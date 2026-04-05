Mitsibishi Motors Việt Nam đồng hành cùng Gaia trồng 2.000 cây tại Cúc Phương

Chủ Nhật, 17:14, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện trồng 2.000 cây tại Vườn quốc gia Cúc Phương, nỗ lực phát triển doanh nghiệp song hành với bảo tồn sinh thái và lan tỏa lối sống xanh bền vững.

Tại vườn Quốc Gia Cúc Phương, tập thể cán bộ nhân viên MMV đã trồng 2000 cây Nghiến và Táu – những loại gỗ quý hiếm, có giá trị sinh thái cao của Việt Nam. Với diện tích phủ xanh 0.6ha, chương trình giúp phục hồi rừng nghèo, góp phần tăng độ che phủ và đa dạng hóa thảm thực vật đặc hữu tại đây. 

Ông Yanagawa Tomoki – Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam chia sẻ: “Hoạt động này không chỉ để hoàn thành các mục tiêu trách nhiệm xã hội, mà còn phản ánh cam kết thực sự của Mitsubishi Motors về phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hành động bảo vệ môi trường luôn được gắn kết chặt chẽ trong mỗi giai đoạn phát triển của công ty".

Khu vực rừng do MMV tài trợ sẽ được GAIA và Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương theo dõi, chăm sóc sát sao trong vòng 4 năm. Quá trình này giúp tỉ lệ sống của cây đạt từ 75% đến 80%, đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động trồng rừng và tạo nên một hệ sinh thái phát triển. 

Trong thời gian tới, Mitsubishi Motors Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới mỗi cá nhân. Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai thêm nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, thể hiện tinh thần của một thương hiệu ô tô trách nhiệm và nhân văn. 

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập năm 1994, là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Nhật Bản tại Việt Nam và là một trong những công ty liên doanh sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam.

Trải qua hơn 30 năm “Vững tiến mỗi hành trình” cùng người Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam luôn đổi mới, mang đến các mẫu xe tối ưu cho địa hình và thời tiết Việt Nam, đảm bảo An toàn, An tâm và Thoải mái. Chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm lẫn dịch vụ nhằm tạo ra trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng. Mitsubishi Motors Việt Nam cam kết là người bạn đồng hành tin cậy, khơi dậy tinh thần phiêu lưu và chinh phục mọi thử thách.    

Hiện nay, Mitsubishi Motors Việt Nam phân phối 8 mẫu xe:    

Xe 5 chỗ: Attrage, Xforce    

Xe 7 chỗ: Xpander, Xpander Cross, Outlander, Pajero Sport, Destinator    

Xe bán tải: All-New Triton.

 

PV/VOV.VN
Cần Thơ phát động trồng 240.000 cây rừng, phục hồi hệ sinh thái ven biển

VOV.VN - Ngày 2/4, tại xã Lai Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai và BIDV phát động trồng rừng khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành đề án 1 triệu cây xanh, đồng thời trao hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 100 triệu đồng.

Phụ nữ Đắk Lắk trồng 300 cây sao đen bảo vệ môi trường

VOV.VN - Ngày 7/3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phát động năm thi đua 2026; đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Vietcombank phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

VOV.VN - Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh - một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” năm 2026 Xuân Bính Ngọ và trồng 108 cây tùng.

