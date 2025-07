Giá vùng trũng, đất nền sổ đỏ phía Tây TP.HCM thu hút mạnh giới đầu tư

Nghịch lý giá nhà cao không đáp ứng số đông

Giá bất động sản TP.HCM (cũ) liên tục lập đỉnh, nhưng ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua. Theo Savills, đến cuối 2024, 74% nguồn cung nhà liền thổ có giá trên 30 tỷ đồng/căn. Cùng thời điểm, Cushman & Wakefield ghi nhận nhà thấp tầng đạt bình quân 480 triệu đồng/m², tăng 41% so với năm trước. Quý 1/2025, giá căn hộ cũng vọt lên 120 triệu đồng/m², tăng 47% so với cùng kỳ, đẩy giá một căn hộ 50m² lên khoảng 6 tỷ đồng – con số không dễ tiếp cận, ngay cả với người đã tích lũy nhiều năm.

Vành đai 4 là tuyến hạ tầng chiến lược mới giúp Long An (cũ) trở thành tâm điểm khi sở hữu chiều dài lớn nhất toàn tuyến

Nghịch lý ở chỗ, người mua nhà ngày càng trẻ. Theo batdongsan.com.vn, 64% nhu cầu tìm kiếm bất động sản hiện nay đến từ nhóm tuổi 26–42. Đây là nhóm khách hàng có tích lũy hạn chế nên cần tìm nhóm sản phẩm vừa tầm. Bên cạnh đó, với tâm lý ăn chắc mặc bền, đất nền vẫn là kênh được ưu tiên nhờ tổng giá vừa phải, dễ đầu tư hoặc xây dựng theo nhu cầu cá nhân.

Bến Lức – “vùng trũng giá” hiếm hoi nhưng kết nối mạnh mẽ

Giữa làn sóng tăng giá tại TP.HCM (cũ) và “cơn bão giá” sau sáp nhập ở Bình Dương (cũ), Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Bến Lức đang trở thành điểm sáng nhờ giá còn mềm và tiềm năng phát triển lớn giai đoạn 2025–2029.

Khảo sát cho thấy, nhà phố xây sẵn cách TP.HCM 10–20 phút có giá phổ biến 4–6 tỷ/căn, trong khi đất nền diện tích 90–100m² chỉ khoảng 2–3 tỷ. Mức giá này phù hợp với nhu cầu phần lớn người mua, khi 56% người được batdongsan.com.vn khảo sát tìm nhà trong tầm tài chính khoảng 2 tỷ – mức gần như không còn xuất hiện tại TP.HCM (cũ) và khu vực mới sáp nhập.

Bến Lức đang hưởng lợi lớn từ hạ tầng và công nghiệp phát triển mạnh. Vành đai 3 đã thi công hơn 40%, dự kiến thông xe năm 2026. Vành đai 4 vừa được phê duyệt chủ trương, quy mô 8 làn xe, sẽ khởi công năm 2026 và hoàn thành trước 2029, giúp rút ngắn 30–40% thời gian di chuyển đến TP.HCM và Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến thông xe cuối 2026) sẽ nối trực tiếp Tây Nam Bộ với sân bay Long Thành. Cao tốc TP.HCM – Trung Lương cũng sắp mở rộng lên 8 làn vào quý II/2025, tăng cường liên kết vùng và củng cố vai trò cửa ngõ giữa miền Tây – Đông Nam Bộ. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện giúp Bến Lức kết nối thuận tiện đến các khu vực lân cận. Người làm việc tại khu Tây TP.HCM (cũ) vẫn có thể an cư tại đây, chỉ mất 15–30 phút di chuyển.

Bến Lức tập trung nhiều KCN lớn như Phú An Thạnh (352ha), Hải Sơn (460ha), Hựu Thạnh, Thuận Đạo, Tân Đô… với tỷ lệ lấp đầy 80–90%, thu hút hơn 234.000 lao động, dự kiến đạt hơn 253.000 người vào năm 2030. Sắp tới, Prodezi (400ha) và VSIP Long An (3.000ha) đi vào hoạt động sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu ở thực từ chuyên gia, kỹ sư và công nhân tay nghề cao.

Giải pháp thực giá, thực nhu cầu, thực tiềm năng

Tại Bến Lức, nguồn cung đất nền trong khu đô thị khá hạn chế, trong khi nhà phố vẫn còn dồi dào. Dự án THE SOLIA (do SOLIA GROUP phát triển) là một trong số ít quỹ đất còn lại, nên thu hút nhiều sự quan tâm. Nhờ lợi thế đất nền, dự án có giá tốt, dễ sở hữu, phù hợp với người trẻ an cư và nhà đầu tư vốn vừa.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, 100% sản phẩm có sổ đỏ – lợi thế lớn trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên pháp lý rõ ràng và tiến độ nhanh

Khác với căn hộ bị giới hạn thiết kế, đất nền tại đây cho phép xây dựng linh hoạt theo nhu cầu cá nhân nhưng vẫn đảm bảo quy hoạch chung. Chủ sở hữu có thể tận dụng khoảng lùi làm sân vườn, sân thượng hoặc thêm tầng lửng. Việc chưa cần xây ngay cũng giúp giảm áp lực tài chính, linh hoạt theo khả năng tích lũy.

Dự án còn sở hữu hệ tiện ích hơn 27.000m² gồm hồ bơi 400m², công viên ven sông, công viên nhạc nước, khu thể thao và khu vui chơi trẻ em, tạo môi trường sống tiện nghi cho cả gia đình. Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, liền kề cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Bến Lức – Long Thành, lại tọa lạc trong khu vực tập trung nhiều KCN lớn, THE SOLIA đón đầu làn sóng tăng giá và sở hữu tiềm năng khai thác thực tế từ nhu cầu ở, cho thuê hoặc kinh doanh. Trong bối cảnh nhà phố TP.HCM và vùng ven liên tục tăng giá, dự án nổi bật nhờ giá trị thật, pháp lý rõ và dư địa tăng trưởng lớn.