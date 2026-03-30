Toàn cảnh Tiền Phong Marathon 2026: Vẫn giữ được sức hút sau nhiều thập kỷ

Tiền Phong Marathon 2026 chính thức diễn ra tại khu vực Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Từ khá sớm, không khí đã sôi động khi các vận động viên và người cổ vũ đổ về mỗi lúc một đông. Năm nay, cung đường ven biển tiếp tục ghi điểm khi vừa đáp ứng yêu cầu thi đấu, vừa mang lại trải nghiệm thú vị cho các vận động viên.

Sự kiện đã thu hút hơn 12.000 vận động viên, từ chuyên nghiệp đến phong trào, tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục từ rạng sáng đến trưa.

Khu vực về đích luôn trong trạng thái náo nhiệt. Chia sẻ về chặng chạy cự ly 10km vừa hoàn thành, anh Minh (đến từ TP.HCM) cười tươi rói: “Lúc đăng ký thì nghĩ đơn giản là chạy cho vui thôi, ai ngờ tới km thứ 7 bắt đầu thấm mệt. Nhưng mà về đích rồi thì thấy đáng, kiểu mình không nhanh hơn ai nhưng ít nhất cũng không bỏ cuộc giữa đường.”

Chị Hạnh (đến từ Đồng Nai), dù rất mệt, vẫn hào hứng cho biết: “Mình không phải dân chạy chuyên, tập cũng ngắt quãng. Nhưng không khí ở đây kéo mình đi luôn. Có đoạn mệt quá định dừng lại, mà nhìn xung quanh ai cũng cố, tự nhiên lại chạy tiếp. Cảm ơn bản thân đã về đích!!!”.

Người về trước đứng chờ, người xong rồi vẫn nán lại cổ vũ; nhiều runner dù ướt đẫm mồ hôi vẫn tranh thủ chụp hình, tự đánh dấu trải nghiệm mới của mình với Tiền Phong Marathon.

Cũng tại sự kiện, Nestlé MILO tiếp tục góp mặt với vai trò nhà đồng hành Vàng năm thứ 11 - một sự hiện diện mang tính tiếp nối, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần thể thao. Chia sẻ từ bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, phần nào cho thấy định hướng nhất quán của thương hiệu trong việc khuyến khích lối sống năng động và duy trì thói quen vận động trong giới trẻ.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại , Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, tại lễ bế mạc sự kiện

Theo bà Hoài Thương, lý do Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon sau hơn 1 thập kỷ qua, gần như chỉ có một: Đây là giải marathon lâu đời nhất Việt Nam, một biểu tượng đã ăn sâu vào đời sống thể thao nước nhà.

Năm nay đánh dấu năm thứ 11 Nestlé MILO đồng hành cùng giải chạy. Một con số đủ dài để hiểu rằng đây là một phần trong chiến lược và cam kết dài hạn của Nestlé MILO trong hành trình lan tỏa tinh thần thể thao cho giới trẻ, và xa hơn, thúc đẩy một lối sống khỏe mạnh, điều không dễ đo đếm ngay nhưng lại là nền tảng cho rất nhiều giá trị bền vững.

Đại diện Nestlé MILO lên sân khấu nhận kỷ niệm chương cho hành trình đồng hành cùng Tiền Phong Marathon trong 11 năm liền

“Với Tiền Phong Marathon, dù ở các mùa giải trước hay riêng năm nay, giá trị mang lại cho runner không chỉ dừng ở một cuộc đua. Người tham gia không chỉ thể hiện tinh thần yêu thể thao, theo đuổi lối sống lành mạnh, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương trong cộng đồng người trẻ. Những hoạt động bên lề như lễ thượng cờ, tham quan di tích hay chính các cung đường chạy mang đậm dấu ấn địa phương giúp hành trình thi đấu trở nên giàu trải nghiệm hơn.

Trong khi đó, Nestlé MILO duy trì cam kết dài hạn với việc lan tỏa tinh thần thể thao và sự bền bỉ, đồng thời thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và cộng đồng. Suốt hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu đã theo đuổi định hướng chung tay vì sự phát triển của người Việt, trong đó việc đồng hành cùng những chương trình uy tín và lâu đời như Tiền Phong Marathon là một phần trong định hướng nhất quán đó”, bà Hoài Thương cho biết.

Thông qua việc tiếp tục đồng hành năm nay, phía Nestlé MILO kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở con số hơn 12.000 người tham gia, mà sẽ tiếp tục mở rộng sức lan tỏa trong cộng đồng yêu thể thao, với quy mô được kỳ vọng tăng lên trong những năm tới.

Quay lại với buổi sáng hôm nay, có một chi tiết nhỏ nhưng dễ nhận ra: Rất nhiều người không phải vận động viên chuyên nghiệp. Họ là dân văn phòng, sinh viên, người đã chạy nhiều năm, và cả những người mới bắt đầu. Họ không đến đây để lập kỷ lục, mà để hoàn thành một điều gì đó với chính mình.

Có lẽ vì vậy mà Tiền Phong Marathon vẫn giữ được sức hút sau nhiều thập kỷ. Không chỉ nằm ở sự mới mẻ, mà ở việc đã trở thành một biểu tượng đường chạy, nơi mỗi năm người ta quay lại, chạy thêm một lần nữa, và tự kiểm tra xem mình đã đi được bao xa.

