中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam A Bank tiên phong triển khai Trạm Công dân số

Thứ Ba, 15:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP.HCM, UBND các phường tại TP.HCM và đối tác GoTrust khánh thành Trạm Công dân số tại điểm giao dịch số Onebank Celadon và Khu đô thị CityLand Park Hills. Đây là mô hình tiên phong kết hợp giữa dịch vụ công trực tuyến, tài chính hiện đại.

Trạm Công dân số là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hướng đến chính quyền số, xã hội số và công dân số. Tại đây, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Công dân số tại Onebank Celadon

Theo đó, từ nay khách hàng tới Trạm Công dân số tọa lạc tại Onebank Celadon (số 36 đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, TP.HCM) và tại quảng trường nhạc nước Hòa Bình, Khu đô thị CityLand Park Hills, Phường Gò Vấp sẽ không chỉ thực hiện các giao dịch ngân hàng do Nam A Bank cung cấp chỉ trong “một chạm” mà có thể thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính trực tuyến theo chuẩn của Bộ Công an và tích hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, y tế - những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày ngay tại một địa điểm được tích hợp hiện đại và dễ tiếp cận.

Lễ khánh thành Trạm Công dân số tại Khu đô thị CityLand Park Hills vào chiều 24/4

Cụ thể, người dân có thể thực hiện trọn vẹn 6 nhóm tính năng cốt lõi, bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính – ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ này có thể được xử lý ngay tại Trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật.

Khách hàng trải nghiệm Trạm công dân số tại Khu đô thị CityLand Park Hills

Trạm Công dân số đặt tại các điểm kinh doanh của Nam A Bank được thiết kế đảm bảo sự hài hòa giữa nhận diện thương hiệu hiện đại của ngân hàng và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành Công an. Điểm chạm này hướng tới ba tiêu chí cốt lõi: thân thiện – an toàn – hiện đại.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Việc triển khai Trạm Công dân số đã trở thành một hạ tầng kết nối, góp phần đưa các dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với người dân. Khi phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chúng tôi hướng tới việc tạo ra những điểm tiếp cận thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy, nơi người dân có thể đồng thời sử dụng dịch vụ công và dịch vụ tài chính tại cùng một điểm.  Đây không phải là giải pháp ngắn hạn mà là định hướng lâu dài nhằm góp phần hình thành một hệ sinh thái số bền vững, trong đó người dân là trung tâm và công nghệ đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển”.

Khách hàng trải nghiệm các dịch vụ Trạm Công dân số

Trạm Công dân số tại các điểm kể trên là hoạt động thí điểm được nghiên cứu, xây dựng trong suốt nhiều tháng qua, dưới sự phối hợp chặt chẽ đến từ cơ quan chức năng, Nam A Bank và đối tác giải pháp hạ tầng GoTrust.

Giai đoạn tiếp theo, Nam A Bank cam kết sẽ tiếp tục tối ưu hóa vận hành, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để nhân rộng mô hình mang ý nghĩa thiết thực này tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là các đô thị trọng điểm.

Song song đó, các điểm giao dịch Onebank và ATM trên toàn hệ thống Nam A Bank sẽ tiếp tục được đa dạng hóa dịch vụ, kết nối thêm nhiều tiện ích tài chính - công cộng nhằm mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Sinh nhật 33 năm Nam Á Bank: Hoàn tiền mỗi ngày, cơ hội trúng xe Honda CR-V Hybrid

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai chương trình khuyến mạiđặc biệt "Sinh nhật 33 – Đa chiều ưu đãi" với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Khách hàng (KH) tham gia sẽ có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Honda CR-V trị giá 1,3 tỷ đồng và nhiều giải thưởng.

CTV Hiền Thu/VOV.VN
Tag: Nam A Bank Trạm Công dân số dịch vụ công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nam A Bank đồng hành xây dựng bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn–Gia Định

VOV.VN - Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Công trình như một điểm tựa tinh thần thiêng liêng, “ngôi nhà chung” sau 58 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động anh hùng.

Nam A Bank phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng vào cuối năm 2025. Toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, thể hiện mức độ quan tâm lớn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư với đợt chào bán.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng