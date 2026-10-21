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Những bóng hồng Vietjet làm chủ bầu trời

Thứ Tư, 07:20, 21/10/2026
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VOV.VN - Ở Vietjet, có những bóng hồng làm chủ bầu trời, tận tâm mang niềm hạnh phúc đến cho mỗi hành khách. Họ đã khẳng định rằng năng lực, khát vọng và cơ hội phát triển không bị giới hạn bởi giới tính.

Những nữ lãnh đạo tiên phong, kiến tạo phát triển

Trong ngành hàng không, nơi mỗi quyết định đều đòi hỏi tầm nhìn, bản lĩnh, năng lực quản trị và tinh thần trách nhiệm cao, những người phụ nữ Vietjet đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, góp phần định hình chiến lược, thúc đẩy đổi mới, kết nối toàn cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT, đại diện cho tinh thần tiên phong và khát vọng vươn xa. Từ mong muốn hiện thực hóa giấc mơ bay cho đông đảo người dân, bà cùng các cộng sự đã chắp cánh Vietjet trở thành hãng hàng không năng động, góp phần thay đổi thị trường hàng không thế giới. Hành trình của bà gắn với tinh thần dám nghĩ lớn, dám thực hiện những mục tiêu đầy thách thức và theo đuổi những cơ hội phát triển mới.

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Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT cùng các cộng sự đã chắp cánh Vietjet trở thành hãng hàng không năng động

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch HĐQT, là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hàng không. Gắn bó với Vietjet từ những ngày đầu, bà đã xây dựng nền tảng quản trị, thúc đẩy sự trưởng thành của hãng, tạo tiền đề cho kế hoạch mở rộng bầu trời, khẳng định kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn trong sự phát triển của Vietjet.

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Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà là chuyên gia giàu kinh nghiệm đã xây dựng nền tảng trong sự phát triển của Vietjet

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính, là “tay hòm chìa khóa” của Vietjet. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, bà cùng đội ngũ nâng cao năng lực quản trị, hoạch định ngân sách, kết nối nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư hiệu quả. Trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, bà đã góp phần quan trọng gìn giữ nguồn lực, bảo vệ việc làm và tạo nền tảng để hãng phục hồi, phát triển bền vững. Năm 2023, bà được tạp chí CEO Insights bình chọn vào Top 10 CFO toàn cầu.

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Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính Hồ Ngọc Yến Phương góp phần quan trọng gìn giữ nguồn lực để hãng phát triển bền vững

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Chủ tịch HĐQT Vietjet Thái Lan, tham gia vào đội ngũ điều hành trong những giai đoạn quan trọng của hãng và đang tiếp tục phát triển thương hiệu Vietjet tại khu vực, xây dựng Vietjet thành một hãng hàng không đa quốc gia, thích ứng với mọi môi trường kinh doanh đa dạng.

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Chủ tịch HĐQT Vietjet Thái Lan Nguyễn Thị Thúy Bình cùng đội ngũ điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu Vietjet tại khu vực

Bốn người phụ nữ, với dấu ấn riêng, cùng gợi mở một hình ảnh đa chiều về năng lực lãnh đạo nữ trong ngành hàng không: từ tinh thần khởi nghiệp, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm quản trị đến năng lực điều hành. Điểm gặp gỡ giữa họ là khả năng tạo ra giá trị trong những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, trách nhiệm lớn và sự kiên định trước những thách thức.

Những bóng hồng từ mặt đất, đến bầu trời

Từ mặt đất đến bầu trời, những bóng hồng Vietjet đều tham gia vào rất nhiều quy trình để đảm bảo mọi chuyến bay an toàn, đem đến sự an tâm, đem đến nụ cười cho hành khách.

Những nữ nhân viên phòng vé, chăm sóc khách hàng là cầu nối giữa hãng và hành khách. Từ tư vấn thông tin, hỗ trợ đặt chỗ, giải đáp thắc mắc… đều cần sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý đa dạng của nữ giới.

Tại sân bay, công việc của các nữ nhân viên dịch vụ mặt đất đòi hỏi chính xác, nhanh nhạy, sự phối hợp nhịp nhàng. Mỗi thủ tục được thực hiện đúng quy trình, mỗi thông tin được truyền đạt rõ ràng, mỗi tình huống được giải quyết kịp thời đều giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.

Trong khu vực văn phòng, đội ngũ nhân viên nữ Vietjet tham gia hoạch định, phân tích, tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành.

Trên bầu trời, các nữ phi công, tiếp viên hàng không Vietjet là minh chứng cho tinh thần vượt qua giới hạn bởi họ phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt. Nữ phi công Hồ Trang Nhung, cho biết nhiều người thường hình dung phi công chỉ dành cho nam giới bởi tính chất công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, kỷ luật, khả năng chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, với chị, đây là nghề của những người có đủ đam mê, năng lực và quyết tâm.

“Tôi lựa chọn Vietjet vì muốn được làm việc trong một môi trường hàng không năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tại Vietjet, quan trọng là bạn có đủ giỏi hay không, chứ giới tính không phải là vấn đề”, Trang Nhung nói.

Tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Huyền có hơn 10 năm gắn bó với Vietjet cũng khẳng định giới tính chưa bao giờ là rào cản đối với nữ giới Vietjet và cơ hội đào tạo, thăng tiến đều dựa trên năng lực. “Sự tôn trọng lao động nữ ở Vietjet đi vào từng chính sách cụ thể. Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên nữ, giúp chúng tôi giải tỏa được áp lực lớn nhất của nghề: vừa tròn trách nhiệm trên mỗi chuyến bay, vừa chu toàn được cuộc sống gia đình. Tôi tin rằng chỉ cần được đặt đúng môi trường biết trân trọng và trao quyền, người phụ nữ nào cũng có thể tự tin làm chủ bầu trời của riêng mình”, Ngọc Huyền tự hào.

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Tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Huyền tin tưởng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Vietjet

Trao cơ hội cho phụ nữ

Vietjet hiện có khoảng 35% cán bộ, nhân viên là nữ giới. Hãng đã xây dựng một môi trường làm việc giúp nữ giới có cơ hội phát triển năng lực, tiếp cận các vị trí phù hợp và chủ động định hình tương lai.

Là phụ nữ người Indonesia, tiếp viên trưởng Lucke Andreany (Indonesia) bày tỏ: “Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên và thêm yêu Việt Nam chính là văn hóa tôn vinh phụ nữ. Cơ hội phát triển ở Vietjet luôn được chia đều cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch hay giới tính. Công ty có chính sách thiết thực dành cho nhân viên nữ, từ hỗ trợ trang điểm đến các chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ thai sản, cho tôi thấy sự trân trọng dành cho phái đẹp. Đặc biệt, cơ hội làm việc cùng những nữ quản lý tài năng đã mang đến cho tôi nhiều cảm hứng. Họ thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán trong công việc nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, thấu hiểu trong cách dẫn dắt đội ngũ”.

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Tiếp viên trưởng Lucke Andreany cho biết Vietjet luôn có những chính sách thiết thực dành cho nhân viên nữ

Nữ phi công Nicolarosa Mary May (Philippines) cũng rất “ghen tị” khi Việt Nam có một ngày đặc biệt tôn vinh phụ nữ và Vietjet là hãng hàng không cởi mở nhất trong tuyển dụng nhân sự, không phân biệt quốc gia hay giới tính. “Tôi luôn muốn thử sức làm việc tại nước ngoài, muốn trải nghiệm mới, thử thách chính mình, phát huy mọi tiềm năng. Và tôi đã đến với Vietjet, nơi nữ giới được làm điều mình muốn, được thể hiện đam mê và phát triển”, Mary May nói.

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Nữ phi công Nicolarosa Mary May (bên trái) đến với Vietjet với mong muốn phát triển đam mê của mình

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tin rằng phụ nữ có thế mạnh ở sự bền bỉ, khả năng theo đuổi mục tiêu đến cùng và cách kết hợp trí tuệ với tình cảm trong công việc cũng như cuộc sống. “Phụ nữ không chỉ giữ lửa, phụ nữ còn tạo nguồn sáng. Phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn có thể sáng tạo, kiến tạo giá trị, lãnh đạo doanh nghiệp và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước”, Tiến sĩ Phương Thảo chia sẻ.

Với Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, trao cơ hội cho phụ nữ là cách khơi dậy nguồn lực to lớn của xã hội, để ngày càng nhiều phụ nữ đóng góp trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo cho sự phát triển của đất nước, bởi khi phụ nữ được trao cơ hội, đó là cảm hứng cho những ý tưởng được hiện thực hóa, là những giá trị kinh tế và xã hội được tạo dựng, là những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

CTV Chi Lan/VOV.VN
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