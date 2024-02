Kiddi.vn - Giải pháp Tuyển sinh Mầm non toàn diện thời đại 4.0

Nền tảng tìm kiếm trường mầm non hàng đầu

Ra đời vào năm 2016, xuất phát từ một ý tưởng xây dựng hệ sinh thái đề cao tính tương tác hai chiều giữa phụ huynh và chủ trường mầm non, Kiddi kiên định với sứ mệnh: Trở thành cầu nối tin cậy giữa các bậc phụ huynh đang tìm trường mầm non cho con và nhà trường. Đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường, giúp nhiều ngôi trường tốt được biết đến đồng thời tất cả trẻ em được tiếp cận, học tập trong những mô hình giáo dục thực chất và có một khởi đầu tốt đẹp. Qua gần một thập kỷ phát triển, Kiddi đã trở thành nền tảng tìm trường mầm non hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện hàng nghìn chiến dịch tuyển sinh hiệu quả cho các chủ trường trên toàn quốc.

Kiddi.vn - Nền tảng tìm trường mầm non hàng đầu Việt Nam

Hệ sinh thái toàn diện giúp phụ huynh và nhà trường dễ dàng kết nối

Website Kiddi.vn: Trang tìm kiếm với thông tin được cập nhật liên tục về hàng nghìn cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc, phụ huynh có thể tìm thấy toàn bộ thông tin tuyển sinh cũng như chương trình ưu đãi của các cơ sở giáo dục mầm non quanh mình. Website có bốn công cụ lọc giúp phụ huynh dễ dàng tìm kiếm trường học theo đúng yêu cầu: Tìm kiếm theo Tên trường, Tên khu vực, Mức học phí và Độ tuổi. Tại đây, để việc kết nối giữa phụ huynh và trường mầm non trở nên dễ dàng, hộp thoại "Tư vấn" đã được tích hợp, phụ huynh có thể gửi thắc mắc, yêu cầu tư vấn hoặc đặt lịch đến thăm quan ngôi trường quan tâm.

Nhóm Tìm trường, Review trường mầm non trên Facebook: Với hơn 50.000 thành viên hoạt động thường xuyên, Kiddi hướng tới xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức và nuôi dạy con lành mạnh. Không chỉ nhận thông tin một chiều, phụ huynh có thể tương tác, đặt câu hỏi cho cộng đồng hàng nghìn phụ huynh tại khu vực của mình qua các Group Facebook.

Tương tác hai chiều qua tổng đài trực tuyến: Phụ huynh có thể dễ dàng liên hệ với Kiddi qua tổng đài trực tuyến 24/7 để được kết nối tới trường. Ngoài ra, dựa vào nhu cầu thực tế của phụ huynh, Kiddi hỗ trợ giới thiệu những trường phù hợp với tiêu chí mà phụ huynh quan tâm.

Quảng cáo tuyển sinh đa kênh cho chủ trường mầm non

Giải pháp tuyển sinh toàn diện với chi phí trọn gói

Trở thành đối tác của Kiddi, nhà trường có thể trải nghiệm những đặc quyền riêng biệt:

Tệp phụ huynh lớn: Mỗi năm Kiddi có hơn 2 triệu lượt phụ huynh sử dụng để tìm trường. Việc sở hữu vị trí cao trên các trang tìm kiếm và lợi thế sở hữu các hội nhóm Review giúp trường tiếp cận gần như toàn bộ phụ huynh tiềm năng.

Đúng thời điểm: Phụ huynh truy cập Kiddi khi có nhu cầu tìm trường mầm non cho con, do đó chúng tôi giúp trường tiếp cận chuẩn xác các phụ huynh đang có nhu cầu.

Đúng đối tượng: Với hệ thống đề xuất thông minh, Kiddi bám đuổi và quảng bá thông tin trường đến đúng các phụ huynh có khả năng chi trả mức học phí.

Tối ưu chi phí: Chỉ từ 330k/tháng, nhà trường dễ dàng tiếp cận hàng nghìn phụ huynh đang tìm trường cho con trong khu vực.

Đến nay, Kiddi tự hào được đồng hành và mang đến thành công cho hàng nghìn chiến dịch tuyển sinh của các trường mầm non trên toàn quốc như: Global Kids, Kiddy Land, Kid’s World, Vin School, Kindy Garden International School,... Bằng kinh nghiệm tích lũy, chúng tôi luôn thấu hiểu những mong muốn, những khó khăn từ thực tế của nhà trường để đưa ra giải pháp tuyển sinh phù hợp với mức chi phí tối ưu nhất.

Là nền tảng tìm kiếm trường mầm non trực tuyến Công nghệ số tiên tiến nhất Việt Nam hiện nay, Kiddi sẽ mang đến những tiện ích tuyệt vời giúp thay đổi hoàn toàn hiệu quả tuyển sinh.