中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh:

Kê khai thuế dễ dàng – Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng

Thứ Sáu, 15:56, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chính sách thuế ngày càng được chuẩn hóa và minh bạch hóa, hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực.

Agribank ký kết hợp tác cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Thấu hiểu những thay đổi đó, Agribank đã và đang chủ động triển khai hệ sinh thái giải pháp toàn diện, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế dễ dàng, quản lý hiệu quả và sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đồng thời truyền dữ liệu về cơ quan thuế theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp trở thành xu hướng tất yếu với nhiều hộ có quy mô doanh thu tương đối, nhằm tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và tăng khả năng tiếp cận vốn, thị trường.

Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này, Agribank đang có những hỗ trợ, đóng vai trò trung gian then chốt, cung cấp cả giải pháp tài chính và công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Gói giải pháp “Chuyển đổi bứt phá – Nâng tầm doanh nghiệp”

Gói giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng đầu sau chuyển đổi, giúp doanh nghiệp mới giảm đáng kể chi phí vận hành ban đầu, bao gồm:

Miễn phí quản lý tài khoản

Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking

Tặng gói giải pháp bán hàng 1POS

Tặng gói giải pháp hóa đơn điện tử Invoice

Không dừng lại ở dịch vụ tài chính, Agribank còn cung cấp bộ công cụ số đồng bộ gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và giải pháp quản lý dòng tiền, giúp doanh nghiệp chuyển mình từ phương thức ghi chép sổ sách thủ công sang quản trị dòng tiền hiện đại. Nhờ đó, việc kê khai thuế trở nên chính xác, minh bạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát doanh thu chi phí một cách hiệu quả.

Đặc biệt, khi dữ liệu bán hàng được tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử xuất từ hệ thống bán hàng, quy trình kê khai thuế gần như được tự động hóa, trở thành một phần liền mạch trong vận hành kinh doanh, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và tập trung phát triển bền vững.

 Cùng với đó, hộ kinh doanh mới thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp, lần đầu mở tài khoản thanh toán tại Agribank còn được tặng, giảm phí mở tài khoản số đẹp, hỗ trợ sử dụng sản phẩm Loa thần tài thông báo biến động số dư, ưu đãi áp dụng đến hết 30/6/2026.

Ưu đãi tín dụng, giảm áp lực tài chính

Một trong những rào cản lớn đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp là chi phí vốn. Nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, với lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 0,6%/năm, quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Bên cạnh đó, ngân hàng còn áp dụng các hình thức cấp vốn linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng mô hình kinh doanh.

Ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lên tới 0,6%/năm

Nhờ các chính sách này, doanh nghiệp sau chuyển đổi không chỉ có được nguồn vốn ổn định để duy trì hoạt động mà còn có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng chính thức.

Ưu đãi thương mại quốc tế

Bên cạnh đó, Agribank còn mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các dịch vụ thương mại hiện đại. Doanh nghiệp sau chuyển đổi sẽ được tư vấn sử dụng sản phẩm dịch vụ thương mại quốc tế phù hợp với nhu cầu, cùng với chính sách hỗ trợ về tỷ giá và phí giao dịch, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước hội nhập vào các thị trường lớn hơn.

Kết nối ngân hàng và cơ quan thuế

Một điểm nhấn trong chiến lược của Agribank là hợp tác chặt chẽ với cơ quan Thuế từ trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện hơn. Thông qua sự phối hợp này, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được hỗ trợ mở tài khoản, nộp thuế điện tử, tiếp cận các giải pháp thanh toán và từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại, hướng tới quy trình “1 chạm” trên nền tảng ngân hàng số.

Các chi nhánh Agribank chủ động phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp các hộ kinh doanh tại địa bàn

Tại các địa phương, chi nhánh Agribank chủ động phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ đăng ký dịch vụ và triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tự tin chuyển đổi, thích ứng nhanh với các quy định mới.

Nhờ cách tiếp cận đồng bộ giữa tài chính – công nghệ – chính sách, Agribank đang thực hiện từng bước thúc đẩy hộ kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế, nâng cao năng lực quản trị và tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động trở thành doanh nghiệp.

Đây không chỉ là nỗ lực của riêng Agribank, mà còn là một phần trong tiến trình lớn hơn nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững tại Việt Nam.

CTV Chuyên Nguyễn/VOV.VN
Tag: Agribank mô hình thuế khoán Chuyển đổi doanh nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Agribank cảnh báo tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

VOV.VN - Nhằm tăng cường an toàn trong hoạt động thanh toán và chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, Agribank triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch thanh toán nội bộ thực hiện tại quầy giao dịch.

Agribank với trách nhiệm ESG toàn diện, từ “vốn xanh” đến an sinh cộng đồng

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, phát triển bền vững trở thành định hướng chiến lược của quốc gia. Là NHTM Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, Agribank đã chọn con đường đặc biệt để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng hành động “xanh hóa” dòng vốn.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng