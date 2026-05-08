Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam thăm Dự án Bữa ăn học đường tại Đồng Nai

Thứ Sáu, 15:33, 08/05/2026
VOV.VN - Vừa qua ông Koichi Ozaki - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và ông Shuji Tatsumi – Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đã đến thăm Dự án Bữa ăn học đường và cùng thưởng thức bữa cơm bán trú với học sinh Trường Tiểu học Bình Đa, TP Đồng Nai.

Trường tiểu học công lập Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Đồng Nai hiện có 1.890 học sinh với 45 lớp học. Trong đó, 74% học sinh dùng cơm trưa và nghỉ tại trường. Với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân Phường Tam Hiệp, cùng sự hỗ trợ của Công ty Ajinomoto Việt Nam, nhà trường đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường từ năm 2024.

Ông Koichi Ozaki - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam (thứ ba từ trái qua), ông Shuji Tatsumi – Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam (thứ hai từ phải qua) và Ban Giám hiệu trường và cán bộ trường Tiểu học Bình Đa. (Ảnh: T. Hòa)

Dự án do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai toàn quốc từ năm 2017. Đến nay Dự án đã được triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học trên toàn quốc, mang lại lợi ích cho hơn 2,5 triệu học sinh cả nước.

Tại buổi thăm và làm việc, ông Koichi Ozaki - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và ông Shuji Tatsumi – Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đã lắng nghe Ban giám hiệu nhà trường giới thiệu, chia sẻ các hoạt động triển khai dự án Bữa ăn học đường, mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”, chương trình thúc đẩy ăn đa dạng rau củ với Quầy buffet rau tại nhà trường.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam cũng quan sát hoạt động giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" bằng áp phích và video cho các em trước giờ ăn trưa; khảo sát mô hình phân loại, thu gom “rác thải nhựa có thể tái chế” trong trường học … Đặc biệt, lãnh đạo Công ty trực tiếp thưởng thức bữa cơm bán trú cùng các em học sinh ngay tại trường.

Ông Koichi Ozaki thưởng thức bữa trưa theo thực đơn của Dự án Bữa ăn học đường cùng học sinh. (Ảnh: A Lộc)

Bà Trần Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đa, cho biết nhờ ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng gồm hơn 120 thực đơn với trên 360 món ăn không lặp lại, được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học, nhà trường có thể luân phiên thay đổi thực đơn để không trùng lặp trong vòng 2 tháng cho các em.

Hiện tại, bữa cơm bán trú tại trường Tiểu học Bình Đa được thực hiện bởi đơn vị cung cấp suất ăn. Đơn vị đã xây bếp bán trú một chiều và nấu tại trường giúp kiểm soát nguyên liệu đầu vào và đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam dự Chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” trước giờ ăn trưa cho học sinh. (Ảnh: T. Hòa)

Đáng chú ý, Chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” thông qua Áp phích và các Video của Dự án được thực hiện ngay trước giờ ăn trưa giúp học sinh hiểu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp cùng Ajinomoto Việt Nam triển khai sáng kiến Quầy buffet rau tại trường, cho phép học sinh tự lựa chọn và phục vụ món rau trong giờ ăn trưa, từ đó tạo sự hứng thú, giúp các em chủ động hơn trong việc ăn rau.

Ông Koichi Ozaki trải nghiệm Quầy buffet rau tại trường Tiểu học Bình Đa. (Ảnh: T. Hòa)

Không chỉ chú trọng nền tảng dinh dưỡng, Trường Tiểu học Bình Đa đã cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tiếp tục triển khai Mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”, với sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp.

Mô hình hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng kiến thức và tạo thói quen thực hành phân loại, thu gom, giảm thiểu rác thải nhựa cho học sinh tại trường học và gia đình. Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh – sạch – đẹp mà còn giúp học sinh hình thành ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời cũng tạo ra sự kết nối giữa nhà trường – học sinh – gia đình, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”. (Ảnh: T. Hòa)

Bằng việc triển khai Dự án Bữa ăn học đường, sáng kiến thúc đẩy ăn rau cho học sinh, mô hình thu gom rác thải nhựa, Trường Tiểu học Bình Đa không chỉ đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú mà còn “nuôi dưỡng” thói quen ăn uống lành mạnh và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

CTV Bảo Ngọc/VOV.VN
Ajinomoto Việt Nam trình làng món Thịt Heo Chiên Xù Kiểu Nhật Tonkatsu
Ajinomoto Việt Nam 'gieo hạt' dinh dưỡng, ươm mầm tương lai cho trẻ em Việt
Nhân viên Ajinomoto được chăm sóc "360 độ" từ thể chất đến tinh thần
