đánh giá đây là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn trước khi đi du học.

Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý rằng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế. Việc học ngôn ngữ cần gắn với môi trường sử dụng và sự tương tác giữa con người với con người.

“AI có thể giúp bạn học nhanh hơn trong một số kỹ năng, nhưng để thích nghi thật sự, bạn vẫn cần va chạm và trải nghiệm”, Dũng English nhận định.

Từ những kinh nghiệm thực tế, Dũng English cho rằng “sốc văn hóa” là điều gần như không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn có thể giảm nhẹ nếu người học có sự chuẩn bị đúng hướng. Việc đầu tư vào năng lực ngôn ngữ, làm quen với phương pháp học mới và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp hành trình du học trở nên thuận lợi hơn.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn con đường học tập quốc tế, những chia sẻ từ thực tế như vậy được xem là cần thiết, giúp người học có cái nhìn rõ ràng hơn trước khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới.