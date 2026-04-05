Mitsibishi Motors Việt Nam đồng hành cùng Gaia trồng 2.000 cây tại Cúc Phương

Tại vườn Quốc Gia Cúc Phương, tập thể cán bộ nhân viên MMV đã trồng 2000 cây Nghiến và Táu – những loại gỗ quý hiếm, có giá trị sinh thái cao của Việt Nam. Với diện tích phủ xanh 0.6ha, chương trình giúp phục hồi rừng nghèo, góp phần tăng độ che phủ và đa dạng hóa thảm thực vật đặc hữu tại đây.

Ông Yanagawa Tomoki – Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam chia sẻ: “Hoạt động này không chỉ để hoàn thành các mục tiêu trách nhiệm xã hội, mà còn phản ánh cam kết thực sự của Mitsubishi Motors về phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hành động bảo vệ môi trường luôn được gắn kết chặt chẽ trong mỗi giai đoạn phát triển của công ty".

Khu vực rừng do MMV tài trợ sẽ được GAIA và Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương theo dõi, chăm sóc sát sao trong vòng 4 năm. Quá trình này giúp tỉ lệ sống của cây đạt từ 75% đến 80%, đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động trồng rừng và tạo nên một hệ sinh thái phát triển.

Trong thời gian tới, Mitsubishi Motors Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới mỗi cá nhân. Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai thêm nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, thể hiện tinh thần của một thương hiệu ô tô trách nhiệm và nhân văn.

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập năm 1994, là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Nhật Bản tại Việt Nam và là một trong những công ty liên doanh sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm “Vững tiến mỗi hành trình” cùng người Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam luôn đổi mới, mang đến các mẫu xe tối ưu cho địa hình và thời tiết Việt Nam, đảm bảo An toàn, An tâm và Thoải mái. Chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm lẫn dịch vụ nhằm tạo ra trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng. Mitsubishi Motors Việt Nam cam kết là người bạn đồng hành tin cậy, khơi dậy tinh thần phiêu lưu và chinh phục mọi thử thách. Hiện nay, Mitsubishi Motors Việt Nam phân phối 8 mẫu xe: Xe 5 chỗ: Attrage, Xforce Xe 7 chỗ: Xpander, Xpander Cross, Outlander, Pajero Sport, Destinator Xe bán tải: All-New Triton.