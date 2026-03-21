Hai gương mặt mới được đề cử vào HĐQT Nam A Bank

Thứ Bảy, 10:08, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng mới bổ sung thêm tờ trình về bầu cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó sẽ có hai ứng viên mới.

Sáng 20/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – MãE: NAB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Đà Lạt. Đại hội sẽ lấy ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến nhân sự, đầu tư nước ngoài, tăng vốn, đầu tư... 

Về nhân sự, HĐQT trình đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

Danh sách ứng viên HĐQT có 5/7 ứng viên là lãnh đạo đương nhiệm gồm: Chủ tịch HĐQT Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Võ Thị Tuyết Nga, Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Trần Khải Hoàn và Thành viên Nguyễn Đức Minh Trí.  Hai gương mặt mới là bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Nam A Bank có thêm chủ trương phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế.

Bà Ngô Thị Hồng Vân (sinh năm 1969) có trình độ cử nhân kinh tế, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Ông Phạm Công Tuấn Hạ (sinh năm 1981) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, có khoảng 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, pháp chế và kiểm soát nội bộ. 

Một số nội dung khác sẽ được lấy ý kiến như phương án thành lập Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Ngân hàng cũng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 13.725 tỷ lên 18.007 tỷ đồng, thông qua thưởng cổ phiếu hơn 343 triệu đơn vị (tỷ lệ phát hành 20%) và phát hành ESOP tối đa 1.000 tỷ đồng. 

Nam A Bank có thêm chủ trương thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng con tại nước ngoài, nhằm phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế trong năm 2026.   

HĐQT cũng trình kế hoạch thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh: bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; bảo hiểm. 

Một số lĩnh vực khác được đề cập là quản lý nợ và khai thác tài sản, bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng,...

Ngoài ra, HĐQT cũng trình chủ trương Nam A Bank tiếp tục tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân. Trước đó, ngân hàng đã tham gia và xử lý thành công 3Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai và đã được NHNN đánh giá cao.

 

Theo Huy Lê/Vietnambis
Tin liên quan

“Tuần lễ G4”: Bài toán lãi suất của các ngân hàng trung ương giữa cú sốc giá dầu
Kỳ vọng nợ xấu ngân hàng giảm trong năm 2026
Vốn ngân hàng tiếp tục là trụ cột hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 2026
