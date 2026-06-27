Hơn 1.000 điểm giải nhiệt, chăm sóc sức khỏe miễn phí tại Long Châu

Chuyên gia y tế nhận định, sau khi trải qua nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, nhiều người bệnh tin rằng khi xuất viện giai đoạn nguy hiểm đã qua đi. Tuy nhiên, trên thực tế, hành trình bảo vệ sức khỏe tim mạch vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Các nghiên cứu trên thế giới ghi nhận, cứ 5 bệnh nhân từng bị nhồi máu cơ tim thì có 1 người gặp lại biến cố tim mạch nghiêm trọng trong vòng 1 năm tiếp theo (1). Đáng chú ý, gần một nửa các trường hợp tái phát xảy ra chỉ trong 3 tháng đầu sau biến cố - giai đoạn được các chuyên gia tim mạch xem là “thời điểm vàng” để kiểm soát nguy cơ.

Một trong những yếu tố gây ra nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim là mức cholesterol LDL-C, thường được gọi là “cholesterol xấu” trong máu. Khi LDL-C tăng cao, các mảng xơ vữa có thể tiếp tục tích tụ trong thành mạch máu, làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác (2). Theo các nhà khoa học, mặc dù các phương pháp điều trị hiện nay đã giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát bệnh, nhưng nhiều bệnh nhân vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát cholesterol xấu theo khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch quốc tế (3). Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu cholesterol xấu sau điều trị vẫn còn khiêm tốn, cho thấy nhu cầu cấp thiết về những giải pháp điều trị hiệu quả hơn (4).

Theo các chuyên gia y tế, sau nhồi máu cơ tim, người bệnh vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe ngay cả khi đã xuất viện (Ảnh: Hoàng Khánh)

Trước “khoảng trống điều trị” còn tồn tại, với nỗ lực chung nhằm giúp người Việt Nam kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm, Long Châu đã hợp tác cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hoa Kỳ mang đến giải pháp giải pháp kiểm soát LDL-C thế hệ mới đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Liệu pháp này ứng dụng hoạt chất evolocumab, được chỉ định cho bệnh nhân bệnh tim mạch xơ vữa hoặc những người có nguy cơ tim mạch rất cao cần kiểm soát LDL-C tích cực hơn theo hướng dẫn của bác sĩ. (5)

Theo kết quả nghiên cứu FOURIER trên 27.564 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch do xơ vữa đang điều trị nền bằng statin, evolocumab đã chứng minh khả năng giúp giảm mạnh LDL-C. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát chỉ số cholesterol, liệu pháp còn được ghi nhận hỗ trợ làm chậm quá trình tiến triển của mảng xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tái thông mạch vành và đau thắt ngực không ổn định. (6)

Từ hôm nay, giải pháp đột phá hỗ trợ bệnh nhân tim mạch thế hệ mới đã có mặt tại 2.678 nhà thuốc Long Châu toàn quốc (Ảnh: Hoàng Khánh)

Việc đưa giải pháp tiên tiến đến gần hơn với người bệnh Việt Nam đánh dấu bước tiến trong nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch. Giờ đây, thông qua hệ thống 2.678 nhà thuốc Long Châu phủ khắp 34 tỉnh thành, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các thành tựu điều trị hiện đại ngay trong nước, từ đó tăng khả năng kiểm soát bệnh lâu dài và giảm nguy cơ tái phát các biến cố nguy hiểm.

Bắt tay cùng tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu thế giới, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tiếp tục khẳng định cam kết giúp hàng triệu bệnh nhân dễ dàng tiếp cận hơn với thuốc hiếm, phát minh y khoa chuẩn quốc tế, được chăm sóc hiện đại tương đương tại các nước phát triển. Điều này càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế, việc điều trị luôn yêu cầu về chuyên môn, khả năng tiếp cận và sự đồng hành lâu dài.

Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, kiên tâm với sứ mệnh “Vì một Việt Nam” khỏe mạnh, trong năm 2026, Long Châu dự kiến đưa hơn 30 loại thuốc thế hệ mới đến gần người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.